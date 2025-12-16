Martín Tetaz y Julio Piumato protagonizaron un fuerte cruce en medio de un debate sobre la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei y el rol de los sindicatos en la actualidad, como así también en la normativa propuesta. La discusión fue tan tensa que el conductor del programa debió interponerse entre ellos y frenar el debate.

El exdiputado y el secretario de Derechos Humanos de la CGT fueron invitados este lunes por la noche al programa Una Vuelta Más en Todo Noticias (TN), conducido por Diego Sehinkman, y los roces entre ambos comenzaron con el sindicalista pronunciando incorrectamente el apellido del economista, quien lo corrigió de inmediato, y continuaron a la hora de hablar sobre las negociaciones paritarias y la reforma laboral.

"La mayoría son aumentos nominales. En muchos casos cobran una comisión por conseguir un aumento nominal menor a la inflación. Se llevan una comisión igual, lo cual es un robo a mano armada", señaló Tetaz, a lo que Piumato retrucó: "Eso es una mentira. Cuando se discute el Consejo del Salario, no firmamos. No mientas".

El exdiputado continuó con su explicación sobre el rol de los sindicatos en las discusiones salariales, indicando que en ocasiones actúan como monopolios, a lo que el sindicalista le cuestionó por qué hay "tanto apuro en sancionar la ley y no se da un debate nacional".

"Hace años que venimos discutiendo", sostuvo el economista y amplió: "Uno de los temas de la reforma es la flexibilización de la jornada laboral. Hace cuatro años que lo estamos discutiendo". "Todo contra el trabajador vos", le reclamó el secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

Tras una primera intervención del conductor del programa, el acalorado debate continuó con el exlegislador haciendo referencia a la "cláusula solidaria", que señaló como una forma de "meterse en el bolsillo del trabajador" y amplió: "Es la parte del salario que se están llevando, el trabajador no está afiliado. Dónde dice en la Constitución que el gremio se tiene que quedar con una parte del salario del trabajador. Con la ley, el trabajador va a tener libertad".

"¿En dónde dice que tiene que ser esclavo, quieren hacer esclavo al trabajador. ¿De qué libertad me hablas? ¿Libertad de morirse de hambre, de que lo echen gratis?", cuestionó Piumato, ya subido de tono.

Ante la respuesta del sindicalista, Tetaz arrojó: "Pero si le están sacando la plata al sindicato y se la están devolviendo al trabajador. Con la ley vas a tener un aumento salarial. ¿Quién se lleva hoy la contribución?". "Es mentira. Vos querés esclavitud en la Argentina, querés cárcel", le respondió Piumato.

"Vos te querés quedar con la plata del trabajador, querés que los sindicalistas se queden con la plata del trabajador", lanzó el secretario de DD.HH. de la CGT, a lo que el economista lo acusó de no importarle la Constitución Nacional. Ante la tensión, Sehinkman intervino nuevamente y bromeó: "Voy a poner una reja como los perros que se ladran".

Los intentos de paz del conductor fueron en vano, y el sindicalista continuó reclamando que el Gobierno busca "avanzar contra los derechos del trabajador" y lanzó: "Vos evidentemente sos autoritario, porque no te interesa violar la Constitución".

"Se le sacaría la plata al sindicado para devolvérsela al trabajador", intentó explicar el economista y dijo que Piumato "quiere esclavitud y que los sindicalistas se queden con la plata del trabajador". Acto seguido, Sehinkman se levantó de su asiento y se colocó entre ambos invitados para bajar la tensión.

Tetaz y Piumato ya se encontraban frente a frente, señalándose con los índices y con un leve contacto físico y se escuchó al economista decir: "No seas irrespetuoso. No te lo voy a permitir", escalando la discusión. "No te importa la Constitución, no te importa nada", insistió el sindicalista.

"No te voy a permitir una falta de respeto, no te desubiques", insistió el exlegislador y reclamó: "Yo no puse en duda tu honorabilidad, no seas desubicado". "Él dice que yo le robo a los trabajadores, ¿y eso qué es? . Vos tenes valores para unos pocos", arrojó el sindicalista.

Con el objetivo de finalizar la situación y reducir la tensión en el estudio, Sehinkman concluyó: "Voy a mandar a una tanda. Tengo un rifle con un dardo tranquilizante. Ustedes van a ver el resultado después de la tanda".

