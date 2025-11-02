La política exterior en el mundo. ¿Y en la Argentina?

En las últimas dos semanas se concretaron reuniones internacionales que marcan tendencias acerca de la política internacional en distintos países que actúan en forma articulada importantes para considerar. A su vez la Organización de Naciones Unidas –ONU– celebra 80 años de su creación y está considerando un proceso de reestructuración que implicará un cambio muy importante, que puede transformar radicalmente la institución. La ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de promover y asegurar la Paz en el mundo. La devastación producida por la guerra, movilizó a algunos países a crear una institución que asegurara que eso no volvería a repetirse. En estos 80 años las Naciones Unidas evolucionaron, crecieron sus funciones, desarrollándose una gran estructura y su propia burocracia, con sus buenas y otras no tan buenas formas de funcionamiento. Especialmente se afectó su principal función: mantener y sostener la paz y la seguridad en el mundo. Si bien esta se fue afectando a lo largo de los años, en los últimos tiempos fue más notoria la incapacidad del Consejo de Seguridad de cumplir su mandato: mantener la paz y la seguridad en el mundo. Esto en parte debido a la capacidad de veto que tienen cinco países que impide adoptar resoluciones frente a conflictos que involucran a alguno/s de ellos. Cabe aclarar que el Consejo de Seguridad es el único organismo de la ONU que puede obligar a los miembros a cumplir las resoluciones que adopta. La última evidencia es la incapacidad de acción frente a la guerra de Ucrania por la invasión de Rusia. La asunción del segundo mandato del presidente Trump en enero de 2025 agregó a la crisis funcional de la ONU, la económica por la disminución del aporte de EE.UU., principal sostén económico. Esto aceleró la propuesta de cambio planteada en el multilateralismo.

Mientras esto ocurre otras instancias multilaterales como el G20, continúan actuando y son otros ámbitos de acción multilateral que contribuyen a moldear la política internacional en el campo multilateral. Este año por primera vez la presidencia del G20 le corresponde a Sudáfrica, el único país de ese continente que integra el G20. Sudáfrica a su vez forma con Rusia, China, Brasil e india los Brics, otro grupo de países que a los objetivos económicos suma los políticos y de intercambio. El G20 como organismo multilateral intergubernamental, reconoció la necesidad de ampliar su base de sustentación a través de los grupos de compromiso que reúnen a grupos de la sociedad civil por áreas temáticas específicas que según sus perspectivas les proponen recomendaciones a los líderes del G20 a través de comunicados. Estos grupos de compromiso están integrados por delegaciones de cada uno de los 19 países y la Unión Europea. En Australia en el 2015 se creó el grupo de Compromiso de Mujeres, denominado W20 por sus siglas en inglés. El W20 cumplió este año sus primeros 10 años de funcionamiento, en la reunión cumbre en Johannesburgo se aprobó un comunicado que por primera vez reconoce la importancia de las políticas de cuidados para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres, que ratificó la necesidad de cumplir el mandato de Brisbane de lograr la igualdad de ingresos y eliminar la brecha entre mujeres y hombres en el 2025. Reitero la urgencia de eliminar la violencia contra mujeres y niñas en toda su diversidad e incluyó la necesidad que los países reiteren el compromiso del cuidado del ambiente como factor clave para asegurar el bienestar de mujeres y niñas, las más afectadas por su deterioro. Todo esto en el reconocimiento de la Agenda 2030 como el marco mundial para lograr los objetivos de desarrollo sustentable, básicos para alcanzar el desarrollo de los países sin dejar a nadie atrás. La delegación argentina del W20, integrada por siete organizaciones no gubernamentales de mujeres, promovió estos acuerdos, si bien el gobierno nacional no reconoce la Agenda 2030 ni la desigualdad de las mujeres, tampoco la importancia de las políticas de cuidados. El gobierno nacional en la cumbre de los lideres del G20 veremos si acepta estas propuestas, en el 2024 fue el único país que las rechazó por negar la desigualdad de género.

En esa línea, la semana pasada en París, Francia se realizó la Cuarta Conferencia de Política Exterior Feminista. La anterior realizada en México, fue un ámbito donde alrededor de veinte países coincidieron en aprobar recomendaciones sobre la necesidad de ampliar la representación de mujeres en la política exterior, y promover políticas internas y externas coherentes que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Este año en París, casi 40 países se unieron a estas propuestas y acordaron promover esas políticas y muchos otros están en camino de adoptarlas. Nuevamente Argentina que en diciembre del 2022 tomó estas políticas y concretó la primera reunión y asociación de países de la región junto a México, Colombia, Brasil, y Chile, a partir del 10 de diciembre del 2023 acabó con ellas. En Paris, Argentina fue la gran ausente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Argentina junto a Estados Unidos y otros pocos países proponen políticas con relación a las mujeres y niñas como las de la década del 50. En el caso de EE.UU. por el avance del nacionalismo religioso, impulsado por la agrupación MAGA –Make America Great Again– que considera a Trump como elegido por Dios, según la nota del domingo pasado en PERFIL: “Evangélicos en el poder y el sueño de una nación cristiana en EE.UU.”, en la sección Internacionales. El gobierno argentino comparte esos principios y desde enero 2025 se alineó con EE.UU. en los foros multilaterales en sus posiciones antiderechos de las mujeres y la igualdad de género. ¿La pregunta es posible a esta altura del mundo volver a las políticas de los años 50? Parece bastante difícil, pero el autoritarismo y el individualismo los sostiene por ahora.