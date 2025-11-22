Sudáfrica inaugura su Cumbre del G20, sin Donald Trump ni Javier Milei

En la primera cita del Grupo de los 20 en un país africano, y con las notorias ausenciasl del presidente norteaemericano Donald Trump y el argentino Javier Milei, Sudáfrica inauguró este sábado la Cumbre de los países más grandes del mundo en Johannesburgo, una cita en la que la guerra en Ucranialos problemas de clima y las desigualdades sociales en buena parte del mundo tendrán parte importante del debate.

El boicot de Trump a la cita africana, al que Milei adhirió por su alineamiento total con la Casa Blanca, determinaron ambas ausencias, y en su discurso de apertura el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, destacó "el valor de la relevancia del multilateralismo", y precisó que "los desafíos a los que nos enfrentamos solo pueden ser resueltos a través de la cooperación, la colaboración y las alianzas", afirmó.

Pese a la ausencia del líder republicano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los dirigentes europeos presentes en Sudáfrica se reunirán el sábado al margen del G20 para abordar la propuesta de Trump de paz para la guerra de Ucrania y por la

Por la tarde están previstas conversaciones sobre el clima, que pueden solaparse con las negociaciones de última hora en la COP30 de Brasil, en el limbo por los desacuerdos sobre la salida de los combustibles fósiles.

Macron en Sudáfrica. (FOTO AFP)

El G20 agrupa a 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana. En total, sus participantes representan un 85% del PIB mundial y unos dos tercios de la población.

La cumbre de Johannesburgo se anunciaba simbólica. Es la primera organizada en el continente y representa el fin de un ciclo de presidencias del G20 de países del "sur global": Indonesia (2022), India (2023) y Brasil (2024).

Xi Jinping y Putin, otras ausencias notables

Tampoco lo hará el presidente chino, Xi Jinping, que enviará a su primer ministro Li Qiang, ni el ruso Vladimir Putin, que no ha participado en ninguna de esas cumbres desde el inicio de la invasión de Ucrania. El gobierno sudafricano se convirtió en blanco de Donald Trump, que boicoteó la cumbre bajo el pretexto de que las prioridades de Pretoria son contrarias a la política estadounidense. No son las únicas ausencias destacadas, ya que además de las de Trump y Milei, tampoco estará en Sudáfrica la mexicana Claudia Sheinbaum, quien no suele acudir a este tipo de citas.

En cambio, aunque la COP30 todavía está en marcha en su país, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegó el viernes a Sudáfrica, un estrecho aliado en el grupo de los BRICS.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, recibiendo a Lula. (FOTO AFP)

Uno de los principales objetivos de Sudáfrica en el G20 es la creación de un panel internacional sobre las desigualdades económicas, a imagen del IPCC promovido por la ONU para el cambio climático.

El alivio de la deuda, los minerales de la transición energética (muy abundantes en África) o la inteligencia artificial también figuran en la agenda. Existen dudas sobre si Ramaphosa conseguirá que se apruebe una declaración conjunta de los líderes participantes, como suele ocurrir en estas cumbres.

La próxima cita, en EE.UU.

Washington se opone por completo a la difusión de una resolución final en nombre del G20 ante la ausencia estadounidense en las reuniones. Aun así, Estados Unidos debe tomar el relevo de Sudáfrica en la presidencia rotatoria del G20. La administración Trump anunció que quiere acotar la cumbre a cuestiones de cooperación económica.

La adopción de una declaración de los líderes presentes sería "una señal importante de que el multilateralismo puede alcanzar resultados", dijo el líder sudafricano en su discurso inaugural. Una fuente diplomática y otra del gobierno sudafricano señalaron a AFP que hay un borrador terminado, pero sin su título habitual: "Declaración de dirigentes del G20".

La presidencia sudafricana se ha erigido en este tiempo como una ardiente defensora del multilateralismo, que tiene en el G20 uno de sus principales instrumentos. Por el contrario, el segundo mandato de Trump se caracteriza por su ofensiva proteccionista y la retirada de múltiples instancias y foros internacionales.

AFP/HB