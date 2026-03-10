Pappo y el origen del Día del Guitarrista: por qué se eligió el 10 de marzo para el homenaje

El Día del Guitarrista en Argentina tiene origen legal en una decisión del Congreso de la Nación y la fecha elegida, el 10 de marzo, coincide con el nacimiento de Norberto Aníbal Napolitano —más conocido como Pappo— ocurrido en 1950 en el barrio porteño de La Paternal. Su instauración busca reconocer la influencia decisiva del músico en la historia del rock argentino, especialmente por haber incorporado de manera sistemática estructuras del blues eléctrico y del hard rock a la discografía nacional desde fines de la década de 1960.

Sin más, la iniciativa legislativa tomó impulso poco después de la muerte del guitarrista, ocurrida el 25 de febrero de 2005 tras un accidente de tránsito en la ciudad de Luján. A partir de entonces, asociaciones de músicos, productores y entidades culturales promovieron un proyecto que finalmente derivó en la sanción de la Ley 26.558, que instituyó oficialmente el Día Nacional del Guitarrista en homenaje a su figura y al papel de los intérpretes.

Allí, en el texto legislativo destaca a Napolitano como uno de los guitarristas más influyentes del país, tanto por su técnica como por su aporte estilístico. A lo largo de su carrera desarrolló un sonido característico inspirado en referentes internacionales del blues y el rock, pero adaptado a la identidad local.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

B.B. King, el "Rey del Blues", lo consideró "uno de los mejores guitarristas del mundo"

En contraste con otras efemérides culturales que se vinculan con la fecha de fallecimiento de un artista, el Día del Guitarrista se fijó en el aniversario de su nacimiento. La decisión buscó subrayar la vigencia de su obra y su legado creativo, así como su rol formador dentro del ambiente musical argentino durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Mientras desarrollaba su carrera, Pappo fue fundador y líder de grupos fundamentales como Pappo's Blues y Riff, proyectos que marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del blues y el heavy rock en el Cono Sur. Además, participó en diversas formaciones y grabaciones que ayudaron a consolidar el lenguaje de la guitarra eléctrica dentro del rock nacional, influencia que todavía hoy es reconocida por músicos y críticos.

Actualmente, cada 10 de marzo recitales, homenajes y encuentros de guitarristas recuerdan la figura de Pappo y celebran el instrumento que ocupa un lugar central en la identidad musical argentina.

El reconocimiento internacional y el vínculo con B.B. King

En 1993, el guitarrista estadounidense B.B. King lo invitó a tocar en el Madison Square Garden de Nueva York: "Pappo es uno de los mejores guitarristas del mundo, no solo de Argentina", declaró el músico de Mississippi en una entrevista recogida por crónicas de la época en Estados Unidos durante la gira de "The King of the Blues".

Su estilo de ejecución se caracterizó por el uso de la escala pentatónica y un vibrato marcado que llamó la atención de sus pares extranjeros. Durante aquella presentación en Nueva York, B.B. King lo presentó ante el público estadounidense como un "amigo del sur" que dominaba el lenguaje del blues con una técnica singular.

Así, la destreza técnica de Napolitano también quedó registrada en sesiones de grabación y presentaciones en Europa.

El crítico musical de la revista especializada Guitar World, en ediciones sobre el blues latinoamericano, mencionó que el sonido de Pappo lograba una síntesis entre el rigor del blues clásico y una agresividad rítmica propia del hard rock.

MV