Dolores Fonzi se enteró en España de que ‘Belén’ podría ir a los Oscar

La recepción de Belén, de Dolores Fonzi, en San Sebastián fue más que positiva. Entre elogios, aplausos y la emoción de los asistentes a la proyección, la actriz y directora dio la conferencia, donde ahondó en el origen del proyecto y en la presente dificultad de hacer cine en la Argentina.

Mientras esto sucedía en el Festival de San Sebastián, en Buenos Aires la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció que Belén es la precandidata para los premios Oscar y Goya.

A futuro. “Lamentablemente, filmar en Argentina hoy es imposible. No hay apoyo del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) para nada, están vaciados todos los recursos que tienen que ver con el cine y la cultura en general, de parte del Estado”, comentó Fonzi, acompañada por Julieta Cardinali, Laura Paredes y otros involucrados en la película. Y destacó: “Igualmente, dentro del festival (de San Sebastián) hay tres películas argentinas en competencia. Entonces, seguimos resistiendo y valorando estos espacios, se filme la película que se filme y de la manera en que se haga, porque la verdad es que ahora estamos en una encrucijada y esperamos que no dure mucho tiempo. Hay que estar preparados para cuando esto cambie, porque eso va a pasar”.

Posturas similires atravesaron el año, que de todos modos celebró premiaciones y contó con éxitos artísticos y comerciales, que colocaron al cine argentino en lo más alto del mapa cultural. En esa línea se pronunció Matías Mosteirín, productor de Belén: “En nuestro país siempre se valoró su talento, su cultura, su ciencia, y sentimos que son acuerdos que se van a volver a alcanzar porque Argentina no va a renunciar a un capital y un patrimonio que tiene que es su cinematografía, que es tan valiosa y le ha dado tanto al país. Es nuestra responsabilidad sostener un sistema que directamente vamos a tener que reconstruir”.

La historia. La historia de Belén conmocionó a la sociedad argentina. El proceso de esta joven tucumana que fue encarcelada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo fue retratado por la periodista Ana Correa en Somos Belén, que a su vez fue uno de los insumos para la película de DoloresFonzi. En la conferencia, la directora hizo la recapitulación, ante la mirada en la sala de Santiago Mitre, también director y su pareja en la vida real. “En 2016 hago La patota (del mencionado Mitre); me nominan a mejor actriz, gano el premio, y cuando pasa eso me entero de que esta chica (N de R: Belén) estaba presa desde hacía dos años y unos meses. Me entero gracias a Soledad Deza, que estaba militando la causa. Cuando gano el premio levanto un cartel que decía ‘Libertad para Belén’. En la sala estaba la productora Leticia (Cristi). Tanto ella como todos se preguntaron quién era Belén. Luego sale el libro de Ana Correa, Somos Belén, Leti compra los derechos del libro con la productora K&S y se ponen a trabajar. Eso fue en 2019”. Y amplió: “Habían pensado en mí para hacer de la abogada, de Soledad Deza. Pasa el tiempo, se estrena Blondi y se dan cuenta de que tengo aptitud para filmar algo y me ofrecen reescribirlo, actuarlo y dirigirlo. Como venía de militar esa causa y después vino la ley del aborto en Argentina, era tan propio que me pareció un regalo”.

Noche final. Este sábado 27 de septiembre, el Festival de San Sebastián tendrá su noche de clausura, donde Belén compite como mejor película en la sección oficial, la más importante del certamen. También hay otras dos películas argentinas, Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, y 27 noches, del actor y director Daniel Hendler.