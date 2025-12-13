Pierce The Veil regresó a la Argentina el 12 de diciembre de 2025 con un show sold out en C Art Media, en el marco de su gira mundial "I Can’t Hear You". La banda californiana ofreció una presentación intensa y emocional que confirmó su vínculo intacto con el público local y reafirmó su lugar central dentro del rock alternativo contemporáneo.

Andrés Calamaro desató un huracán rockero: tripleta agotada, invitados explosivos y un Movistar Arena que no dejó de vibrar

El cuarteto liderado por Vic Fuentes volvió a Buenos Aires luego de una extensa gira por Europa y Norteamérica durante 2024 y 2025. El reencuentro se dio en un contexto de alta expectativa, con una audiencia que agotó localidades y respondió desde el primer momento con una entrega absoluta, transformando el recital en una experiencia colectiva de fuerte carga emotiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La noche comenzó con una introducción inesperada. Por los parlantes sonó “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, un gesto que funcionó como homenaje a las raíces latinas de la banda y como declaración de identidad antes de la irrupción definitiva del punk rock. Minutos después, Pierce The Veil tomó el escenario sin rodeos y marcó el pulso inicial con “Death of an Executioner”.

Desde ese arranque, el grupo se afirmó en una intensidad sostenida. Vic Fuentes en voz y guitarra, Tony Perry en guitarra, Jaime Preciado en bajo y Loniel Robinson en batería construyeron un bloque sonoro sólido y preciso, que encontró rápida respuesta en los primeros pogos y en un coro masivo que no se interrumpió en toda la noche.

El setlist combinó con equilibrio distintas etapas de su discografía. “Bulls in the Bronx”, de Collide With the Sky (2012), y “Pass the Nirvana”, de The Jaws of Life (2023), funcionaron como ejes de ese cruce generacional que caracteriza al público de Pierce The Veil, integrado tanto por seguidores históricos como por una nueva camada de fans.

Damiano David debutó como solista en Argentina y enloqueció al público al lucir la camiseta de Boca

A medida que avanzaba el concierto, la banda propuso un recorrido sin atajos por su historia. Canciones como “I’m Low on Gas and You Need a Jacket” y “Yeah Boy and Doll Face” reforzaron el costado más nostálgico, mientras que “I Don’t Care if You’re Contagious” se convirtió en uno de los momentos de mayor conexión emocional de la noche.

Uno de los aspectos más celebrados fue la inclusión de temas de A Flair for the Dramatic, el álbum debut que marcó los primeros pasos del grupo. “I’d Rather Die Than Be Famous” y “Wonderless” aparecieron como guiños especiales para el público de larga data y sumaron densidad emocional a la lista de canciones.

El material más reciente también tuvo un lugar destacado. “Emergency Contact” resonó con fuerza en el recinto y dejó en claro que The Jaws of Life dialoga de manera directa con las inquietudes de una audiencia que encuentra en las nuevas canciones la misma honestidad que en los discos fundacionales.

A diferencia de otras bandas del género, Pierce The Veil eligió un registro escénico sobrio en lo discursivo. Vic Fuentes habló poco entre tema y tema, dejando que la música y las letras canalizaran el mensaje. Esa economía de palabras reforzó la sensación de comunión y mantuvo la tensión narrativa del show.

Airbag hizo vibrar el Monumental con un show épico y la participación de Ricardo Mollo

El tramo final del concierto elevó aún más la intensidad. El encore comenzó con “Disasterology”, que desató uno de los pogos más potentes de la noche y preparó el terreno para un cierre de alto impacto emocional.

Luego llegó “Hold On Till May”, uno de los himnos más sensibles de la banda, coreado de principio a fin por el público. El tiempo pareció suspenderse por unos minutos, en un clima de recogimiento colectivo que contrastó con la furia previa y anticipó el desenlace.

El cierre definitivo estuvo a cargo de “King for a Day”. La canción detonó en una avalancha de saltos, gritos y abrazos que selló la noche con una descarga catártica y liberadora, fiel al espíritu del post-hardcore que la banda representa.

El show en C Art Media se inscribió en el actual recorrido internacional de la banda, una gira marcada por la intensidad y la respuesta fervorosa del público, que volvió a confirmar el alcance del proyecto y su vigencia dentro de la escena del rock alternativo.