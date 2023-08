Guía práctica para entender cuánto dinero recibe cada partido y por qué

De las 27 fórmulas presidenciales que se presentaron en las PASO, solo 5 superaron el piso del 1,5% de votos y podrán competir en las elecciones generales de octubre. La cantidad de propuestas que hubo en el cuarto oscuro el día de las primarias desató todo tipo de chistes en redes sociales, donde circulaban los rostros de los candidatos desconocidos o de los personajes que reaparecían después de años fuera de la vida pública. De la mano de las bromas se instaló un viejo debate que aparece en cada jornada electoral: ¿quién los financia y qué hacen con ese dinero?

En Argentina existe un sistema público-privado regulado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La norma establece quién puede aportar dinero, cuál es el tope y de qué manera se deben rendir cuentas. Se trata de una legislación fundamental para la vida democrática que tiene su anclaje en la Constitución Nacional. La reforma del '94 sostiene que el Estado está obligado a contruibir en el sostenimiento económico de los partidos.

La Cámara Nacional Electoral es el organismo que debe observar que todo funcione. Y, como sucede desde hace algunos años, el organismo publica en sus sitios oficiales los montos que recibió cada espacio, tanto los otorgados por la Dirección Nacional Electoral (DINE) como aquellos que provienen de los privados.

Con respecto al financiamiento público, el Estado otorga dos tipos de aportes: uno para la campaña, cuyo monto se fija de acuerdo a los resultados que obtuvo ese partido en la elección anterior; y otro para la elección de boletas, que es el mismo para todos los espacios.

La ley establece que el aporte de campaña para las PASO debe ser el equivalente al 50% de lo que la Ley de Presupuesto asignó a las elecciones generales. Y, en las primarias del 13 de agosto, ese dinero significó -si se cuenta lo que se giró a todos los partidos- un total de $650 millones. Para impresión de boletas, en este 2023, cada espacio recibió $103.351.721.

María Alejandra Pericola, directora académica del Observatorio de Derecho Electoral de la Universidad de Buenos Aires, celebró que la Argentina tenga "un marco jurídico que se ha ido innovando" en referencia a la última reforma de la ley de 2019. "Se trata de trabajar de forma constante para la igualdad política, la equidad a la hora de competir y de preservar el sistema democrático a través de la protección de los partidos políticos".

Sin embargo, destacó que todavía quedan asuntos pendientes que aún no han sido regulados en la Argentina -como el uso de las redes sociales en las campañas o las maneras de mejorar la trazabilidad de los fondos-. "Son temas que están en permanente debate legislativo y académico, pero llevar adelante reformas de este tipo requiere mayorías absolutas y no es tan sencillo", agregó.

Uno por Uno, el dinero para la campaña: por qué algunos recibieron más que otros

El criterio para repatir los $650 millones destinados a campaña en las PASO es el siguiente: la mitad se asigna de forma equitativa entre todas las fuerzas y la otra mitad se reparte según los votos que cada espacio obtuvo en las últimas elecciones. La ley también es clara a la hora de explicar cuánto debe recibir un partido nuevo. El artículo 37 explica que se equiparará al partido que sí haya participado y menos reciba.

En estas PASO hubo 15 alianzas electorales y 27 fórmulas presidenciales a las que se les asignaron los siguientes montos. Las siguientes cinco son las que llegarán a las elecciones generales:

La Libertad Avanza

Lista: Libertad por siempre (Javier Milei - Victoria Villarruel)

Monto recibido: $27.847.452,62

Juntos por el Cambio

Lista: La fuerza del cambio (Patricia Bullrich - Juntos por el Cambio)

Lista: El cambio de nuestras vidas (Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales)

Monto recibido: $155.849.135,86

Unión por la Patria

Lista: Celeste y blanca (Sergio Massa - Agustín Rossi)

Lista: Justa y soberana (Juan Grabois - Paula Abal Medina)

Monto recibido: $186.735.209,49

Hacemos por nuestro país

Lista: Hacemos (Juan Schiaretti - Florencio Randazzo)

Monto recibido: $27.847.347,57

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Lista: Unir y fortalecer a la izquierda (Myriam Bregman - Nicolás del Caño)

Lista: Unidad de Luchadores y la izquierda (Gabriel Solano - Vilma Ripoll)

Monto recibido: $30.415.315,94

El resto de las 10 alianzas electorales que recibieron fondos para la campaña de las primarias no alcanzaron el piso.

Principios y valores

Lista: Tierra, techo y trabajo (Guillermo Moreno - Leonardo Fabre)

Obtuvo 183.135 votos.

Lista: Transformar (Eliodoro Martínez - Vicente Souto)

Obtuvo 2.540 votos.

Lista: Tres banderas (Jorge Oliver - Ezequiel San Martín)

Obtuvo 263 votos.

Lista: Gente de trabajo (Carina Bartolini - Mabel Gómez)

Obtuvo 206 votos.

Lista: Laborista (Paula Arias - Walter Vera)

Obtuvo 1749 votos.

Monto recibido: $23.214.285,71

Movimiento Libres el Sur

Lista: Azul y Rojo (Jesús Escobar - Marianella Lezama Hid)

Obtuvo 154.338 votos

Monto recibido: $20.218.722,10

Nuevo Movimiento al Socialismo

Lista: Izquierda Anticapitalista (Manuela Castañeira - Lucas Ruiz)

Obtuvo 85.628 votos

Monto recibido: $23.214.285,71

Movimiento Izquierda Juventud Dignidad

Lista: Dignidad (Raúl Castells - Adriana Reinoso)

Obtuvo 25.746 votos

Lista: Confederal (Santiago Cúneo - Gustavo Barranco)

Obtuvo 56.226 votos

No recibieron fondos. Según explicó Santiago Cúneo a Perfil su partido no obtuvo fondos debido a que fueron multados por no presentar en término los balances. De todas formas, sí recibieron el dinero de impresión de las boletas.

Política Obrera

Lista: Unidad Obrera (Marcelo Ramal - Patricia Urones)

Obtuvo 62.404 votos.

Monto recibido: $23.214.285,71

Frente Patriota Federal

Lista: Primero la Patria (César Biondini - Mariel Avedaño)

Obtuvo 50.842 votos.

Monto recibido: $23.214.285,71

Movimiento de Acción Vecinal

Lista: Compromiso Vecinal (Raúl Albarracín - Sergio Pastore)

Obtuvo 42.252 votos

Monto recibido: $23.214.285,71

Frente Liber.AR

Lista: Demos (Nazareno Etchepare - Fernando Lorenzo)

Obtuvo 8.281 votos.

Lista: Reconquista (Ramiro Vasena - Aníbal Lagonegro)

Obtuvo 13.109 votos.

Lista: Anticorrupción (Julio Bárbaro - Ramon Pucheta)

Obtuvo 5.572 votos.

Monto recibido: $28.136.951,56

Partido Joven

Lista: Coalición Paz, Democracia y Soberania (Mempo Giardinelli - Bárbara Solernou=

Obtuvo 11.740 votos.

Lista: Patria Unida (Martín Ayerbe - Hugo Rodríguez)

Obtuvo 8.684 votos.

Lista: Todex (Reina Xiomara Ibáñez - Gonzalo Ibarra)

Obtuvo 3.446 votos.

Monto recibido: $23.214.285,71

Unión del Centro Democrático

Lista: Apertura Liberal Argentina (Andrés Passamonti - Pamela Fernández)

Obtuvo 11.982 votos.

Monto recibido: $23.214.285,71

Dinero para boletas: fantasmas y rendición de cuentas

El monto que cada alianza recibe para imprimir boletas es el mismo y este año fue de $103.351.721,00. Ese número se calcula de acuerdo a cuánto le costaría a cada espacio imprimir un padrón de boletas, es decir, una cantidad que alcance para ser repartida entre todos los electores.

En mayo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial que el precio de referencia final por unidad de boleta (de 12 cm. por 19 cm.) era de $2,92. El total de lo asignado, entonces, le permitió a cada partido imprimir 35.394.425 boletas.

Quienes cuestionan este sistema aseguran que tiene distintos tipos de problemas. Por un lado, el valor que fijó el Estado nacional en mayo para la impresión de boletas aumentó en poco tiempo y las boletas fueron más caras de lo que se había establecido. Por otro lado, se insiste en que hay partidos pequeños que reciben ese dinero, pero no imprimen las boletas mientras que las alianzas grandes obtienen fondos altísimos por fuera del sistema que establece la ley y tienen capacidad para imprimir más de un padrón -lo cual implica no tener margen de error para llegar a todas las localidades del país y repartir boletas a mansalva-.

Los especialistas no niegan que exista la posibilidad de corromper el sistema, pero al mismo tiempo destacan que la ley tiene bien establecidos los criterios para controlar y fiscalización de cada gasto -aunque en la práctica a veces puedan no ponerse siempre en práctica-. De hecho, aquellos partidos que no superaron el piso de las PASO ahora tienen 30 días para rendir cuentas.

Según Pericola, para el supuesto de que un partido no utilice ese dinero para imprimir boletas es necesario que "obtenga una factura apócrifa de una imprenta homologada" y que el espacio se arriesgue a esquivar los controles ya que "los funcionarios de la Cámara Nacional Electoral realizan auditorías después de las elecciones. Si detectan una maniobra extraña te van a pedir más datos o buscar información en la AFIP. De hecho, muchas de las multas que tienen los partidos son porque no han podido justificar correctamente los datos", aseguró la experta.

Con respecto a que los partidos grandes imprimen mucha más cantidad de boletas, Pericola destacó que el dinero de la impresión también puede provenir del monto asignado a la campaña o de los aportes privados. "Si después presentan la justificación de los gastos no habría inconvenientes", agregó.

Alrededor de este tema siempre aparecen nuevas denuncias públicas y sospechas. En estas PASO, por ejemplo, hubo provincias en las que se aseguraba que solo había boletas de algunas líneas internas de un partido pero no de todas. Por eso aparece de modo recurrente el reclamo por la boleta única de papel.

Al respecto, Pericola aseguró: "Si bien no resuelve todos los problemas actuales relacionados con el financiamiento de la política, tiene varias ventajas: disminuye el gasto electoral porque permite reducir los gastos de impresión, garantiza la boleta durante toda la jornada electoral para todas las agrupaciones políticas que compiten y fortalece la transparencia de los procesos electorales porque 'puede' eliminar ciertas prácticas clientelares".

