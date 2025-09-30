La industria televisiva celebró este 29 de septiembre la 53ª edición de los Martín Fierro de Televisión, organizada por APTRA. El Hotel Hilton de Puerto Madero fue nuevamente el epicentro de la gala, que distinguió a lo mejor de la pantalla argentina y consagró a Santiago del Moro con el Martín Fierro de Oro. Antes de la ceremonia, la alfombra roja se transformó en el escenario de un despliegue de estilo en el que actores, conductores, periodistas y productores marcaron tendencia con sus elecciones de vestuario.

En un evento donde las cámaras no solo apuntan a los premios sino también a la moda, los looks se convirtieron en protagonistas. Metalizados, transparencias, plumas y siluetas clásicas dominaron una red carpet que reflejó la identidad de cada figura y reafirmó la importancia del diseño argentino en una noche de alto impacto.

Juana Viale

La actriz y conductora se convirtió en una de las más elegantes de la noche con un diseño haute couture de Gabriel Lage. Se trató de un vestido strapless confeccionado en brocado de seda laminado en tonos metálicos con relieve, de falda amplia y caída fluida. Completó el look con un collar dorado rígido, aros al tono y un recogido pulido que dejó todo el protagonismo a su estilismo. Una apuesta clásica y sofisticada que reafirma su estilo minimalista pero impactante.

Pampita Ardohain

La modelo desafió el mito de no usar amarillo en televisión con un Carolina Herrera vibrante. El vestido combinó una falda amplia en tono amarillo intenso con un corset negro de espalda descubierta, logrando un contraste elegante y audaz. Llevó el cabello en un rodete bajo, maquillaje de labios rojos y aros circulares dorados que reforzaron la estética sofisticada. Su look fue uno de los más fotografiados de la noche y reafirmó su lugar como referente de estilo.

Susana Giménez

La diva de la televisión optó por un vestido plateado, uno de los tonos protagonistas de la velada. El diseño, con bordados brillantes y mangas largas, estuvo acompañado de una cartera de plumas, detalle que aportó frescura y completó la propuesta. Fiel a su estilo, sumó sus clásicas alhajas de alto impacto y un maquillaje luminoso que la hizo ver radiante. Un look que reafirma su impronta de estrella indiscutida.

Zaira Nara

Como anfitriona de la alfombra roja, Zaira Nara fue una de las más observadas. Lució un vestido largo transparente recubierto con apliques brillantes en forma de red y detalles de plumas blancas que cubrían el escote y formaban una cola imponente. El cabello lacio hacia atrás y el maquillaje natural completaron un estilismo glamoroso y moderno. Más tarde, sorprendió con un segundo look, reafirmando su rol protagónico en la noche.

Wanda Nara

La conductora y empresaria eligió un diseño de Dolce & Gabbana inspirado en los años 60. El vestido de cóctel fue acompañado por un bolero de piel y complementado con joyas de oro y brillantes. El maquillaje sofisticado y un peinado en sintonía aportaron coherencia al conjunto. Más tarde, como su hermana, realizó un cambio de vestuario que se convirtió en uno de los momentos fashion de la gala.

Natalia Oreiro

La actriz y cantante impactó con un vestido de Javier Saiach en tono marfil. La pieza de silueta sirena y escote profundo en halter se completó con un pliegue drapeado en el centro que caía hasta el suelo. El detalle más comentado fueron los guantes largos de cuero bordó, que aportaron contraste y sofisticación. Su estilo retro con gafas al tono la posicionó entre las más vanguardistas de la velada.

Florencia de la V

La conductora eligió un vestido entallado en tono nude con bordados plateados de inspiración orgánica y transparencias estratégicas. El diseño resaltó su figura y le otorgó un aire glamoroso, con un equilibrio justo entre sensualidad y elegancia. Fue uno de los looks más celebrados por los diseñadores invitados, consolidándola como una de las más arriesgadas pero efectivas de la noche.

Iván de Pineda

El conductor fue uno de los hombres más destacados por animarse a salir del negro clásico. Llevó un smoking en tono verde petróleo combinado con pantalón y moño negro, logrando un contraste moderno y sofisticado. El resultado fue un look que podría verse en las alfombras internacionales, con un porte impecable y contemporáneo.

Mora Bianchi

La protagonista de Margarita debutó en los Martín Fierro de TV con un conjunto de dos piezas en tonos off white, bordado con lentejuelas y cristales checoslovacos. El estilismo se completó con delicadas plumas que aportaron un aire onírico y sofisticado, convirtiéndola en una de las revelaciones más elegantes de la noche.

Santiago del Moro

El gran ganador de la noche no dejó pasar su paso por la alfombra roja. Eligió un saco blanco con solapas clásicas, camisa blanca y pantalón negro. En lugar de corbata, optó por un bolo tie negro con aplique metálico, un detalle original que lo diferenció. Gafas oscuras completaron un look con guiño moderno en la noche en que recibió el Oro.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2025 acompañó la entrega de premios con una fuerte impronta de moda. Los metalizados, las transparencias y las plumas fueron los elementos más repetidos entre los diseños, confirmando tendencias y sumando variedad de estilos a la velada.

En paralelo, la ceremonia reconoció a lo mejor de la producción televisiva con el Martín Fierro de Oro para Santiago del Moro y la consolidación de Margarita como la gran ganadora en el rubro ficción. De esta manera, la 53ª edición de los premios reafirmó su lugar como uno de los eventos más relevantes de la agenda cultural argentina, combinando distinción artística y despliegue de glamour.