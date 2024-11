Carolina Blaquier, la fotógrafa argentina que registró el debut de Trueno en Nueva York

El fútbol es una de las pasiones de Carolina Blaquier, no la única. Formar parte de la hinchada argentina mas famosa del mundo, le llegó de manera directa. “ Ser hincha de Boca es lo más lindo que existe”, dijo a PERFIL. “Por suerte mi papá (Santiago) me puso la (de Boca) camiseta desde que nací. En casa siempre se vio mucho fútbol y en cuanto tengo la oportunidad siempre trato de estar en la cancha. No hay sensación más linda que estar adentro de La Bombonera”.

Abril 2023. Trueno en el Central Park (Nueva York) fotografiado por Carolina Blaquier.

Así como Santiago Blaquier –su padre–le imprimió la pasión xeneize con una camiseta, su otra pasión, la fotografía le llegó por dos vías: su madre, Carolina Eiras, y su tío Alejandro “Jandri” Blaquier. “Mi tío, además un fanático de Boca, es un gran fotógrafo, un fanático. Con él son mis primeros recuerdos revelando fotos en el cuarto oscuro. Y es un gran maestro para mí”, relata Carolina Blaquier a PERFIL. “De hecho, fue quien me recomendó a Diego Mugica, con quien comencé mis primeras clases de fotografía. Mamá, también fue, desde siempre, mi referente y claramente es mi fotógrafa preferida y mi gran maestra”.

Caro Blaquier, fan de Boca; Amalia Amoedo, fan de Racing.

Carolina Blaquier es una de las nietas del empresario Carlos Pedro Blaquier y de la mecenas Nelly Arrieta–ambos fallecidos–, y se instaló en Nueva York donde busca hacer de su pasión, una profesión. Allí registró con su cámara el show-debut de Trueno en Nueva York; colaboró con la actriz argentina Maia Reficco en campañas para marcas como Coach y Diesel; y acompañó a los premios Oscar 2023 a Simón Hempé, uno de los actores argentinos que integró el elenco de "La Sociedad de la Nieve". En Argentina, participó como fotógrafa en la exposición "Primitivo, al origen" en el Malba, y Clean, de Alejandro Junger.

Simón Hempe, uno de los actores de La sociedad de la nieve, en Los Ángeles, por Carolina Blaquier.

—¿Cómo llegaste a Trueno y estar en su debut en Nueva York? ¿Conocías su música?

—Sí, obviamente la escuchaba. Fue espectacular estar detrás del escenario haciendo fotos . Además de estar trabajando con Trueno, uno de los grandes talentos argentinos, lo estaba haciendo en el Central Park, en su primera vez en Nueva York (fue en Central Park's SummerStage, en abril 2023) . Todo era increíble, un sueño. Lo que más disfruto de hacer esto en Nueva York, es poder hacerlo con artistas de mi país. Creo que para todo artista es único poder llegar acá y tener un público que te está esperando en la “famosa gran ciudad” y poder ser testigo de eso y además fotografiarlo.

—Hasta ver tus fotos, desconocía a Maia Reficco…

—Ella es un caso más del talento nacional recorriendo el mundo. Con 24 años está en Broadway como protagonista de Hadestown, una obra alucinante. La conocí acá ( en Nueva York) trabajando e hicimos varias cosas juntas, pero las fotos para Coach y Diesel, definitivamente fue lo mejor.

—En tu Instagram también te describís como directora de cine…

—El año pasado tuve la suerte de poder estudiar dirección de cine en Academia de Cine de Nueva York. Fue un sueño; aprendí muchísimo y disfruté mucho de darle nuevos usos a la cámara y a mi creatividad. Así fue como nació “El Alba”. Es mi primer cortometraje pero todavía no lo publiqué. Ya en Nueva York filmé otros cortos con colegas de allá.

Maia Reficco en una de las fotos que Carolina Blaquier hizo con ella para una marca internacional.

—Por tu familia, imagino, tenés o tuviste acceso a personajes de distintos ámbitos. ¿Les hiciste fotos? ¿O a tu abuelo (Carlos P.Blaquier) para su libro por sus 90 años?

— Por ahora no hice retratos sobre nadie de mi familia, quizás algún día lo haga. Sí trabajé con Milagros Blaquier haciendo una campaña para su marca de zapatos Laquier.

—Un desafío personal para 2025

—Seguir muy enfocada en mi arte y trabajo. Quiero continuar trabajando con artistas, me gusta mucho la gente apasionada. Me encantaría comenzar a trabajar con deportistas de alto rendimiento; supe competir en esquí alpino, por eso digo que la pasión y la adrenalina son parte de mi.

—¿Algún tipo de deportista de elite en particular?

—Mi sueño es fotografiara algún piloto de Fórmula Uno. Mi mamá (Carolina Eiras) corría autos, y desde que soy muy chica que le sacaba fotos con mi camarita.

