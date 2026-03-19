Incendio Chico presenta Refugio Amigo: “Volver a armar una banda es una apuesta hermosa de vida”

En el corazón del conurbano, donde la historia del rock nacional tiene sus cimientos, nace Incendio Chico. No se trata de un proyecto emergente, sino el punto de encuentro de músicos con trayectoria, como El Chavez y Guille Beresñak, que vuelven a la lógica de banda como forma de resistencia frente a la inmediatez de la época. Con su álbum debut, Refugio Amigo —que se presentará el 20 de marzo en La Tangente, en la ciudad de Buenos Aires—, proponen un sonido que ellos mismos bautizaron como post reggae.

El grupo reúne a músicos con un largo recorrido en distintas bandas y experiencias artísticas, que decidieron volver a la lógica de grupo en una etapa madura de sus trayectorias. Lo integran Matías "El Chavez" Méndez, Guille Beresñak, Lucho Planta, Herni Bourguet y Luli Mazer.

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Sobre su primer disco, explican a PERFIL: “La realidad es que es una fusión de muchos estilos que vienen de las cosas que nos motivaron a cada uno en nuestras carreras al unirnos. Nosotros lo dimos en llamar post reggae, que es un término nuevo, pero en realidad es un disco que tiene la intención del rock y la sonoridad del dub y del reggae mezclada”.

La creación de Refugio Amigo siguió un proceso orgánico, atravesado por las estaciones. "Empezamos a componer en el verano, en otoño nos congregamos para ir a la sala, grabamos en invierno y terminamos de mezclar en primavera", relatan. Ese recorrido terminó consolidando un álbum que se publicó el 10 de diciembre bajo el sello independiente Otro Planeta, con producción de la propia banda. Parte de las grabaciones se realizaron en sus estudios, mientras que batería y bajo se registraron en Romaphonic, con Sebastián "Tano" Cavalletti como Drum Doctor.

“Es un componente de rock que va más que nada en la intención y en la energía de sonar fuerte, y algo que atraviesa todo el disco es un sonido con más espacio y más ritmo de lo que usualmente encontramos en algo que básicamente es rock”, agregan.

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Para El Chávez, el proyecto también tiene un valor que excede lo musical. “Después de muchos años de carrera musical, de tocar en un montón de bandas y de tener proyectos solistas, volver a armar un grupo en esta instancia de nuestras vidas me parece una apuesta hermosa, de vida y musical. Sobre todo el hecho de armar una banda de amigos para compartir los momentos”, señala.

La trinchera de la amistad

El nombre del disco remite a un espacio de encuentro frente a un contexto social vertiginoso. “En estas épocas de tanta información, de tanta locura y de tanta inmediatez, tener nuestro refugio musical y amistoso es importante. Cada vez que podemos armamos una fogata, conectamos con eso, con que el tiempo pase y el disfrute tenga que ver con todo”, explican.

En ese sentido, el proyecto también busca construir una comunidad alrededor de la música. “Estamos en un momento muy jodido como sociedad, como país, perdiendo un montón de derechos, siendo cascoteados constantemente. Entonces tener un refugio colectivo, artístico y comunitario es muy importante”, sostiene Guille Beresñak.

Incendio Chico también se reconoce como parte de la tradición musical del oeste del Gran Buenos Aires, un territorio que ha dado origen a múltiples proyectos de la escena local. Aunque la vida los llevó por distintos rumbos, el barrio siempre vuelve. "Nos une mucho el conurbano, el estar en la calle y salir de noche. Ese sentimiento de la infancia, del barrio, está siempre. La vida te lleva por distintos caminos y en esta etapa nos encontramos de vuelta juntos. Eso nos da toda la fuerza de ese origen compartido”, confiesan.

La cita en La Tangente

Este viernes 20 de marzo, Incendio Chico llevará esta experiencia a La Tangente. Prometen un show contundente y milimétricamente ensayado, donde la improvisación no tiene lugar: "Nada es improvisado. Estamos preparando vestuario, luces y escenografía para que sea una experiencia mágica, un día ganado a la vida".

El evento contará con invitados especiales como Kun, el príncipe del acordeón y el rapero Rayo, quienes aportan matices que la banda admira y que completan su mensaje. Para quienes quieran asomarse a su universo antes del show, recomiendan escuchar Desierto: “Es un tema que tiene una impronta más de rock, pero ahí se siente lo que vibramos cuando estamos en la parte más alta del show”.

Un proyecto a largo plazo

Con la mirada puesta en el largo plazo y la premisa de grabar un disco por año, Incendio Chico anticipa el lanzamiento de un corto audiovisual basado en siete canciones del disco, además de nuevas sesiones en vivo y material en su canal de YouTube. “Tenemos ganas de hacer todas las cosas que no hicimos en nuestros proyectos anteriores: grabar un disco por año e ir a grabar a lugares donde nunca fuimos”, cuentan.

Con esa hoja de ruta, el grupo se planta en la escena no como una experiencia pasajera, sino como una construcción colectiva y sostenida en el tiempo. “Lo pensamos a largo plazo. Ojalá que dure toda la vida. Mientras la pasemos bien, vamos a seguir haciendo música”, concluyen.

GD /EM