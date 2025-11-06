El Teatro Colón fue escenario de un acontecimiento inédito para la lírica sudamericana. Por primera vez, la Eric and Dominique Laffont Competition, prestigioso certamen organizado por la Metropolitan Opera de Nueva York, realizó una audición en Argentina. La jornada se llevó a cabo el 29 de octubre y reunió a dieciocho jóvenes intérpretes de entre 20 y 30 años, en su mayoría argentinos, que compitieron por un lugar en la siguiente fase del concurso internacional.

La competencia, reconocida mundialmente por descubrir grandes voces como Renée Fleming, Thomas Hampson y Nadine Sierra, eligió al Colón como sede oficial para su debut regional gracias a la colaboración de la Fundación Ibáñez Atkinson de Chile. La iniciativa permitió que por primera vez la Laffont Competition se realizara en Sudamérica, consolidando un puente entre los talentos locales y el circuito internacional de la ópera.

Cinco voces latinoamericanas avanzan a la siguiente fase

De la audición participaron jóvenes de distintos países de la región y fueron seleccionados cinco cantantes para continuar en la competencia: Ángel Agustín Albornoz (Buenos Aires, bajo), Sarah Migliori (Brasil, mezzosoprano), Luiza Sayão (Brasil, soprano), Pollyana Santana (Brasil, soprano) y Tahyana Perret (Paraguay, soprano).

Los finalistas competirán próximamente en la fase regional, que se desarrollará en Chile, antes de llegar a la semifinal que se celebrará en marzo de 2026 en el Metropolitan Opera House de Nueva York.

El jurado estuvo integrado por Melissa Wegner, directora ejecutiva de la Laffont Competition y del Lindemann Young Artist Development Program de la Met; Andrés Rodríguez Spoerer, presidente de la Región Sudamérica y gerente de Música de la Fundación Ibáñez Atkinson; y Juan José Lázaro, pianista y coach del Metropolitan Opera.

La directora Melissa Wegner destacó la relevancia del encuentro y el nivel de los participantes. “Este es un momento histórico y de gran orgullo para la Metropolitan Opera. Todos los cantantes compartieron su arte y su dedicación con una entrega admirable. Fue un honor escuchar sus voces en este teatro extraordinario”, señaló al cierre de la jornada.

Por su parte, Andrés Rodríguez Spoerer consideró que el debut regional de la competencia en Buenos Aires “marcó un hito para el desarrollo del canto lírico en Sudamérica” y subrayó que “la experiencia reafirmó el altísimo nivel técnico y artístico de los intérpretes de la región, además de convertirse en una instancia formativa invaluable”.

El Teatro Colón también celebró el éxito de la convocatoria. Su director general, Gerardo Grieco, expresó que “haber recibido por primera vez en Sudamérica a un concurso tan emblemático es un motivo de orgullo que consolida el prestigio internacional del teatro y permite descubrir a las grandes voces del futuro”.

Durante la audición, los intérpretes presentaron arias clásicas ante un público selecto y un jurado que evaluó la técnica vocal, la proyección y la expresividad escénica. Para muchos de los jóvenes participantes, fue la primera oportunidad de cantar frente a representantes directos de la Metropolitan Opera.

“Cantar en este escenario siempre es un honor y una emoción inmensa. Participar en un concurso como este representa una oportunidad única para mostrar el talento que hay en nuestra región”, expresó en diálogo con PERFIL uno de los artistas seleccionados, en un testimonio que reflejó la emoción compartida por todos los finalistas.

La audición en el Colón se enmarca dentro del proceso de selección de la Región Sudamérica, que continuará con instancias en Colombia y Chile. El 2 de diciembre se realizará en el Teatro Municipal de Santiago la fase regional final, de la que surgirán los representantes latinoamericanos que competirán en la semifinal en Nueva York.

Fundada en 1953, la Laffont Competition es uno de los concursos de canto lírico más prestigiosos del mundo y una plataforma clave para el descubrimiento de nuevas voces. Cada año, más de cien ex participantes integran producciones de la temporada oficial de la Metropolitan Opera, confirmando su papel como semillero de las grandes figuras del canto.

