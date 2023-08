Desde el bunker: mientras Karina organiza todo, Javier Milei espera el resultado comiendo brownies

Karina Milei está en cada detalle. La hermana y jefa de campaña de Javier Milei camina cerca del escenario del primer piso del Hotel Libertador. Chequea que el sonido y las luces estén bien, habla con el equipo de comunicación, mira dónde están ubicadas las cámaras y qué dirigentes llegaron. Faltan algunas horas para que se conozcan los resultados de las elecciones primarias y ella es la responsable de que en el búnker de La Libertad Avanza salga todo bien. El precandidato a presidente, mientras tanto, espera en la habitación que reservó en el piso 21.

Vestida con una campera inflada azul francia y jean oxford, Karina Milei sube y baja del piso 21. Saluda a los militantes que llegaron, pero no se queda conversando demasiado tiempo con nadie. Su tarea es verificar que no haya ningún inconveniente cuando Javier Milei baje al primer piso y suba al escenario. Sus colaboradores dicen que recién lo hará alredeor de las 22 horas. "No antes", repiten.

Javier y Karina Milei ya están en el Hotel Libertador: la preparación del búnker

Milei está con sus colaboradores de máxima confianza. Lo acompañan entre 10 y 12 personas. Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Bertie Benegas Lynch y Marcela Pagano son algunos de los nombres del reducido grupo. ¿Con qué están pasando la tarde? "Brownies y bocaditos de coco", responde alguien que también tiene acceso al piso 21.

Karina, fiel a su estilo, se aleja de culquier periodista que se cruza. Perfil intentó conversar con la jefa de campaña de La Libertad Avanza y ella respondió con un rotundo no: "No hablo con la prensa", dijo y se dio vuelta.

Milei salió de votar con denuncias de "trampa": dijo que hubo "robo o destrucción de boletas"

Ramiro Marra y Bertie Benegas Lynch, los primeros frente a cámara

El equipo de Javier Milei dice que no tiene bocas de urna ni números propios y el clima en el hotel es de una expectativa optimista. Sin embargo, ellos prefieren esperar y se mantienen cautos. El líder de La Libertad Avanza no va a bajar a saludar a los asistentes ni hablará con la prensa hasta que no haya definiciones más concretas.

Mientras tanto, los dirigentes libertarios se van turnando para empezar a hacer declaraciones. Alrededor de las 19 dieron una breve entrevista a la prensa el precandidato a Jefe de Gobierno, Ramiro Marra, y el precandidato a diputado Bertie Benegas Lynch. Se quejaron del sistema de votación concurrente en la Ciudad de Buenos Aires y le tiraron dardos a Horacio Rodríguez Larreta. Después de unos minutos, volvieron al piso 21.

Los colaboradores de Milei adelantan que las siguientes en bajar al primer piso pueden llegar a ser Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Mientras tanto, empiezan a aparecer algunas caritas conocidas entre los presentes. A Lilia Lemoine, por ejemplo, ya se la vio dando entrevistas mientras saluda a la militancia.

