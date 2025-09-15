Presupuesto 2026: con la mirada puesta en la proyección y los objetivos alcanzados

El presidente Javier Milei presentará este lunes 15 de septiembre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 al Congreso, luego de operar durante dos años con el mismo presupuesto y a base de decretos de necesidad y urgencia. Los analistas especulan con que esta noche se presentará probablemente la proyección de un superávit primario en el orden del 2% y un resultado financiero equilibrado, en línea con el ancla fiscal que se ha convertido en la marca de esta gestión.

Según Max Capital, "el Gobierno probablemente muestre algunas señales hacia los gobernadores como parte de su estrategia para asegurar apoyo político", teniendo en cuenta que se avecinan las elecciones de medio término.

El Gobierno modificó el presupuesto vigente a pocos días de anunciar el nuevo proyecto para el 2026

En el mensaje que será grabado en Casa Rosada por la tarde, para ser emitido esta noche a las 21hs, se espera que el jefe de Estado brinde detalles sobre las principales políticas fiscales, previsionales y sociales que regirán durante el próximo año, como así también las proyecciones oficiales para las principales variables económicas del 2026.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 3 de julio envió al Congreso un anticipo del Presupuesto 2026. De esa presentación se desprende que en diciembre de este 2025, el dólar estaría ubicado en los 1.245 pesos. Una valoración que quedo desfasada, ya que actualmente la cotización supera los 1.470 pesos en el caso del dólar mayorista; al tiempo que el tipo de cambio oficial ronda los $1480.

Esta predicción del Gobierno de Javier Milei, que por el momento parece inconclusa, pone a prueba el techo de la banda que acordaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y siembra nuevas dudas respecto a si se mantendrá la política de bandas cambiarias tras las elecciones de octubre.

De todos modos, el tipo de cambio no es el único dato que le quedó retrasado a Caputo. En efecto, la tasa de interés, al momento de esta presentación en el Congreso, rondaba el 29% y actualmente supera el 60%.

En el apartado de la inflación, estaba previsto que sería del 22% en el acumulado anual, pero de acuerdo con los datos del INDEC hasta agosto, los precios acumulan un incremento del 19,5%, quedando 4 meses por delante para alcanzar un acumulado menor al 2,5% entre todos para lograr ese objetivo.

El último reporte del FMI como base

Otra de las cosas que esperan los analistas es que el presupuesto 2026 se mantenga en la línea del último Staff Report aprobado por el Fondo Monetario Internacional, utilizado como base para proyectar la evolución de la inflación, ingresos, gastos e incluso la tasa de crecimiento para el año entrante.

El FMI había pedido más ajuste para el Presupuesto 2026

En ese sentido, los números muestran que, en el último reporte del FMI quedo reflejado que el crecimiento de Argentina rondara el 4,5%, el superávit financiero primario será del 2,2% o que la inflación descienda a niveles que ronden entre 7 a 12%. También en el documento se estipula una baja de los subsidios a 0,8% del PBI.

El clima con la oposición

Además de las variables que seguramente mencionara el Gobierno, el foco de la atención estará en el discurso del presidente y la postura que tomará luego del debate que mantuvo con la oposición sobre el control de los gastos.

Tras vetar la semana pasada las leyes que disponen coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. Esto aumento la tensión entre el Ejecutivo y la oposición, pese al gesto del presidente de citar a una mesa de dialogo a los gobernadores afines.

El día del veto, el Gobierno redujo transferencias a las universidades

Ante las expectativas de lo que anunciara Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional volvió a expresar su apoyo y afirmaron que esperan la presentación del proyecto "para sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar lo que se ha logrado hasta ahora".

Mientras tanto, los diputados de la oposición ya presentaron formalmente un pedido de sesión para este miércoles a las 13:00, para discutir un amplio temario, entre los que se encuentran el veto a la ley de financiamiento universitario y y de emergencia en pediatría.

