La triste noche del jefe de Gobierno porteño que terminó con el sueño de la Casa Rosada

Horacio Rodríguez Larreta nunca había dejado de lado su entusiasmo. “Voy a ganar”, repitió hasta el domingo hasta el cansancio. Sin embargo, este domingo su cara mutó luego de que abandonó el cuarto piso de su departamento en Avenida Libertador y se dirigió al búnker de la calle Olazábal en Belgrano su ánimo fue mutando.

Ya los primeros boca de urna que había elaborado en el equipo larretista daban un escenario de paridad pero, con el correr de la tarde, comenzó a darse una ventaja para Patricia Bullrich. El jefe de Gobierno se instaló en Olazábal con su equipo más chico pero también estaba su equipo de colaboradores que trabajaron desde 2022 en la construcción nacional.

La tarde de del domingo 13 llegaron hasta allí Gerardo Morales, el precandidato a vice y titular de la UCR nacional, Hernán Lacunza, el economista y ex titular del Palacio de Hacienda, y los precandidatos a diputados Miguel Pichetto y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Nadie se mostraba feliz.

Las mesas testigo empezaron a mostrar una gran diferencia con las encuestas. La inquietud empezó a dominar al larretismo. Federico Di Benedetto, el custodio de la estrategia, y Eduardo Macchiavelli, armador territorial, fueron los primeros en llegar al búnker en Parque Norte con caras adustas. La noche negra recién comenzaba.

Con los resultados dados, Bullrich fue quien dispuso el orden de las apariciones en el escenario. El jefe de Gobierno tenía armado un discurso de derrota por su equipo sin que él supiese. Decidió seguir al pie de la letra el preacuerdo. Este lunes comenzará una nueva etapa para él. La carrera por la que se preparó desde que tenía cinco años terminó. Pero, dado el escenario con Javier Milei primero, sabe que la ganadora necesitará también de él para consolidar el voto de Juntos por el Cambio.

Bullrich aplastó a Rodríguez Larreta y Juntos por el cambio y logró el segundo lugar con el 28% de los votos

“Patricia presidente, Patricia presidente”. Los cánticos en el búnker unificado de Parque Norte comenzaron a escucharse una hora antes de que se conozcan los primeros resultados. Pero ya las mesas testigo habían comenzado a marcar la diferencia. Patricia Bullrich se impuso holgadamente sobre Horacio Rodríguez Larreta por más de un millón de votos en todo el país. Juntos por el Cambio logró el segundo lugar con el 28% y dejó tercero al oficialismo, en un hecho inédito.

La diferencia terminó siendo exactamente lo que le habían pronosticado dos consultores a la ex ministra de Seguridad días antes de las PASO: Shila Vilker y Jorge Giacobbe. Aunque la última semana observó una remontada del jefe de Gobierno, entre sus íntimos nunca tuvo dudas. “Lo veo en la calle, me dicen presidenta”, confiaba en los últimos meses.

Con todo, el triunfo de Bullrich fue generalizado. Solo se dio un escenario de paridad en la Provincia de Buenos Aires, donde el arrastre de Diego Santilli a la lista de Larreta – remarcado con color rojo en la boleta – mostró un fuerte nivel de paridad con respecto a otras provincias. Aunque no alcanzó: Néstor Grindetti fue el ganador por más de 20 mil votos y se transformó en el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio.

Ese triunfo bonaerense fue clave: el jefe de Gobierno siempre sostuvo que en la Provincia podía sacar una diferencia de tres a cinco puntos que le permita remontar lo que, a sabiendas, iba a ser una derrota en Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Pero la ventaja terminó siendo mayor y Bullrich tuvo un amplio triunfo en prácticamente todos lados salvo algunos municipios bonaerenses donde jugaron fuerte los intendentes que querían conservar sus territorios.

Pasadas las 23.20 horas, en el pequeño escenario de Parque Norte, apareció primero el candidato a vicepresidente, Luis Petri. “Si estuviéramos en un país normal estaríamos festejando una elección. Pero estamos en ésta Argentina: vivimos con miedo, sin poder proyectar. Pero tenemos motivos para festejar juntos y tiene que ver con la oportunidad de liderar un cambio profundo para la Argentina. Un cambio que deje atrás la corrupción y tenga austeridad”, arrancó la ahora candidata de Juntos por el Cambio. “Se siente, se siente, Patricia presidente”, le cantaban los militantes.

“Quiero agradecer a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales, juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio. Los vamos a convocar a todos para ganar las elecciones generales y ser el Gobierno que le cambie la vida a los argentinos”, agregó, en medio de aplausos. “Voy a agradecerle a nuestro presidente Mauricio Macri”, añadió, ante el griterío de la militancia. Y concluyó que convocará a todos los equipos que estaban trabajando con Larreta.

Finalmente felicitó a Javier Milei por su “gran elección” y elogió “el aporte que hizo”. “Hay que saltar, el kirchnerismo no existe más”, cantaba la militancia en ese momento.

En ese momento le dio el micrófono a Larreta. “Quiero felicitarte Patricia, realmente. Llevamos adelante una interna con mucha altura y responsabilidad y que hace que hoy estemos más juntos que nunca”, le dijo el jefe de Gobierno. “Voy a trabajar con Patricia y con Luis para consolidar el triunfo en octubre”, cerró Larreta, entre aplausos.

Luego llegó el turno de que ingresen los gobernadores de JxC más los ya electos, como Ignacio Torres de Chubut, quienes se repartieron entre abrazos. Santilli no subió al escenario. Pero Grindetti sí y, aunque no habló, tenía una sonrisa dibujada en su rostro.

Detrás de escena, la mesa política del bullrichismo fue clave para la victoria. Además de Petri, del jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, el consultor Derek Hampton y los tres dirigentes políticos clave: Sebastián García de Luca – el ex viceministro político del Interior de Cambiemos -, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. A ese lote también se le sumó Hernán Lombardi, el más cercano a Mauricio Macri, y uno de los voceros de la campaña bullrichista.

La mesa chica política ahora tendrá el mayor desafío: intentar lograr que Bullrich llegue a la Casa Rosada y que JxC alcance un triunfo nacional. En ese marco, fue clave el rol de la “mesa” para la toma de decisiones estratégicas. Ahora, como ya venían anticipando a PERFIL, la estrategia de unidad, de sumar a todos los perdedores de la interna y de ir por los que no fueron a votar serán parte orgánica del futuro de la candidata presidencial.

El discurso de unidad que planteó Bullrich será la tónica de lo que viene: la ahora candidata a la Presidencia sabe que necesitará de todos los espacios del frente opositor, en particular quienes jugaron con Larreta, para cosechar adhesiones que la lleven a la segunda vuelta o, incluso, a un eventual triunfo en primera vuelta.

Por ello, el domingo a la noche abrazó fuertemente a Larreta. Como nunca.

Mauricio Macri: “Con lo que sacó Milei estamos dejando atrás décadas de decadencia”

En la última semana Mauricio Macri había dejado dos definiciones previas a las PASO del domingo. En primer lugar: su apoyo explícito a su primo Jorge, uno de los grandes ganadores de la jornada electoral. La otra: un apoyo implícito a Patricia Bullrich y un elogio a Javier Milei.

La visión del expresidente se confirmó en las urnas: su primo logró ganar, por escaso margen, al radical Martín Lousteau y se posicionó, tras las PASO, como el favorito para la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires.

Para el ex jefe de Estado fue un lugar clave. Protestó a viva voz contra la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de organizar elecciones concurrentes, separadas de las nacionales en urnas distintas y con boleta electrónica, y, sobre todo, puso a su equipo más íntimo a disposición del ahora candidato a jefe de Gobierno del PRO. Por ello, Fernando de Andreis, ex secretario General de la Presidencia, fue el jefe de la campaña porteña y trabajaron desde Mora Jozami, experta en encuestas pasando por el escritor Hernán Iglesias Illa, todos ex funcionarios de Mauricio Macri.

También fue clave para que el legislador Roberto García Moritán se baje y le dé su apoyo a Jorge Macri. “Confía en mí”, le dijo el expresidente a Moritán cuando lo convenció.

Pero además, para el expresidente fue un triunfo ver ganar a Bullrich, a quien no solo apoyó sino que viene ayudando vía empresarios, sumándole dirigentes y fue clave en el cierre de listas y en la elección del precandidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri.

Con Milei mantuvo una línea directa: encuentros y llamados. Elogios cruzados. El libertario alcanzó a declarar que “Macri fue el único que no me defraudó de JxC”. El expresidente siempre lo vio como un aliado a futuro.