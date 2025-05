Post 18-M, Provincia de Buenos Aires vuelve a ser “la madre de todas las batallas”: qué dicen las últimas encuestas

La elección de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del pasado domingo 18 de mayo se saldó con una victoria de La Libertad Avanza (30,1%) sobre el PJ (27,3%) y la primera derrota de un oficialismo distrital en lo que va del año. El PRO, que gobierna ese distrito desde 2007, apenas rozó el 16% y no ganó en ninguna comuna, lo que arroja una polarización de LLA vs. el peronismo, aunque atenuada (con ambas fuerzas lejos del 50%) que se corresponde con un test legislativo de medio término separado de comicios nacionales.

La mejor aproximación al resultado fue una encuesta que destacamos en este espacio la semana pasada, la encuesta realizada por la consultora DC, que acertó el orden de los principales candidatos con desviaciones dentro del margen de error muestral.

Pasado el 18 de mayo, antes de los comicios nacionales de octubre, la “madre de todas las batallas” será la elección legislativa de Provincia de Buenos Aires (PBA). Envalentonado por el triunfo en CABA, donde se impuso por 2,8 puntos porcentuales (pp) al peronismo y casi duplicó en votos al PRO, el presidente Javier Milei parece dispuesto a captar y cooptar dirigentes del sello amarillo en ese distrito más que a realizar un acuerdo orgánico. En caso de que los referentes del PRO insistan en un frente, el libertario preferiría presentar lista propia, como sucedió el pasado domingo.

¿Qué dicen las últimas encuestas que midieron ese escenario de competencia en PBA? Según Circuitos Consultora, Unión por la Patria (UxP) roza el 34%, LLA el 28% y el PRO el 14%; el Frente de Izquierda ronda el 5%, el morenismo el 4% y la UCR el 3%, mientras que el peronismo no K apenas roza el 1%. La brecha entre el peronismo y el sello libertario es de casi 6 pp, estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-3,5%, es decir que hay un empate técnico por el liderazgo.

Según el mismo informe, el escenario más competitivo por precandidatos arroja 35,2% para UXp (con CFK como cabeza de lista), 28,5% para LLA representada por José Luis Espert, casi 13% para el PRO con Diego Santilli al frente y casi 5% para la izquierda (con Nicolás del Caño en la boleta). Guillermo Moreno, Florencio Randazzo por el peronismo federal, y Facundo Manes como radical disidente no llegan al 5%. La brecha a favor del peronismo en este caso es de casi 7 pp, estadísticamente no significativo dado el error muestral reportado.

Giacobbe (que tuvo una razonable aproximación al resultado de CABA del domingo), reportó en su última encuesta en PBA casi 40% para LLA vs 35,2% para el PJ; el peronismo no K y el PRO rozan el 6% cada uno, mientras que la izquierda ronda el 4% y la UCR roza el 2%. La brecha entre LLA y el peronismo K es de 4,6 pp, estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-2,5%, lo que implica un empate técnico.

En tanto, Management & Fit (M&F) reportó 34,4% para LLA, 29,2% para UxP, 10,3% para el peronismo federal y casi 9% para el PRO. La izquierda ronda el 4% y la UCR roza el 2%. La brecha entre el sello libertario y el peronismo es de 5,2 pp, estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-3,5%. Finalmente, Consultora Analogías midió con un escenario alternativo, con una lista unificada del peronismo, que en ese caso alcanza 33,3%, vs 27,5% de LLA y 8,1% del PRO. La izquierda y la UCR rondan el 4%. La brecha a favor del PJ es de 5,8 pp, en el límite de la significatividad estadística dado un error muestral de +/-2%.

En síntesis:

1) El promedio de las tres encuestas que midieron de manera comparable en PBA (con más de una lista filo peronista) arroja 34,2% para LLA vs 33,2% para UP, un empate técnico.

2) El PRO ronda el 9%, el peronismo no K el 7%, la izquierda el 4% y la UCR el 2%.

3) Como ninguna tercera fuerza alcanza los dos dígitos, eso perfila, hasta el momento, un nuevo escenario de polarización en la elección distrital más grande previa a la elección de octubre.

