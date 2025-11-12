Damiano David debutó como solista en Argentina y enloqueció al público al lucir la camiseta de Boca

“Yo estaba viviendo el sueño de otra persona”, dijo Damiano David en medio del silencio absoluto del C Art Media. Fue una confesión que detuvo el aire frente a más de cuatro mil personas que lo observaban hipnotizadas. Así comenzó una noche intensa, teatral y magnética en Buenos Aires, donde el ex líder de Måneskin presentó su primer show solista en Argentina. Un concierto agotado semanas antes que confirmó lo que muchos intuían: Damiano no solo brilla en grupo, también puede sostener un universo propio desde su voz y presencia.

A las nueve en punto, las luces se apagaron y una proyección roja cubrió el escenario. El rugido del público marcó el inicio de Born With A Broken Heart, la primera canción de su disco Funny Little Fears, editado en 2025. Desde ese instante quedó claro que el recital sería más que un espectáculo musical, una declaración de independencia artística. Con producción de DF Entertainment, Damiano ofreció una performance pulida y emocional, en la que cada gesto y cada palabra delinearon su nueva identidad.

Con un show agotado y un gesto inolvidable hacia el público, Damiano David debutó como solista en Argentina.

Durante una de sus primeras pausas, explicó en un castellano encantador lo que inspiró su nuevo trabajo. “Estos diez años fueron los más rápidos y hermosos de mi vida. Pero un día algo se rompió y entendí que ya no era feliz. No estaba viviendo mi vida”. Esa frase marcó el tono de la noche, la de un artista que se desnuda emocionalmente para reencontrarse consigo mismo.

El repertorio fue tan sólido como variado. “The First Time”, “Mysterious Girl”, “Voices” y “Cinnamon” confirmaron la madurez de su sonido, más introspectivo y atmosférico que el de Måneskin. Entre luces tenues y una escenografía minimalista, el público cantó cada verso, entregado a esa mezcla de melancolía y poder.

El primer gran estallido llegó cuando anunció con picardía “Y ahora, como todo el mundo sabe, me gusta hacer covers. Señoras y caballeros, Sex on Fire”. El tema de Kings of Leon desató la locura. Con una energía salvaje y sensual, Damiano recorrió el escenario dominando cada movimiento, cada respiración.

Lejos de la pose distante de una estrella, se mostró cercano y atento. “Si podés no empujar, los chicos de la primera fila se están muriendo”, pidió entre risas, mientras saludaba y agradecía el cariño del público. Esa mezcla de empatía y carisma reforzó la conexión con una audiencia que lo sintió propio desde el primer minuto.

En la mitad del show, el clima cambió. Las luces bajaron y la vulnerabilidad tomó protagonismo con “Perfect Life” y “Sick of Myself”. “Esta canción habla de sentirse atrapado en la vida de otra persona”, contó antes de cantar. Su voz, cruda y quebrada, llenó cada rincón del recinto. La banda lo acompañó con precisión y sutileza, sosteniendo los silencios tanto como las explosiones sonoras.

El momento más íntimo llegó con “Angel”. “Hace un año no habría podido escribir esta canción. Es demasiado personal, demasiado profunda. Pero este álbum me dio la confianza para hacerlo”, reconoció en inglés antes de empezar. Fue una interpretación conmovedora, donde la voz pareció rozar el alma de los presentes.

En la recta final, “Tangerine” y “Over” envolvieron al público en un clima de introspección, mientras “Zombie Lady” y “Tango” devolvieron la energía y el ritmo con una potencia arrolladora. El C Art Media se convirtió en una montaña rusa emocional donde Damiano se movía con naturalidad entre la fuerza y la fragilidad.

Cuando todo parecía haber terminado, regresó al escenario con una sorpresa que desató la ovación más grande de la noche. Vestido con la camiseta de Boca Juniors, levantó los brazos y gritó “¡Dale Boca!” mientras sonaban los primeros acordes de una segunda versión de “The First Time”, más cercana y emotiva. El público explotó. Buenos Aires se rindió ante ese gesto de conexión total.

El cierre llegó con “Naked / Solitude (No One Understands Me)”, una canción que resume el espíritu de su disco y su nueva era artística. Entre luces doradas y una atmósfera suspendida, Damiano cantó como si se despidiera de su pasado.

El público argentino respondió con la entrega de siempre. Hubo lágrimas, cantos, banderas y un coro que acompañó cada palabra. “No sé lo que quiero hacer con mi vida en diez, veinte o treinta años, y me gusta no saber nada”, dijo Damiano antes de despedirse. “Porque la vida es descubrir todo cada día”.

El público argentino acompañó con pasión el debut solista de Damiano David en una noche cargada de energía y emoción

Esa frase final sintetizó la esencia de su nuevo camino. En su debut solista, Damiano David demostró que no busca repetir fórmulas ni colgarse del pasado. Quiere ser libre, y Buenos Aires fue testigo de ese renacimiento. Una noche de honestidad, energía y arte puro donde el carisma se transformó en verdad.

El hombre que conquistó al mundo con Måneskin ahora canta su propia historia. Y lo hizo, simbólicamente, con la camiseta de Boca, abrazado por un público que lo adoptó sin condiciones.