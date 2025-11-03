Andreani celebró sus 80 años con un evento de exclusivo en el Teatro Colón

La empresa santafesina de logística Andreani celebró este lunes sus 80 años con una gala y un concierto exclusivo en el Teatro Colón, que contó con la participación de artistas de primer nivel, como Pedro Aznar y Kevin Johansen.

Los músicos tocaron junto con una orquesta sinfónica y artistas jóvenes como Maggie Cullen y Zoe Gotusso, bajo la dirección de Alejadro Terán. El evento también contó con una obra inspirada en el arquitecto Clorindo Testa de la Fundación Andreani y con una intervención visual "Ducto" de la Cátedra de Ensayos Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

La compañía octogenaria nació en 1945, en Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe. Desde ese entonces a la fecha se expandió a lo largo y ancho del país, hasta superar la frontera y alcanzar a Brasil.

Para el año 2020 ya contaba con más de 9.000 trabajadores y transportistas, 3.700 vehículos, 2.500 clientes y más de 5.000.000 de consumidores finales en Argentina, como en el país limítrofe.

En un principio la empresa se dedicaba al transporte de cargas, pero con el tiempo incorporó el servicio postal y evolucionó hasta convertirse en la compañía líder de logística en el país, con 4,5 millones de envíos mensuales y 600.000 m2 de plantas operativas.

Hoy es una de las líderes en servicios de distribución física de paquetes y productos como tarjetas de crédito, medicamentos, teléfonos, máquinas y herramientas, y en gestión de almacenes para integrar las cadenas de producción. En las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de este año tuvo a su cargo la logística del correo.

Además, brinda servicios de Real Estate y de radicación de industrias livianas en la Plataforma Logística Industrial Norlog, ubicada en Tigre, provincia de Buenos Aires, y opera en Brasil desde el año 2001 con foco en la industria de la Salud.

En 2021, la revista Fortuna de la Editorial Perfil premió a Grupo Logístico Andreani por su trayectoria empresaria y, especialmente, por sus servicios, políticas de sustentabilidad y el rol que tuvo en la distribución de la vacuna contra el Covid 19 en todo el país.

LM/ML