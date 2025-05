Lilia Lemoine y Marcela Pagano, envueltas en un enfrentamiento con tintes geopolíticos

Una vez más, el enfrentamiento entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano salió a superficie tanto por redes sociales como delante de los micrófonos. Ambas legisladoras de La Libertad Avanza (LLA) protagonizaron un nuevo y fuerte cruce que, esta vez, tuvo tintes geopolíticos.

Durante un streaming, Lemoine explicó: "En el Congreso hay algo que se llama Grupo Parlamentario de Amistad, donde legisladores argentinos entablan amistad con sus pares de otros países como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Perú", y luego completó: "Yo presido el de Armenia, estoy en el de Ucrania, en el de Polonia y el de Hungría. ¿Se imaginan que un diputado pida presidir el de Rusia, esté en el de Azerbaiyán y pida el de Irán?. Adivinen quién lo hizo: Marcela Pagano".

La legisladora cosplayer remató su ataque: "La diplomacia parlamentaria le dijo que eso no se puede porque quieren matar al presidente". Las naciones emparentadas a Pagano son tachadas de autoritarias por los libertarios y una parte de la comunidad internacional.

El caso fue presentado por Natalia Vaccarezza en el programa "Desde el canil", donde la periodista explicó que Pagano no dudó en salir a responderle, y lo hizo por medio de un posteo en la red social X (antes Twitter).

"@lilialemoine. Mitómana, decile a tu Jefe que investigue más porque siempre te deja mal parada con el guion trucho. Ya que te gusta ventilar, te paso la captura de los países que pedí y en el orden que los pedí. Tu credibilidad dura lo que un maquillaje berreta, 'Ángel Face'", contragolpeó Pagano.

En la rueda informativa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 18 mostraron que Pagano acompañó su descargo con capturas de pantalla de WhatsApp que, según pudo verse, parecen demostrar que no había solicitado representar a Irán sino a países como Azerbaiyán, Turquía, Rusia e India, Venezuela, Arabia Saudita, entre otros.

Además, Pagano remarcó que la designación de los grupos parlamentarios de amistad no depende de las diputadas sino que responde a decisiones tomadas por el jefe de bloque y el presidente de la Cámara. Como respaldo, publicó un mensaje de la legisladora Juliana Santillán, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se le asigna formalmente la presidencia del grupo con Rusia. "Andá a estudiar que con una capacitación no alcanza, burra. El stand up ni gracioso te queda. Y al titiritero le pido un favor: esforzate un poco más!", continuó disparando contra la rubia diputada.

La tensión escaló aún más cuando Lemoine sugirió que su colega buscaba explotar los vínculos internacionales para concretar negocios personales. “La mina (por Pagano) pidió todos grupos parlamentarios de amistad que le servían para hacer negocios con Franco Bindi, empleado de Moreau. Sus propias capturas confirman lo que dije”, expresó. La nueva réplica de Pagano no tardó en llegar: “Fase bipolar sin medicación. Estás en etapa de excitación. Ni siquiera recordás lo que decís. No leo a Irán entre los países que pedí, como afirmaste. Tus mentiras duran poco”.

La disputa entre ambas legisladoras libertarias no es nueva. Desde hace meses, Lemoine y Pagano vienen arrastrando choques internos por cuestiones de liderazgo, protagonismo y afinidad con distintos sectores del oficialismo. Lo que antes eran gestos solapados hoy son ataques frontales y públicos que dejan expuestas las fisuras cada vez más visibles dentro de La Libertad Avanza.

BR / FPT