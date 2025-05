La armadora libertaria Leila Gianni y el sacerdote Francisco "Paco" Olveira protagonizaron un tenso cruce un vivo que tuvo lugar 15 días después de un enfrentamiento ocurrido en Merlo, donde el religioso, quien se identifica políticamente con el kirchnerismo, la había calificado como "basura".

"¿Estás más tranquilo hoy? ¿Pediste perdón por haberme agredido de esa manera en aquella oportunidad? Te lo digo como cristiana y como persona, realmente me impactó el nivel de violencia, viniendo de un sacerdote, con tanto odio en sus ojos", manifestó la exfuncionaria de Capital Humano durante una entrevista en Todo Noticias (TN).

Ante el planteo de la abogada, vinculado al incidente ocurrido en la localidad bonaerense, el referente católico expresó: "Quería empezar así, pidiéndote perdón públicamente". "Tenés que pedir perdón a Dios primero", retrucó Gianni de forma inmediata.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Se nos pegan las formas del presidente (Javier Milei), de cómo trata a todo el mundo. No es por justificarme, pero vos viniste al barrio con las personas que prendieron fuego a una casa prefabricada que nosotros habíamos construido para una familia de alta vulnerabilidad. A lo mejor viniste engañada", agregó Olveira.

Frente a la acusación del religioso, la exsubsecretaria del ministerio dirigido por Sandra Pettovello expresó: "No fui con ningún vecino que haya prendido fuego una casilla. Ahí, el que fue engañado o está mintiendo, no respetando los 10 mandamientos que vos conocés mejor que yo, sos vos".

El padre Paco Olveira cruzó a Leila Gianni en Merlo: “Vos sos una basura”

Sobre el episodio ocurrido en Merlo, la libertaria explicó que quienes la acompañaron durante el recorrido reclamaban que el intendente Gustavo Menéndez había cedido un terreno público, presuntamente destinado para construir una comisaría, una escuela o un comedor, para instalar una "casilla ilegal" a pedido del padre Olveira.

"Te perdono, continuemos", lanzó Gianni, quien luego reconoció que la Municipalidad cedió un "espacio chiquito" para una familia en el marco legal de la Ley de Tierras. "Cuando vos dijiste que venías a ver la situación del barrio, sabía que venías por ese tema en particular. Por eso pedí que no pongas en más problemas a la piba, a la que le habían prendido fuego la casilla", aclaró el sacerdote.

Poco después, al comenzar a debatir sobre la coyuntura del país, la libertaria y el religioso protagonizaron un nuevo cruce, particularmente en relación al estado de la provincia de Buenos Aires.

"La situación es muy grave. Quedó clarísimo que 'la casta' son los trabajadores y los jubilados. La única respuesta es la represión", reclamó Olveira y, apuntando directamente contra Gianni, añadió: "Tuve que hacerte un juicio a vos porque eras la que defendías en 'capital Inhumano' que no nos dieran los alimentos".

Dada la nueva acusación, la exfuncionaria explicó: "No es personal. Vos representás un sistema de corrupción y opresión. Las organizaciones sociales, en complicidad con funcionarios del Estado, se dedicaron a oprimir a los sectores más vulnerables, los han psicopateado y robado la dignidad. Los manipulaban de tal manera que no los ayudaban a progresar, sino a depender de ustedes, de un plan social o de un bolsón de comida. Ya no les creen más".

Marcela Pagano y Lilia Lemoine volvieron a cruzarse por la interna libertaria: "Mitómana. Burra"

La exsubsecretaria de Capital Humano también le pidió al religioso que respete el protocolo anti-piquetes del Ministerio de Seguridad aplicado en la marcha de los jubilados. "Andá a reclamar. Pero hacelo por la vereda. No perjudiques a todos. No vayas más a buscar un disturbio. Vos no tenés que predicar eso y más siendo sacerdote", sumó.

"Para mí, la justicia social no es una mierd*, es un mandato divino. Eso es lo que a mí me mueve y también a Juan Grabois, a quien odiás tanto. Odiás a los que trabajamos con la gente y generan esta cultura de que nos aprovechamos de los más pobres", le respondió al respecto el sacerdote tras calificar el protocolo como "inconstitucional".

La discusión entre ambos continuó escalando y, entre gritos, la libertaria agregó: "Te duele saber que los pobres rompieron las cadenas. Es lo que te desespera, como a la jefa de la banda en la que militás, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la asistencia llega forma directa".

"Sos un mentirosa. Sos Milei en mujer", arremetió Olveira y luego realizó un nuevo ataque: "¿Tanto que odian el Estado y trabajás en la Superintendencia de riesgos del trabajo a tiempo completo? ¿Qué hacías en un auto de la ANSES a las 12 o a la 1 del mediodía? ¿Querés explicarlo? Ganás 2.300.000 pesos del Estado".

Tras el inicio del nuevo ida y vuelta, la libertaria disparó: "Vos cuánto ganas, robándole a los pobres pasándoles el CBU de tu hermana para que depositen en la fundación que muy bien creaste para no tener que rendirle cuentas a la Iglesia. No estuve con un auto de la ANSES, estuve por mis propios medios. Te pasaron mal la información".

"El cinismo, y este disfrutar mintiendo de verdad es impresionante. Pero sí, me hicieron un juicio y el fiscal lo desestimo porque dijo que eran tonterías. No importa, estamos acostumbrados. Pero nuestra gente no tiene para comer, es la realidad", devolvió Olveira.

Electrizante cruce en la mesa de 'Soy casta': "No puedo terminar una frase porque me están interrumpiendo"

"Van a chocar la calesita. Ya la están chocando. Quizás les vaya bien por un tiempo, pero 9 de cada 10 familias argentinas están endeudadas para comer y los más pobres ya no son pobres, son indigentes", advirtió el sacerdote, a lo que Gianni respondió: "Lo que a este señor le duele y a todos estos militantes que a veces se visten de cura es que se haya sacado de la pobreza a 10 millones de argentinos".

La armadora libertaria sostuvo que "les duele que las clases vulnerables se liberen de las opresiones y la vulneración de derechos" y concluyó: "Y como dijo Jesús, 'nuestro tesoro está donde está nuestro corazón' y vos en Merlo me dijiste que en el corazón tenés al pingüino (Néstor Kirchner) , entonces yo te digo que tenés en el corazón la corrupción, al clientelismo político, al abandono y a la marginación".

AS.

LT