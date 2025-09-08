Entre los reveses que trajo la elección bonaerense a La Libertad Avanza, no fue menor el resultado en La Matanza, donde Leila Gianni buscaba ganarle el emblemático territorio peronista a su histórico intendente, Fernando Espinoza. Durante la campaña, lo había desafiado: "Se te viene la noche, pendeviejo bolichero". Sin embargo, los resultados no la acompañaron: la lista violeta obtuvo el 28,74 por ciento de los votos, mientras que Fuerza Patria se llevó casi el doble: el 52,77 por ciento. El momento en que la candidata libertaria recibió la noticia fue captado en un video que circula en la red social X, y recoge los gestos adustos de los referentes del oficialismo.

La cuenta Arrepentidos de Milei subió el video con el comentario “Leila Gianni enterándose que perdió por 30 puntos. Roma no paga traidores”. En las respuestas, los usuarios de X destacaron cómo se reflejaba la decepción en los rostros de Karen Reichardt, la ex vedette devenida en candidata de La Libertad Avanza; del ministro de Defensa Luis Petri y del ministro de Desregulación y Transformación del Estados, Federico Sturzenegger, entre otros. “Es hermoso ver las caras de la derrota”, se regodeó el usuario Ramiro Banega. "Las caras, simplemente cine", subrayó la usuaria Iris.

El video precipitó una lluvia de memes, que incluyó una imagen de Sergio Massa comiendo pochoclo y otra de Axel Kicillof con banderas de Argentina. El blanco preferido de las burlas fue Karen Reichardt, segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza detrás de José Luis Espert, quien se hizo conocida en los años noventa por su actuación en teatro y comedias de televisión como “Brigada Cola”, con Emilio Disi y Guillermo Francella. Muchos destacaron su expresión de disgusto. El usuario Yorsh de la Selva sentenció: “Todos gatos low cost”, en línea con las recientes declaraciones de Elisa Carrió sobre “gatos” en la política actual.

Otros comentarios se enfocaron más directamente en Leila Gianni, haciendo alusión a que no alcanzó con su físico llamativo para ganar la elección. Y hubo quienes destacaron el hecho de que se haya podido obtener ese video, donde alguien que estaba dentro del búnker de La Libertad Avanza grabó los rostros desilusionados para burlarse de ellos: “Es más fácil infiltrarse en LLA que entrar a un supermercado”, dijo un usuario identificado como @soyfronki.

La candidata de Milei, Leila Gianni, había hablado con la prensa al llegar al búnker, y había asegurado que iba ganando, basada en datos de actas que estaba recibiendo. Como Gianni tiene un pasado peronista, los usuarios de redes sociales se preguntaron burlonamente si había vuelto a cambiar de color político, ya que todas las proyecciones basadas en encuestas a boca de urna indicaban que el resultado favorecería a Fuerza Patria. “¿Cambió de partido de nuevo y no avisó?”, tuiteó la cuenta Arrepentidos de Milei.

Otros posteos mencionaron el “tatuaje de Néstor”, en alusión a un tatuaje de pingüino que Gianni lucía en su juventud, cuando era militante kirchnerista, y que luego borró de su cuerpo. Su salto a las filas libertarias es relativamente reciente: en 2023 apoyó la campaña presidencial de Sergio Massa, pero tras la victoria de Javier Milei se sumó a La Libertad Avanza.

En 2024, se convirtió en subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano bajo Sandra Pettovello, impulsando denuncias por corrupción contra la gestión anterior. En octubre de 2024 renunció a este puesto para dedicarse a la política territorial en La Matanza, desde donde aspiraba a liderar el armado de LLA en el conurbano bonaerense. Pero los resultados de anoche indican otro posible cambio de rumbo.

