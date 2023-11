Martín Iaies y su emoción por grabar con el británico Julian Argüelles: "Uno de los músicos europeos más importantes de los últimos 30 años"

El guitarrista argentino radicado en Austria, Martín Iaies, lanzó su segundo álbum New Begginings, en el que coexiste la zamba del noroeste argentino, samba brasileña, candombe, todo en tono de jazz que es su estilo musical. “El concepto del disco tiene que ver un poco con el hecho de haberme ido con el hecho de migrar y todo lo que implica y la composición de los temas fue en la misma dirección”, contó el músico a PERFIL.

Hijo del reconocido música Adrián Iaies, Martín reconoce que su padre fue el artífice de su profesión. “Mi papá me sentó al piano los cuatro años sin preguntarme si yo quería”, confesó. Además su abuela también era profesora de piano, pero luego en la adolescencia se volcó por la guitarra porque le “picó el bichito” del rock.

New Begginigs es su segundo disco –el primero había sido Rewind and FF- y en él contó con el saxofonista británico Julian Argüelles, que había sido profesor suyo en Austria. “Debe ser de los músicos europeos más importantes de los últimos 30 años, es un referente en la escena británica, grabó con muchos de los que son mis ídolos, Carla Blake, Kenny Wheeler, DaveHolland, toda la gente que yo escuché mucho”, relató.

La banda que participó en el álbum se compone, además de Iaies y Argüelles, por el cantrabajista serbio Miloš Čolović y el baterista austriaco Andreas Reisenhofer.

Este material se compone en su totalidad por composiciones de Iaies y la novedad radica en la esencia de los temas, cuyas raíces se encuentran en el folklore argentino y latinoamericano y el rock, con presencia de los elementos distintivos del jazz.

El álbum abre con “Pascanas #5”, composición inspiradas en los riffs de John Scofield de principios de los 2000. Continúa con “Castelar”, una melodía pop en 7/4. En “Zamba para Fío” aparece el sonido de la música argentina. El álbum sigue con “Graz”, la samba de “El Mineirazo” y “Pascanas #1”. Este último con un tinte más experimental desde lo armónico pero basado en estructuras de 12 compases para mantener el vínculo con el sonido blues. El disco cierra con 21/9 y el oscuro PM, dedicado a Pat Martino.

Iaies presentará su disco en Argentina en 2024

-¿Por qué decidió irse de Argentina?

- Yo estudié acá primero, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda la EMPA terminé ahí y después hice un par de años en el conservatorio Manuel de Falla, pero tenía ganas de irme afuera a ver un poco de qué se trataba. Para poder vivir en Europa necesitaba la excusa de estudiar, tenía 28, 29 años y decidí irme.



-¿Y por qué Austria?

- Me fui a una ciudad que ni la conocía, Graz. Tiene varias buenas universidades y algunos profesores de la Universidad donde fui a estudiar estuvieron en Buenos Aires tocando hace unos años. A través de ellos me enteré que algo estaba pasando en este lugar. Me llamó la atención Austria porque tiene también una política interesante en cuanto a educación, que es accesible aún para los que no somos europeos, para los europeos es casi gratuita.

Me enteré que en esta ciudad chiquita había una universidad con un departamento de jazz super interesante, con profesores de primer nivel, aunque me daba un poco de miedo pasar a una ciudad tan chica después de Buenos Aires, una ciudad enorme. Para un músico ir a una ciudad chica siempre es un riesgo porque quizás no haya tantos lugares para tocar, pero hablando con gente de allá todos me decían que la ciudad tenía su movida , una escena y que estaba bien conectada. Austria tiene como una cosa un poco más federal también, o sea, uno no necesita estar en la principal ciudad para poder hacer algo, sino que hay más posibilidades de moverse y de conexiones entre ciudades en todo sentido desde el transporte, pero también musicales.

-¿ Y cómo fue la conformación de la banda para grabar el disco?

-El baterista es austriaco, el contrabajista serbio y tuve la suerte de invitar a Julian Argüelles que es profesor en la universidad donde estudié. Cuando empecé a producir el disco, lo llamé con un poco de miedo y de expectativa y me dijo que sí, pero que quería formar parte de todo el disco. Así que contamos con él en el disco que debe ser de los músicos europeos más importantes de los últimos 30 años, es un referente en la escena británica y grabó con los tipos que son mis ídolos, Carla Blake Kenny Wheeler, Dave Holland.

- También en el disco, hay referencia a otra persona que admirás, que le dedicaste el último tema que es Pat Martina, ¿por qué decidiste dedicarle una canción?

- Yo me desperté un día y lo primero que leí era noticia que le había fallecido y él fue uno de los músicos por los cuales yo me decidí a tocar jazz, es uno de los como es una de las grandes leyendas de la guitarra jazz, probablemente es el héroe de la guitarra jazz y me levanté con esa noticia y yo tenía el hábito de escribir, por lo menos, una canción por día. En ese momento mi rutina de estudio consistía en eso, levantarme, agarrar la guitarra y escribir algo. Yo lo hago, pero a veces no hay una inspiración a veces termina siendo más una obligación, una cuestión de disciplina, un ejercicio, pero bueno, acá me levanté en inspiración. Fue el sentimiento de tristeza por la pérdida de un ídolo, me senté a escribir y salió eso y me pareció que una forma de homenajearlo era titular el nombre en honor.