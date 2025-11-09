Trump, enojado con el gobierno sudafricano, no mandará representantes a la Cumbre del G-20

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ninguna persona de su gobierno asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, un país al que acusa, hasta el momento sin pruebas, de perseguir y asesinar a personas blancas.

En septiembre, Trump había anunciado que iba a ser su representante allí el vicepresidente JD Vance. La reunión está prevista para los días 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo. El mandatario estadounidense planea celebrar la cumbre de 2026 en su club de golf en Miami, por primera vez en las últimas dos décadas.

"Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica", afirmó el mandatario en su red Truth Social.

"Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos", aseguró el líder republicano que esta semana sufrió un duro golpe con los triunfos de los candidatos demócratas en las elecciones locales que se celebraron en Nueva York y Virginia, por ejemplo. Trump ha hecho afirmaciones no demostradas sobre un supuesto "genocidio blanco" en el país, asegurando que los afrikáneres, descendientes de los primeros colonos europeos en Sudáfrica, "están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente".

Durante una visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa este año a la Casa Blanca, Trump incluso mostró un video alegando que el gobierno estaría llevando a cabo una supuesta campaña contra los agricultores blancos.

El gobierno de Sudáfrica niega todas las acusaciones que hizo la administración republicana y el ministerio de Relaciones Exteriores condenó el sábado las declaraciones de Trump.

"La caracterización de los afrikáneres como un grupo exclusivamente blanco es ahistórica", sostuvo el ministerio en un comunicado. "Además, la afirmación de que esta comunidad sufre persecución no está respaldada por hechos", señalaron desde la misma cartera.

La administración Trump anunció la semana pasada planes para reducir drásticamente el número de refugiados que Estados Unidos aceptará anualmente, llevándolo a un mínimo histórico de 7.500. También dijo que dará prioridad a los sudafricanos blancos.

Trump ha impuesto además aranceles del 30% a Sudáfrica, los más altos en el África subsahariana.

El G20 se compone de 19 países -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos- y de dos organizaciones regionales (la Unión Europea y la Unión Africana), y representa más del 80% del PIB mundial. Este año el encuentro se hará bajo la consigna "Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad.