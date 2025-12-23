Miles de trabajadores de Bimba y Lola celebraron en toda España al conocer a los ganadores del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad este lunes por la mañana. La marca jugó un único número, el 70.048, y obtuvo el segundo premio. El monto millonario fue distribuido entre la mayoría de sus empleados, tanto de oficinas como de tiendas, que celebraron en todo el país.

El segundo premio de la Lotería de Navidad está dotado con 1.250.000 euros a la serie y 125.000 euros al décimo. Por el momento no se ha confirmado la cifra total que obtuvo la empresa, aunque algunos trabajadores calculaban que podría rondar los 97 millones de euros.

Bimba y Lola cuenta con alrededor de 1.000 empleados en sus tiendas y 450 en sus oficinas, por lo que la suerte se repartió por todo el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El curioso saludo de la Fuerza Aérea por Navidad

Según informó el diario español El Mundo, cada trabajador había participado con diferentes aportes, y el premio millonario se distribuyó de manera proporcional. Aquellos que apostaron el monto mínimo de 5 euros recibieron al menos 31.250, mientras que muchos que compraron varias participaciones obtuvieron más de 500.000.

En la mañana del lunes, los trabajadores de la firma española de moda se reunieron a la espera del sorteo. A las 9:21 (hora local), la sede central de la empresa, ubicada en la ciudad de Vigo, Galicia, y las más de 150 tiendas en España se convirtieron en una fiesta.

Decenas de personas salieron a festejar sobre la Avenida de Madrid de Vigo, donde conversaron con la prensa. Según información de Europa Press, algunas trabajadoras lamentaron que otros compañeros no habían comprado el número, aunque aclararon que “son los que menos” y que “la mayoría” sí lo hicieron.

“Cuando lo dijeron pensé que era un chiste y lo primero que hice fue buscar en el correo el comprobante para cerciorarme de que realmente lo había comprado”, indicó otra empleada de la marca sobre el momento en el que se enteraron de la noticia.

En medio de la euforia, muchas comentaron que utilizarán el dinero para hacer un viaje “enorme” o para “cambiar de auto”. Por su parte, en la tienda de Santiago de Compostela, la encargada señaló que el dinero le servirá para “tapar agujeros”, como las hipotecas, y celebró que todas las trabajadoras del local hayan comprado el número. “Al final es eso: somos gente trabajadora y todo el mundo tiene hijos y cosas que pagar”, agregó.

Papá Noel ya está en camino: cómo seguir su viaje desde el celular

“No nos lo creíamos. Hemos tenido que ir a comprobar porque era por Internet, para ver si lo habíamos comprado de verdad. Todo el mundo loquísimo, poniendo música. Prácticamente todos hemos comprado lotería. El premio me dará para la reforma del piso, me viene estupendo”, contó otra trabajadora a La Voz de Galicia.

En el local de Cádiz, la suerte repartió aproximadamente 62.000 euros para cada una de las 7 trabajadoras de la tienda. “¡Que nos ha tocado!”, celebraron tres mujeres en un video difundido en redes sociales.

TV/LT