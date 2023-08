El economista y asesor de la Fundación Libertad y Progreso Iván Cachanosky dialogó con Canal E sobre al impacto de los resultados de las elecciones primas y dijo que, "el dólar blue bajó y esto responde a la incertidumbre que hay después de las elecciones PASO".

En la misma línea, el entrevistado explicó que, "los mercados suelen mirar a futuro para prever que va a pasar y acá lo que se rompió fue esa expectativa, que era que Juntos por el Cambio gane las elecciones por 4 o 5 puntos".

"Al romperse la expectativa lo que empieza a reinar es la incertidumbre", dijo el economista y luego señaló que este escenario lo más normal es que perdure de acá hasta los próximos comicios en octubre.

El perfil de los candidatos respecto al mercado

Respecto al perfil de los candidatos, el especialista señaló que, "Massa no es pro mercado, por eso está en un gobierno más intervencionista". "Por eso ganó la incertidumbre, porque la elección quedó dividida en tres tercios y no sabes quien va a ser presidente; si Massa, Bullrich o Milei y cada uno propone cosas distintas, con lo cual el mercado no sabe que interpretar".

Además, Cachanosky explicó que quedan muchas semanas para que esta situación se aclare y que en el medio la economía será difícil de estabilizar y que el Banco Central no cuenta con reservas como para hacer frente intervenir en el mercado cambiario. "Solo le queda usar el Swap con China y no están claras las condiciones para que se use ese Swap", sentenció.

La crisis inflacionaria y la posibilidad de dolarización

Por otro lado, ante el interrogante de si aún se puede salvar el peso argentino, el economista comentó que, "la Argentina vivió cinco cambios de moneda, aunque las generaciones que vivieron del 85 para acá vivieron una sola moneda, eso te puede dar una esperanza, pero sin llegar al superávit fiscal va a ser muy difícil".

Para finalizar, según Iván Cachanosky: "El debate de la dolarización tiene que estar, porque puede pasar que vayas a una dolarización desordenada". "Si hay que ir, que sea lo más ordenado posible", concluyó.