Reforma laboral: “En el Gobierno hay confianza de que están dadas las cosas para que se apruebe”

El periodista, Alejandro Gomel, analizó para Canal E el escenario político marcado por el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral, la relación con los gobernadores y el clima social ante la convocatoria de la CGT.

Alejandro Gomel destacó que el oficialismo enfrenta “una semana que para el Gobierno es muy pero muy importante por lo que puede pasar en el Congreso”, y subrayó que se trata del último tramo legislativo intenso del año, ya que “esta es la última semana fuerte y quiere prestarle acelerador al Gobierno”.

La prioridad del Gobierno con el presupuesto

Según desarrolló, el Gobierno considera prioritario lograr la aprobación de la llamada “ley de leyes” tras dos años sin presupuesto votado. En ese sentido, aseguró: “El presupuesto dicen tener ya los votos como para esta vez sí que haya presupuesto, después de dos años donde no se aprobó la ley de leyes, el presupuesto nacional, este año sí haya un presupuesto 2026 aprobado”.

Gomel explicó que existe una fuerte negociación política con los gobernadores, encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli: “Con respecto al presupuesto, que es lo primero que va a tener a disposición del Gobierno, está la disposición de muchos de los gobernadores en apoyar”.

La oposición y su postura contra la reforma laboral

Asimismo, marcó que la reforma laboral presenta mayores dificultades políticas: “Con la reforma laboral, bueno, ahí es más complicado, por supuesto”. Sobre la misma línea, detalló que la oposición buscará extender el debate parlamentario: “La idea de la oposición es de poder discutir en comisiones, empezar a llamar especialistas a hablar del tema y a plantear otro proyecto de reforma”.

A pesar de las resistencias, el entrevistado señaló que el Gobierno mantiene expectativas positivas: “Hay confianza, sí, en el Gobierno hay confianza en que están dadas las cosas para que se apruebe la reforma laboral”. Aunque advirtió que podría haber cambios: “Habrá que ver con qué modificaciones”.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto, según comentó, es el fondo de despidos: “Sobre todo esta idea de este fondo por el cual las empresas, el reporte patronal es partidario, no todas a jubilación, sino a este fondo de despidos”. A su vez, explicó las dudas que genera este esquema: “Hay mucha polémica sobre cómo se va a manejar este fondo de despidos, mucha plata, el 3% de cada uno de los trabajadores”.