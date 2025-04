Ruskolekier: “Irán no va a renunciar a su programa nuclear”

Estados Unidos e Irán retomaron negociaciones indirectas en Omán, mientras crecen las tensiones con Israel y resurgen viejas sospechas sobre el plan nuclear iraní. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Alberto Ruskolekier, quien confirmó que efectivamente, este fin de semana se reunieron los representantes de Estados Unidos con los de Irán.

Según el entrevistado, el encuentro fue en Mascate, la capital del Sultanato de Omán, y, aunque por parte de Irán fue “en forma indirecta”, tuvo lugar “en un pasillo cuidadosamente planeado” con la intención de mostrar informalidad.

Estados Unidos, sin embargo, reconoció que la negociación está en curso, algo que despierta preocupación en Israel. “Israel está totalmente lateralizado”, advirtió Ruskolekier, y explicó que el gobierno israelí no comparte las condiciones que Irán estaría imponiendo.

Irán exige levantar sanciones y no renunciará al plan nuclear

“Irán dijo: queremos que nos levanten las sanciones y nos liberen el dinero congelado”, señaló Ruskolekier. Además, remarcó que Teherán dejó en claro que “no va a renunciar a la investigación nuclear”, aunque insiste en que será “únicamente con fines pacíficos”.

La respuesta de Israel fue categórica: exige aplicar el “modelo libio”, es decir, un desmantelamiento total de las capacidades nucleares iraníes. Pero el antecedente no genera confianza. “Gaddafi cumplió, pero Estados Unidos y Gran Bretaña no”, recordó el entrevistado. El líder libio fue asesinado tras una revuelta apoyada por Occidente, lo que dejó en claro que “las garantías prometidas no se cumplieron”.

Un acuerdo que fracasó y vuelve a escena

En 2015, Irán firmó el acuerdo nuclear con el grupo P5+1 (EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), que establecía límites al enriquecimiento de uranio. Sin embargo, “Irán no cumplió absolutamente nada”, subrayó Ruskolekier. Cuando Donald Trump asumió en 2018, se retiró del acuerdo alegando su ineficacia. Joe Biden intentó revivirlo, pero sin éxito hasta ahora.

Hoy, con el regreso de Trump como figura política dominante, la línea dura vuelve a imponerse: “Trump ya dijo que están todas las opciones sobre la mesa”, advirtió el analista.

Fundamentalismo y desconfianza en Occidente

Al ser consultado, el analista internacional, por posibles atentados planificados contra Trump desde sectores iraníes, mencionó que el tema fue silenciado por los medios y que hay una subestimación grave en Occidente sobre el régimen de los ayatolas: “Muchos negociadores de Occidente no tienen la menor idea de lo que es Medio Oriente y menos de la ideología del régimen iraní”.

Para él, el poder real en Irán no está en manos del presidente, sino del líder supremo: “Todo lo decide el Ayatola. Entrar en guerra, mover el ejército, todo pasa por él”.

Irán, un jugador con estrategia

“Irán es un habilísimo negociador”, afirmó. El objetivo, según Ruskolekier, es claro: “van a prometer cualquier cosa para lograr que alivien las sanciones”, pero sin abandonar sus ambiciones estratégicas. “Su filosofía es islamista in extremis y quieren barrer a Occidente. No lo digo yo, lo dicen ellos”, agregó.