Quién es la argentina que lidera en Miami un proyecto de 5 millones de dólares para combatir el cambio climático

La curadora y gestora cultural, Ximena Caminos, vive en Miami desde el 2012 y allí sintió la necesidad de poner su conocimiento al servicio de la conciencia climática. Con esto en mente logró algo único, los residentes de esa ciudad costera estadounidense votaran apoyar la financiación del proyecto Reefline liderado por Caminos cuyo objetivo es una instalación artística que reconstruye los arrecifes de coral que murieron, para promover la biodiversidad.

Reefline, en detalle, es un parque de esculturas submarinas realizadas por artistas que conformarán un arrecife artificial que se extenderá once kilómetros. Para su creación la ciudad aprobó una emisión de bonos de $5 millones de dólares. De este proyecto interdisciplinario también participan el estudio de arte, con base en Miami, Coral Morphologic, la Oficina de Arquitectura Metropolitana (OMA por sus siglas en inglés), y protagonistas del universo blockchain como Aorist, una plataforma de arte digital, y Decentraland, una plataforma 3-D. mundo virtual.

Caminos reconoce que su educación inicial en una escuela piloto de La Plata en la que no había exámenes ni regímenes estrictos le brindó un conocimiento de libertad y creatividad que sembraron en ella la semilla de lo que es en la actualidad. Durante la última dictadura militar su familia se fue a vivir a Estados Unidos y regresó a la Argentina en 1983. Estudió historia del arte, psicología, publicidad y estuvo en el centro de la escena artística porteña.

Caminos fue curadora artística en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, trabajó con Miguel Briante en el Centro Cultural Recoleta y luego con Teresa Anchorena, y en 2004 comenzó a trabajar con Alan Faena, quien fue su marido, y fundó el Faena Art.

Heart of Okeanos de Petroc Sesti es una de las obras que se incluirá en la primera fase de Reefline.



“Después de haber trabajado muchos años en el mundo del arte quise ponerlo al servicio del planeta”, explicó Caminos en diálogo con PERFIL. Para ella, ver en esa costa el efecto del cambio climático fue el puntapié para volcarse de lleno a generar conciencia medioambiental. “Me interesa usar el arte para contar una historia que sensibilice”, explica.



La creadora de Reefline aseguró que para prevenir el desastre climático es necesaria la colaboración entre el ámbito público y el privado, al igual que de la ciencia y el arte. A esta altura de su trayectoria, Caminos es taxativa: “No me interesa nada que sea solo arte para una elite y no quiero traer al mundo cosas que el mundo no necesita”.

Arte, NFT y cambio climático

Del 4 al 10 de diciembre, en el marco de la Semana del Arte de Miami, Ximena Caminos presentará una muestra abierta al público de arte centrado en el clima para crear conciencia sobre la creciente vulnerabilidad de la ciudad de Miami Beach al cambio climático. Se llevará adelante con la asociación Faena Art en toda la propiedad de Faena Miami Beach.

Cambio climático: preocupa la temperatura de los océanos



“Miami es una ciudad a la vanguardia de la crisis climática. La belleza costera que atrae a la gente corre cada vez más riesgo de ser devastada. Ahora que la Semana del Arte de Miami atrae la atención internacional, es el momento óptimo para crear conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de la ciudad de resiliencia costera. Eso es exactamente lo que Reefline está haciendo a través de nuestra exhibición de la Semana de Arte de Miami y, de manera más permanente, nuestras instalaciones submarinas que comenzarán el próximo mes”, explicó Ximena Caminos.

Las piezas destacadas que se exhibirán en Faena Miami Beach incluirán: S.2122 de Beeple, una escultura cinética que integra tecnología blockchain, video digital y una forma escultórica tridimensional para brindar una contemplación inspirada en la ciencia ficción sobre el cambio climático y el papel de la humanidad en un futuro imaginado.

Las obras seleccionadas de la exhibición también estarán disponibles en la próxima subasta “Art for the Ocean” de la organización internacional sin fines de lucro Oceanic Global.

RB CP