Argentina se desmarcó del G20 y no firmó la declaración final por "falta de consenso"

Argentina no firmó la declaración final del G20 en Sudáfrica debido a un supuesto “quiebre de las reglas de consenso” y a “diferencias geopolíticas”, según confirmó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.

Cancillería informó que “la República Argentina no acompañó el documento final circulado durante la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo” y explicó que la decisión responde a “el quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20”.

Comunicado Oficial de Cancillería sobre la no adhesión de Argentina a la declaración final del G20

Según el texto difundido, “para la Argentina resulta esencial preservar la regla del consenso como fundamento de la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco del G20”. El Gobierno remarcó que “tras varios días de negociaciones constructivas” el país “lamenta que se haya decidido considerar como aprobada una declaración sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros”.

Cancillería sostuvo además que el procedimiento aplicado “omite una norma central del G20”, un espacio cuyo mandato principal, sostuvo, es “la coordinación global de acciones y políticas orientadas a la estabilidad financiera y el crecimiento económico, siempre sobre la base del consenso”.

En otro tramo del comunicado, el Gobierno señaló sus objeciones al tratamiento del conflicto en Medio Oriente. Allí sostuvo que “la Argentina se diferencia del enfoque parcial reflejado en el documento”, al que acusó de “omitir el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado”.

Cumbre del G20 2025 en Sudáfrica

La advertencia previa de Pablo Quirno ante el plenario del G20

Antes de que se formalizara la aprobación del documento final, el canciller Pablo Quirno había anticipado públicamente la postura argentina. Desde el plenario en Johannesburgo, el ministro señaló que a la delegación le “preocupan profundamente ciertos asuntos geopolíticos planteados” y adelantó que “Argentina no firmará” la declaración. El ministro de Relaciones Exteriores argentino lideró la comitiva argentina debido a la ausencia del presidente Javier Milei.

Quirno remarcó que el país había marcado “líneas rojas identificadas (…) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20”, y afirmó que “esas líneas rojas siguen vigentes”. También subrayó que para el Gobierno “es crucial preservar la integridad del principio central del G20, basado en el consenso”, e insistió en la importancia de admitir cuando ese acuerdo no se alcanza “en lugar de avanzar con un documento que no refleje fielmente una voluntad colectiva”.

El canciller Pablo Quirno saluda a Lula da Silva en la cumbre del G20 en Sudáfrica

El canciller añadió que “ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento de manera que no captan toda su complejidad”, especialmente el conflicto en Medio Oriente, donde —dijo— la declaración se limita a “una única dimensión de un territorio específico” y “pasa por alto el contexto regional más amplio, el reconocimiento internacional de distintas entidades y las causas estructurales de la disputa”.

Aun así, Quirno afirmó que “Argentina mantiene su pleno compromiso con el espíritu de cooperación que ha definido al G20 desde su creación” y llamó a seguir trabajando mediante “un diálogo genuino”, “el respeto al consenso” y la “adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional”.

El discurso completo del canciller Pablo Quirno en la cumbre del G20 en Sudáfrica

El trasfondo de las negociaciones en el G20

La conducción sudafricana del G20, que asumió la responsabilidad rotativa en diciembre de 2024, informó a través de la red social X que el documento final fue aprobado por “una abrumadora mayoría” de los países miembros, aunque sin especificar qué Estados respaldaron el texto.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, asumió la presidencia interina del G20 en diciembre de 2024

Consultado por la agencia EFE sobre la postura de la delegación argentina, el vocero presidencial sudafricano, Vincent Magwenya, respondió que “el ‘sherpa’ (negociador) argentino ha estado aquí bastante tiempo”.

"Ha participado en varias reuniones, así que resulta un poco sorprendente que Argentina no estuviera presente cuando se había llegado a un acuerdo. Y una vez que los 'sherpas' llegaron a un acuerdo, sólo faltaba que los líderes en la cumbre ratificaran su acuerdo. Eso ocurrió", concluyó Magwenya.

Aunque el contenido íntegro del documento aún no fue divulgado, Magwenya adelantó que la declaración reafirma que la Carta de las Naciones Unidas “sigue siendo el punto de orientación central para analizar y abordar las disputas, evitar el uso de la fuerza y comprometernos con la resolución pacífica de los conflictos”

También indicó que el texto identifica “cuatro de los conflictos más graves del mundo: la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y Palestina”.

Ausencias clave en el inicio de la cumbre del G20

La primera jornada de deliberaciones avanzó este sábado marcada por la ausencia de Estados Unidos, luego de que su presidente, Donald Trump, decidiera boicotear el encuentro. El mandatario alegó que los afrikáners —descendientes de colonos neerlandeses— “están siendo asesinados y masacrados” y que sus tierras están siendo “confiscadas ilegalmente” en Sudáfrica, una acusación que el Gobierno anfitrión rechaza categóricamente.

"Es una auténtica vergüenza que la cumbre del G20 se celebre en Sudáfrica", había afirmado Trump dos semanas atrás.

Alrededor de cuarenta jefes de Estado y de Gobierno, entre los miembros del G20 y los países invitados —entre ellos España— participaron del encuentro, aunque destacaron las ausencias de Trump y Milei, además de las de los mandatarios Xi Jinping (China), Vladímir Putin (Rusia) y Claudia Sheinbaum (México), cada uno por motivos diferentes.

