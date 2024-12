Falta de información en el anuncio del arancelamiento a extranjeros: “En las universidades no hay extranjeros no residentes”

Luego de anunciarse que los extranjeros deberán abonar un arancel para atenderse en los hospitales o poder estudiar en las universidades públicas, se puso en duda cuánto representaría esa medida en materia de financiamiento y la cantidad de extranjeros no residentes que hoy acceden a la educación gratuita. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el vicepresidente del Consejo Interuniversitario, Oscar Alpa.

“La información del Gobierno, tal como fue, son extranjeros que no son residentes, en Argentina, en las universidades nacionales no tenemos extranjeros no residentes, con lo cual, el número daría cero”, comentó Oscar Alpa. “Los extranjeros que tenemos, para poder inscribirse, tienen que tener su cédula como extranjero residente”, agregó.

Lo anunciado por el Gobierno no significaría ninguna fuente de financiación

Posteriormente, Alpa planteó: “Es distinto cuando hablamos de un hospital público porque alguien puede atenderse y volver, pero en Argentina no podés en 90 días hacer una carrera de grado, con lo cual, esa opción tal como lo expresó el vocero daría cero y no sería ninguna fuente de financiamiento”.

Afirman que no hay ningún estudiante extranjero no residente en la universidad pública

“Argentina tiene un 3,8% de los 2 millones de estudiantes de universidades públicas, por lo cual, hay un tema de garantía constitucional”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Tal como fue expresado, no hay ningún estudiante extranjero no residente en el sistema universitario, por lo cual, no hay fuente de financiamiento y las universidades no van a hacer nada porque no implica nada en ese sentido”.

Por otro lado, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario señaló: “Lo que puede pasar en otros ámbitos, donde pueden venir, estar 10 días y volverse, que son los 2 no residentes, en el sistema universitario eso no existe, para inscribirse se necesita esos famosos documentos que empiezan con 90 millones”.

Para finalizar, Alpa desdijo una de las menciones realizadas por Manuel Adorni durante su conferencia de prensa: “En la Universidad de Salta no tienen ningún extranjero no residente inscripto, por lo cual, según lo que se anunció sería cero para la Universidad Nacional de Salta y así nos pasa en todas las universidades”.