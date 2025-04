Cornejo: “Estados Unidos puede negociar otro tipo de acuerdos económicos y comerciales”

Un nuevo video de Donald Trump y un tuit incendiario reactivaron la guerra comercial global, con China como blanco central y un centenar de países bajo presión. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la politóloga, Fernanda Cornejo quien expresó que, “Donald Trump vuelve a las bases de su política exterior: presión económica y aranceles como herramientas de poder”.

En un nuevo giro en la guerra comercial, el expresidente estadounidense anunció un arancel del 125% a los productos chinos, mientras que 75 países serán eximidos durante 90 días y volverán a tener un arancel “clásico” del 10%.

“Fue justamente lo que hace Trump: ejercer presión en contra del régimen chino involucrando a más de 100 países en la negociación”, explicó Cornejo, subrayando que no se trata solo de economía, sino de diplomacia y poder.

La reacción china y el papel de Europa

La respuesta de Pekín no tardó en llegar: Xi Jinping impuso un arancel del 84% a los productos estadounidenses, reactivando una dinámica de escalada. “China no tiene ganas de hacerle demasiado caso a Europa”, comentó Cornejo, luego de que el bloque europeo intentara mediar para calmar la situación.

Sin éxito, la Unión Europea decidió avanzar con sus propios aranceles del 25% sobre productos que representan 21 mil millones de euros. “Ya quedó un poco fuera la Unión Europea”, señaló la analista, dando cuenta del nuevo eje que se está formando entre EE.UU. y China, con Europa en un rol periférico.

Chile, el único país privilegiado

“Chile es el único país que quedó exento” del nuevo esquema, remarcó Cornejo. Las razones son claras: Trump necesita importar cobre y madera a precios bajos. “Es un cálculo que ya venía haciendo”, explicó, dando a entender que las decisiones de Trump no responden solo a estrategia comercial, sino a necesidades internas.

La incertidumbre de países como Argentina

La situación de Argentina, en tanto, es más ambigua. “Si no hubo una negociación mano a mano, es porque no hay necesariamente algún tipo de transacción que puedan alcanzar”, señaló Cornejo, aludiendo a la falta de acuerdos específicos en temas clave como ganado en pie, una propuesta que, según dijo, puede sonar “descabellada”, pero no se descarta.

¿Puede China inundar al mundo?

“Puede ocurrir”, respondió Cornejo, consultada sobre el temor a una inundación global de productos chinos. En un contexto donde muchos países, como Argentina, tienen mercados abiertos y sin control de dumping, el riesgo es alto.

La experta enfatizó que “la gran reflexión” en muchos gobiernos ahora es cómo se reorganiza el mapa económico global. “¿Qué va a pasar con los BRICS? ¿Quiénes se van a alinear más con ellos? ¿Quién va a seguir con tratados con Estados Unidos?”, planteó.

Más allá de los productos: el nuevo eje transaccional

Finalmente, Cornejo advirtió que no todo se limita a productos: “Estados Unidos puede negociar otro tipo de acuerdos económicos y comerciales que tengan más tiempo”.