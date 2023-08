Alfredo Serrano Mancilla, asesor político y académico español, afirmó que no hay que sobreestimar a Javier Milei. "No ocupa la hegemonía que tuvo, por ejemplo, Cristina Kirchner con un 55% de los votos", aseguró el economista. A su vez, enfatizó en el perjuicio que tuvieron las internas en las otras fuerzas. "En esa disputa ideológica que se daba en JxC, la nitidez de Milei permitió que el votante dubitativo vaya con él", puntualizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Como prólogo voy a hacer una síntesis de su último artículo: ganó el FMI aunque no estuvo en la boleta pero participó; ganó el Poder judicial que permitió que Cristina no estuviera; perdió el centro, donde usted marcaba la diferencia entre la bioconceptualidad y la moderación; perdió la idea de hacer política creyendo que todo se arregla con alianzas por arriba; ganó Milei pero no hay que sobreestimar; las peores elecciones del espacio político siempre tienen lugar sin Cristina; hubo una caída notable de Juntos por el Cambio comparado con las PASO 2019; ganó Axel Kicillof; hizo una gran elección de Juan Grabois; alta fragmentación partidaria y el partido no se ha terminado.

¿Podría hacer un balance de esto? ¿Por qué no habría que sobreestimar a Milei?

Ha habido un período, en los últimos dos años, donde buena parte de la clase política y mediática no sólo lo subestimaba sino que lo estigmatizaba y lo insultaba. En noviembre, en CELAG ya lo veíamos sólido, con crecimiento en intención de voto.

La gente más cercana a él consideraba que era una persona que decía con firmeza sus ideas. Además, tiene en su cabeza la dolarización, su propuesta anti-casta y el valor de la libertad.

Ya para mayo, vimos una intención de voto de 30 puntos, por eso digo que se lo subestimó. Ahora bien, tampoco estamos hablando de una propuesta hegemónica. Hay que ver si traducimos esta significante votación que ha sacado a cuánto realmente tiene de su padrón electoral. Nos daría 1 de cada 5 argentinos que lo han apoyado.

Es importante, pero ahora ha habido una gran ola de poner foco en él, pero no ocupa la hegemonía que tuvo, por ejemplo, Cristina con un 55% de los votos. Hay que ser cuidadoso en el análisis, en el mundo hubo fenómenos de mucha intensidad pero de corto plazo. Lo vivimos en España con Ciudadanos, que directamente desapareció más rápido de lo que cualquiera se hubiera imaginado.

En la apertura de hoy, Macri holding: JxC + Milei S.A, planteamos que Macri emergía como una especie de vértice de una pirámide que tenía en sus otros dos ángulos a JxC (con Bullrich), y del otro lado a LLA con Milei. Esto sumado al reconocimiento de ellos dos hacia Macri, aduciendo que es el Primus inter pares de los tres. Si se suman los votantes de estas dos fuerzas se llega al 60% de la población. ¿Hubo un corrimiento coyuntural hacia la derecha?

Hay una cuota que sí coincido pero en otra le pondría algunos matices. No es del todo riguroso este tipo de sumatorias de porciones electorales para convertirlo en sumatoria de ciudadanía afín ideológicamente. Es que el votante de Milei tiene un componente de búsqueda mesiánica. Incluso busca atajos de respuestas rápidas para situaciones muy complejas. No es peyorativo sino algo muy común en las sociedades contemporáneas porque ya tienen suficientes problemas para resolver en la cotidianidad.

A su vez, está la cuestión de bronca, que parte del ser humano, no es negativo. Por estas complejidades del votante no podría hacer una suma inmediata entre los unos y los otros para decir que hay un corrimiento hacia la derecha.

Lo que sí hay es un momento de reconfiguración política en la Argentina, ni siquiera hay tres tercios sino cinco quintos. También está la cantidad de gente que no fue a votar y el conjunto de votos que fueron a otras fuerzas minoritarias y no son para nada desdeñables.

Nosotros vimos que hay una base de los votos de Milei que proceden de Juntos por el Cambio, otra de nuevos votantes e incluso de jóvenes que eligieron a Unión por la Patria en 2019.

Hubo un vicejefe de Gabinete de Néstor Kirchner que decía que lo que acercó al ex mandatario eran los enemigos. En el caso de Milei, encuentro que tiene enemigos comunes con Unión por la Patria en momentos más crispados, por ejemplo los medios y los empresarios. ¿En ese punto hay contactos aunque las ideas puedan ser más opuestas?

No creo porque nunca vi ni a Cristina ni a Néstor usar el tono o ciertas palabras agresivas con otros. Milei le pone una especie de plebiscito a un modelo que, desde su punto de vista, no funciona en su totalidad. En todo ciclo político van surgiendo propuestas que efectivamente en un momento se enmiendan a la totalidad. Incluso Macri lo intentó en 2015.

Pero no encuentro paralelismo de ningún tipo entre Milei y los K. Porque para ellos los términos fuertes eran justicia social y mayor soberanía. Además, el líder de LLA recién da sus primeros pasos políticos.

El efecto de la fragmentación en Juntos por el Cambio

Claudio Mardones (CM): A partir de la sorpresiva victoria de Milei como el candidato más votado, en Juntos por el Cambio se preguntaron cuánto afectó las internas en su espacio y si eso produjo una fuga de votos hacia la ultraderecha. ¿Cuánto de eso, en términos numéricos, benefició a Milei?

Esto es algo clave para entender el voto de Milei. Hay algo en las dos principales coaliciones del país en querer hacer convivir posiciones políticas cada vez con más diferencias, hay más fragmentación. Sin embargo, los bloques logran amalgamar electoralmente, en un momento determinado, a estas fuertes diferencias.

En esa disputa ideológica que se daba en JxC, la nitidez de Milei permitió que el votante dubitativo vaya con él, que tenía la seguridad de hacia dónde caminar. Es decir, tanto en JxC como en UxP hay demasiada heterogeneidad, y Milei es más claro y monolítico.

