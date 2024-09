Manuel Kogan, de 'escenificar' vidrieras a hacerlo para videoclips de Tini, Cazzu, y Bizarrap

Lo suyo es la “escenificación de vidrieras” para potenciar desde lo visual, todo eso que está exhibido para ser consumido y vendido. Manuel Kogan hizo de eso una profesión que, primero lo conectó con marcas Kosiuko, Levi’s, Baby Cotton, Ginebra, Furzai, entre otras. Y de ahí a trabajar con artistas como Tini, Bizarrap, Abel Pintos, Cazzu, Duki, y Khea, para aplicar su expertise en videoclips.

Manuel Kogan en la ostra que creó para un video de Tini (Stoessel).

—De ignorante nomás ¿se estudia para hacer vidrieras o es instinto estético?

—Sí, existen cursos de vidrieristas y carreras de escenógrafos. Pero considero que es una profesión en la cual cuentan más las experiencias que el estudio en sí. En mi caso, estudié algunos años de Arquitectura en la UBA y luego me recibí de diseñador de mobiliario en la Universidad de Palermo. Por otra parte, fui a un colegio Waldorf donde, principalmente, se desarrolla la parte creativa de los alumnos, sumado a eso mi padre y mi padre son artistas.

—¿Cómo empezaste en esto?

—Comencé en las escenografías de videoclips junto con un compañero de la facultad, quien estaba de novio con una directora de arte que comenzaba a necesitar realizadores y escenógrafos. Como nosotros sabíamos manejar las herramientas y materiales necesarios, comenzamos a realizar todas las escenografías que la directora de arte necesitaba para sus proyectos.

—¿Sentiste algún prejuicio cuando decías que hacías vidrieras?

—No, más bien asombro o consultas de qué era lo que hacía exactamente, o frases como “¿Movés los maniquíes?”. Pero bueno, yo hago de todo menos. Y si moví maniquíes fue para eliminarlos de la vidriera.

"De mi último viaje, me llamaron la atención las vidrieras de Yayoi Kusama para Vuitton", dice Kogan.

—Imagino que en viajes o vía internet, ves vidrieras de afuera…

—Sí, en el último viaje las que más llamaron mi atención fueron de Fendi, Yayoi Kusama en la vidriera de Louis Vuitton, Moncler…Espacios que generalmente son intervenidas por diferentes artistas reconocidos.

—¿Hay algún detalle que quien observa una vidriera no ve?

—Sí, detalles como la utilización de elementos eléctricos o luces o colgantes, que requieren de cables transformadores estructuras y demás, que uno al diseñar la vidriera tiene que tener en cuenta para que el espectador no lo vea y que quede oculto dentro de la escenografía. En ocasiones estos detalles son los más difíciles de resolver.

—¿Vos qué mirás cuándo ves una vidriera?

—Empiezo a imaginar y recrear en mi imaginación cómo fue armado, que materiales utilizaron y todo lo que llevó previo a estar en ese lugar. También le encuentro las imperfecciones y las cosas que hubiera mejorado, es así como en un viaje del año pasado me quedé observando una vidriera de Prada que me sorprendió por la cantidad de detalles negativos que tenía en la instalación de unos vinilos.

—¿Hay estudio acerca de cuánto incide un buena vidriera en la venta de la exhibido?

—No se si existen pero sí se que una buena vidriera lograra atraer a personas que quizás no estaban interesadas en entrar al local, pero por curiosidad lo hacen.

—¿Cuál fue el primer artista para el que trabajaste?

—Mi primer escenografía fue para Cazzu, un videoclip en colaboración con un artista estadounidense.

—¿Qué te pidió?

—Realizamos un cuarto dentro de un estudio fotográfico el que simulaba una habitación de pánico y en la que la artista se encontraba encadenada al anclaje de las paredes. El proyecto llegó a través de su manager que contactó a mi compañero de la facultad.

—¿Cuáles de las propuestas fue un desafío diferente al resto?

—Creo que una de las más grandes que tuve fue la de iniciar con todas las vidrieras de Kosiuko ya que requería de una organización logística y de previo armado muy grande. En la semana de lanzamiento, se armaron las más de cincuenta vidrieras casi en simultáneo.

—¿Con alguno de los artistas que trabajaste ya eras fan?

—No me sucedió con ninguno ya que irónicamente no soy de escuchar mucha música y no me identificaba con ninguno de ellos. Aun así con algunos desarrollé mas vínculo, y con otros simplemente entraban filmaron y se retiraban.

Tini (Stoessel) en la ostra que Manuel Kogan recreó para su videocliop.

—¿Tenés trato directo con los artistas cuando te convocan?

—Con algunos; con otros tuve de intermediarios a los managers y en ocasiones tratábamos con los directores.

—¿Es difícil decodificar lo que te piden para después plasmarlo en algo concreto?

—Muchas veces la idea está bien plasmada, con referencias claras y materiales que se van a utilizar, pero otras veces requiere de muchas reuniones y entender que es lo que tienen en mente. En algunas ocasiones, como diseñador y creativo hay que guiarlos con diferentes propuestas.

—¿En tu área específica, quienes son tus referentes ?

—Encuentro una gran fuente de inspiración en los parques de Disney. Habiéndolos visitado varias veces, siempre descubro detalles asombrosos en sus estructuras y diseños. Para alguien como yo, que se enfoca meticulosamente en los detalles y el proceso de filmación, Disney es un lugar invaluable para explorar y aprender.

—¿Cuántas veces sentiste que te miran y te das cuenta que quien lo hace está pensando: es Nicolás Massot (el diputado)?

—Nunca. De hecho tuve que buscar quién era (Nicolás) Massot, no sabía quién era.