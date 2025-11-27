Luego de la oficialización de su postulación para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas (ONU), Rafael Grossi, compartió su diagnóstico sobre el organismo y lo definió como “el único teatro donde están todos”, una estructura aún clave para la diplomacia global, pero que perdió capacidad para resolver los conflictos que atraviesan al mundo. A la par, agregó que “se alejó de las soluciones y quedó atrapada en una burocracia que le quitó centralidad”.

Apenas hace horas, la Cancillería argentina respaldó formalmente su postulación y resaltó su recorrido diplomático, su rol al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su experiencia en la conducción de crisis internacionales de alto riesgo. Sumado a eso, el respaldo a su candidatura también fue expresado por otros países como Paraguay, y cuenta con el apoyo formal del Gobierno argentino liderado por el presidente Javier Milei.

Durante una entrevista con Cristina Pérez en Cristina Sin Vueltas por Radio Rivadavia, Grossi explicó que gran parte del descrédito actual de la ONU se debe a la distancia entre la estructura institucional y las urgencias de la época. Aseguró que si hoy se consulta a la ciudadanía qué piensa del organismo, las respuestas suelen ser “ácidas o negativas”, reflejando una percepción “desgastada y desconectada de su misión fundacional”.

Recordó que las Naciones Unidas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo para prevenir conflictos, pero ese objetivo “se fue diluyendo” entre trámites, demoras e inercias políticas. A su juicio, hace falta un rediseño profundo que devuelva eficacia y presencia en el terreno, especialmente en regiones donde no tiene influencia.

Grossi confirmó su interés en octubre de 2025 y se reunió con figuras como Marco Rubio para ganar apoyo

Sus ejes incluyen diplomacia activa en conflictos, soluciones basadas en evidencia para crisis humanitarias y climáticas

Lo planteó como “un trabajo de convencimiento y de escuchar a los principales países”, a los que definió como actores claves por su peso demográfico, militar y económico en las tendencias globales. Al mismo tiempo, marcó que la suspensión del financiamiento por parte del gobierno del republicano Donald Trump dejó al sistema multilateral “en un ajuste improvisado” y reforzó la necesidad de “un redimensionamiento que vaya más allá de simples parches”.

Aunque reconoció el crecimiento de espacios como BRICS, el G7 y el G20, afirmó que la ONU continúa siendo el único ámbito donde convergen todas las naciones y se discuten los conflictos que atraviesan al planeta. “Debe aggiornarse y ser eficaz. Yo tengo liderazgo para los temas que están sobre la mesa”, afirmó, al defender el perfil que ofrece para el cargo.

Por último, agradeció el respaldo del Gobierno argentino, que formalizó su apoyo mediante un comunicado de la Cancillería, y confirmó que planea reunirse con el presidente Javier Milei en las próximas semanas. “Espero estar en Buenos Aires para agradecer personalmente este apoyo, como corresponde”, señaló.

Rafael Grossi es presentado por Cancillería como aspirante a la Secretaría General de la ONU

La Cancillería argentina oficializó la postulación del actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). A partir de un comunicado, el Ministerio que dirige Pablo Quirno destacó su trayectoria y el reconocimiento internacional que obtuvo en sus más de cuatro décadas de carrera diplomática.

Allí, el Palacio San Martín subrayó que Grossi mantiene un “firme compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, especialmente en materia de paz, seguridad y cooperación internacional. También señaló que su gestión al frente del OIEA fue “abierta, eficiente y con resultados visibles”, lo que le permitió ser reelegido en 2023.

De acuerdo a la Cancillería, el diplomático argentino reúne “solvencia técnica, experiencia en situaciones de conflicto, capacidad para promover el diálogo y un conocimiento profundo del sistema multilateral”, atributos que —afirman— lo posicionan como un candidato sólido para conducir el organismo internacional.

El anuncio se realizó mediante un comunicado que resalta la trayectoria de más de 40 años de Grossi en diplomacia nuclear

La aclaración llegó del propio diplomático, que sostuvo que su candidatura no interfiere con su tarea actual: “Solo hay que mirar lo que estoy haciendo. Ese soy yo”, dijo durante una conferencia en la sede del organismo internacional. Sumó: “Mi trabajo al frente del OIEA habla más que cualquier promesa o visión que pueda presentar como secretario general”.

Ahora, la elección está oficialmente en marcha, con el propósito de seleccionar al sucesor de António Guterres, cuyo mandato finaliza a fines de 2026. De manera que el nuevo Secretario General asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

