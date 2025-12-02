Comenzó la semana del arte en Miami con Art Basel como uno de sus epicentros para el fin de semana

Diciembre en Miami, Estados Unidos marca el inicio de su semana del arte que tiene como núcleo a Art Basel. En esta cita convergen cerca de 20 ferias artísticas y más de 1.200 galerías. Este evento es una gran oportunidad para artistas de todo el mundo, ya que la región se consolidó como líder en este tipo de mercado.

Aunque las ventas de arte en Estados Unidos cayeron un 9%, hasta los 24.800 millones de dólares, en 2024, la región sigue siendo líder del mercado de ferias de arte, con un crecimiento interanual del 1% y representando el 43% de las ventas mundiales de arte, según el informe Art Basel & UBS Art Market de 2025 citado en Vogue.

Gagosian en Art Basel

Durante la semana se despliegan en Miami eventos en museos y galerías, instalaciones públicas. Las propuestas llegan también debajo del agua con ReefLine, un parque de esculturas públicas sumergidas cuyo objetivo es usar una instalación artística para concientizar sobre los arrecifes de coral que murieron y para promover la biodiversidad.

Concrete Coral del artista argentino Leandro Erlich

Este año la propuesta submarina es Concrete Coral del artista argentino Leandro Erlich que instaló un embotellamiento de veintidós autos sumergidos a seis metros de profundidad y a 240 metros de la costa.

Art Basel

Del 5 al 7 de diciembre, en el Miami Beach Convention Center, se emplaza Art Basel Miami Beach que reúne a más de 280 galerías internacionales y presenta el más amplio espectro del mercado de arte moderno y contemporáneo.

En el lugar, como en ArteBA, hay secciones que organizan las propuestas como por ejemplo Nova, donde se encuentran las obras innovadoras creadas en los últimos tres años, Positions, destaca a artistas emergentes y galerías de menor tamaño y Meridians, espacio reservado para instalaciones de gran formato. Además, en el centro de la feria, las galerías más reconocidas presentan obras de artistas consagrados.



Pinta Miami

También estará presente la feria Pinta Miami que celebrará su 19ª edición del 4 al 7 de diciembre de 2025 en Dinner Key, uno de los barrios más antiguos de Miami. Participan cerca de 40 galerías de América y Europa y se exhiben más de 500 obras de arte contemporáneo latinoamericano.

Este año la sección RADAR estará bajo la curaduría de Isabella Lenzi, directora artística y curadora jefa de la Fundación Alberto Cruz de São Paulo y Juan Canela, curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, dirigirá NEXT, el espacio dedicado a artistas emergentes y experimentales. Harbá un Jardín de Esculturas, curado por Irene Gelfman, que presentará obras de Priscila Schott, Alberto Cavalieri (VAG Victoria Art Gallery) y Rafael Barrios (Proyecto H, México), centradas en la exploración de la geometría y la abstracción.

Se destacará la instalación de la artista argentina Nicola Costantino, quien presentará un kiosco de flores-obra con piezas cerámicas hechas a mano, recuperando saberes ancestrales que será exhibida por Pommery, The Art of Champagne.

NADA y Untitled

Otro de los espacios más relevantes es NADA Miami, la feria de la New Art Dealers Association, que se especializa en arte emergente, principalmente en pintura y en galerías que se encuentran en esa sintonía. El área NADA Projects contiene a espacios jóvenes y deja los pasillos principales a galerías con trayectoria.

Untitled Art, Miami Beach propone en una carpa a orillas del mar una variedad de obras de artistas emergentes y de media carrera. Dentro de su oferta incluye secciones como Artist Spotlight, curada por Petra Cortright, y Nest, bajo la dirección del galerista londinense Jonny Tanna.

