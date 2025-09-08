Elecciones en PBA: “Con esta gran derrota, Santiago Caputo puede salir realmente favorecido”

En función de analizar la situación que se vive dentro de la Casa Rosada ante la dura derrota del Gobierno en las elecciones de provincia de Buenos Aires, además de las repercusiones políticas y un nuevo panorama para Santiago Caputo, este medio se comunicó con el periodista, Alejandro Gomel.

“Amanecer de un día agitado el que está sucediendo aquí en Casa Rosada. Realmente rostros duros, caras de preocupación, madrugones, más allá de lo que estamos acostumbrados aquí en Casa Rosada”, relató Alejandro Gomel.

Movimientos inusuales en la Casa Rosada

Asimismo, destacó la inusual llegada temprana del presidente Javier Milei: “De hecho el Presidente llegó hasta ahí a las ocho y media de la mañana, es algo poco habitual. Casi a la par llegó el asesor presidencial, Santiago Caputo, también muy temprano, suele llegar más cerca del mediodía, y una reunión de gabinete llamada de urgencia”.

La agenda incluyó dos encuentros de gabinete en un mismo día, algo “muy extraño, no ha pasado nunca esto”, según Gomel. Uno por la mañana y otro convocado para después del cierre de los mercados, con la expectativa de anuncios políticos inmediatos.

Incredulidad en el Gobierno ante la derrota en PBA

A su vez, describió la magnitud de la derrota: “La caída que se viene dando desde hace varias semanas en el Gobierno y que ayer tuvo un golpe durísimo, nadie, pero nadie esperaba este resultado. Hablaban de entre 5 y 8 puntos como mucho, pero más de 13 puntos de diferencia. Perder la mayoría de las elecciones electorales, que el peronismo gane 99 de 135 municipios, no lo esperaba nadie”.

El periodista comentó que la prioridad ahora es recomponer la estrategia: “Hay que hacer control de daños y tratar de frenar la caída. ¿Cuál va a ser el golpe de efecto? ¿Cuál va a ser el anuncio que pueda hacer el Gobierno para retomar el control político? Es la gran pregunta”.

Luego, manifestó que uno de los protagonistas de la jornada es Santiago Caputo, figura clave en la comunicación política de Milei: “Dentro de esta gran derrota del Gobierno, es uno de los que puede salir realmente favorecido, Santiago Caputo, y el que va a proponer, sin dudas, otro tipo de estrategia, por lo menos para ver qué pasa de aquí a octubre”.