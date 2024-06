Hernán Cattáneo, “el viejito” que reunirá a 30 mil fanáticos en Córdoba en un show internacional único

El primero de diciembre de 2017 Hernán Cattaneo se subía al escenario en Forja sin saber lo que iba a generar junto a la productora cordobesa Buenas Noches. No era la primera vez que estaba en la ciudad, venía desde 2003 pero nada iba ser igual.

Cattáneo tiene hoy 59 años y ya está pensado como será el próximo show. Desde aquel “Forja siete años atrás” hasta hoy “fueron los mejores años de mi carrera. De golpe hubo un resurgimiento. En diciembre fue Forja y en febrero del 2018 tocamos en el Colón”, recordó. Se puede decir que es un clásico que logra adaptarse e innovar para las nuevas generaciones.

“Córdoba es especial para cualquiera, no para mí. Yo vine en 2004 o 2003, luego me fui a Estados Unidos. En 2016 cuando volví la imagen no estaba buena. No podía tocar”, relató ante un grupo de emprendedores en la sede de la tecnológica Globant.

Hernán Cattaneo en Córdoba, un show con alto impacto económico en la ciudad

Junto con Ivan Aballay y Héctor Baistrochi decidieron hacer una jugada arriesgada: un show como los mejores en el hemisferio norte pero en el corazón de Argentina. “No conocíamos la palabra UX (experiencia del usuario), pero decidimos hacer una buena experiencia como las que se hacen en Europa o Estados Unidos. Tenemos que hacer un show como los mejores del mundo. Hoy día, siete años después seguimos haciendo el mismo show, increíble. Ese evento del 2017, hicimos eso en Córdoba, y desde ese día sigue viniendo gente”, expresó.

Nunca se consideró un emprendedor aunque sí se siente más a gusto con la palabra apasionado. Sostiene que la pasión lo mantiene en su nivel actual. “Yo a los 45 pensaba que la vida me iba a jubilar”, explicó el deejay. “Nadie está pensando en la cantidad de dinero que se ganará. Todo es pasión. Los chicos BNP le ponen mucha pasión al show que hacen, invierten todo y ganan menos, obviamente. Somos fanáticos de lo que hacemos. No pensamos en el número. Ahí se nota la diferencia y pasa en cualquier rubro”, sostuvo ante los jóvenes que fueron a escucharlo.

Córdoba, un lugar increíble

La capital cordobesa está en el centro del país. Eso demuestra que el 60% de las personas que asistirán las dos noches a Forja son "extranjeros", menos del 30% juega de local y “encima son fiesteros y eso se nota”, remarcó Cattáneo.

La crisis golpea duro, pero BNP no baja los brazos. “Vampi” Aballay promete “hacer lo posible para elevar la vara”. Presupuestar un show en el país es una tarea creativa y contable. Ningun presupuesto cierra y el “dólar llega a cambiar el valor seis veces es una semana”. “Estamos atrás de todo. Hicimos más de 70 shows durante el año. Lo que sí te puedo decir es que hace un año que venimos trabajando en este show, trabajan unas mil personas, es un evento de arquitectura e ingeniería, pero sin la creatividad de la administración es imposible”, argumentó el fundador de BNP.

Cómo será el mega operativo policial y sanitario para el show de Hernán Cattáneo en Córdoba

Para este evento el equipo propio de la productora son solo 40 personas, el resto es personal contratado para esas dos noches. Contará con 9000 metros cubiertos de pantallas que se moverán para generar una experiencia inmersiva única. ”Para que eso funcione debe existir logística, un buen recurso administrativo. Estoy contento con lo que hacemos”, defiende a los suyos Ivan.

No dudan en destacar que este fin de semana Córdoba será epicentro mundial de la música electrónica. Hernán Cattaneo no se cansa de contar anécdotas de europeos que le preguntan: “Where is Forja?” (¿dónde está Forja?).

Un evento que logró convencer a la política

Hay un cambio de época. No son simples de observar, pero hay acciones y actitudes que lo confirman. El viernes por la mañana, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini recibió a Cattáneo, Aballay y Baistrochi en su despacho. Lo acompañaron varios secretarios. Hasta hace pocos años atrás era una imagen improbable. Hablaron de música, pero principalmente del impacto económico que generará el show en toda la ciudad. Estiman que este año rondará los 9 mil millones de pesos. Hasta alguno de los funcionarios relató que tenía familiares de otra provincia en su casa esperando la noche en Forja.

Por su lado, la provincia se muestra entusiasmado con la “acción de utilizar biocombustible” en todos los generadores que proveerán energía al evento. El propio ministro de la producción Fabián López se acercó, dejando por un rato la Cumbre de Economía Circular para chequear lo que será la primera prueba de magnitud.

Desde BNP evitan profundizar sobre el tema. Desde hace 25 años que realizan shows en la capital, pasando por pequeñas discos con 300 personas, al Orfeo con unos 5000 asistentes y ahora Forja que juntará a unas 30 mil almas. Responden que hay cosas que están cambiando para bien y dejan trascender que “se nota un acompañamiento y predisposición que otros años no se veía. Es algo hiper positivo que nos pone muy contentos”.