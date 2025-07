La candidatura de Leila Gianni generó ruido en redes por su pasado K

La Libertad Avanza anunció este sábado que la abogada Leila Gianni será la primera candidata a concejala de la Alianza La Libertad Avanza-PRO en La Matanza. Claro que esa candidatura de la exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano tuvo eco en redes sociales, donde muchos le recordaron su pasado como militante kirchnerista, en fotos con Sergio Massa o hablando ante un mural de Cristina Kirchner.

"Ex PRO Ritondo, Santilli, Lombardi, Montenegro. Ex K / Peronistas Leila Gianni, Fabián Luaysa, Miriam Muller...este es el armado LLA en Bs As...Tiene Razón @VickyVillarruel parece. Versión 2024: casta. Versión 2025: ministros, punteros y senadores. #AggiornamientoIdeológico", fue uno de los mensajes en los que apuntaron contra la candidata en X.

Otro mensaje en contra de la postulación a concejala dentro de la alianza LLA-PRO remarcó que "Leila Gianni también militó a Massa" y amplió: "Y la cantidad de ex Kirchneristas, que después se fueron al PRO y ahora pasaron a LLA... Que estafa LLA en la provincia de Buenos Aires".

"Amigo hace lo que quieras, pero que arreglo puede aportar un partido que se lleno de las personas que arruinaron el país? , No nos olvidemos que 5 minutos después de ganar las elecciones Milei, Leila Gianni hizo *pufff* libertaria", añadió otro usuario apuntando contra todo el espacio político.

La serie de mensajes recordando el pasado kirchnerista de la candidata a concejala también fueron acompañados por fotos donde se la ve militando para el espacio K, haciendo la "V" con los dedos, gesto representativo de espacio, y leyendo un libro sobre Perón.

Luego de anunciarse su candidatura, Gianni también se cruzó con el histórico intendente de La Matanza Fernando Espinoza, a quien le envió un mensaje vía X desafiándolo. "Prepárate que se te viene la noche, Fernando Espinoza, y no la de Puerto Madero donde te gusta doblarte, pendeviejo bolichero", lanzó.

"Se te termina el reinado de corrupción y mafia, lo único que construyeron. La Matanza se libera. La Matanza se pinta de violeta en septiembre. ¡VLLC!", agregó después en una publicación que fue compartida por el presidente Javier Milei.

Quién es Leila Gianni

Gianni es abogada. Antes de sumarse a La Libertad Avanza fue funcionaria en los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, trabajando para diversos organismos estatales como ANSES, el INTI y el Ministerio de Justicia.

Entre otros episodios, Gianni ganó repercusión mediática por su cruce con el sacerdote Francisco Olveira, quien la llamó 'basura'. Cuando volvieron a encontrarse, Gianni le preguntó: “¿Estás más tranquilo hoy? ¿Pediste perdón por haberme agredido de esa manera en aquella oportunidad? Te lo digo como cristiana y como persona, realmente me impactó el nivel de violencia, viniendo de un sacerdote, con tanto odio en sus ojos”.

Leila Gianni será la primera candidata a concejala de LLA en La Matanza y desafió a Espinoza: "Se te viene la noche, pendeviejo bolichero"

El referente católico reconoció su error: “Quería empezar así, pidiéndote perdón públicamente”. La abogada le respondió: “Tenés que pedir perdón a Dios primero”.

"Se nos pegan las formas del presidente (Javier Milei), de cómo trata a todo el mundo. No es por justificarme, pero vos viniste al barrio con las personas que prendieron fuego a una casa prefabricada que nosotros habíamos construido para una familia de alta vulnerabilidad. A lo mejor viniste engañada", señaló Olveira. Pero Gianni remarcó "no fui con ningún vecino que haya prendido fuego una casilla. Ahí, el que fue engañado o está mintiendo, no respetando los 10 mandamientos que vos conocés mejor que yo, sos vos”.

