Economistas desde Estados Unidos criticaron el proyecto de dolarización de Milei

El proyecto de dolarización del candidato presidencial, Javier Milei, también recibe críticas internacionales, en este caso desde los Estados Unidos. Como se sabe, la propuesta de dolarización que agita el líder libertario implica cambiar todos los pesos que circulan por dólares. ¿Pero a qué tipo de cambio se debe realizar la conversión? Según un informe de Fundar, en abril este cálculo arrojó un tipo de cambio de $7000 por dólar. En agosto, con menos reservas, más pesos en la calle y más LELIQS, este valor sería todavía más elevado.

“Para dolarizar a un tipo de cambio equivalente a las cotizaciones paralelas de agosto de 2023 sería necesario otro préstamo del FMI de US$ 44.000 millones y ellos no van a volver a prestarle a la Argentina un monto así. Tampoco están dispuestos a prestar ese monto (ni mucho menos tampoco) los privados”, señaló entonces el informe.

Mientras tanto, en este marco, el economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, Robin Brooks, dijo que se trata de una “idea terrible”.

“La dolarización es una idea terrible; la última vez que se intentó esto terminó en una gran devaluación que lo descarta para siempre como un objetivo de política. El peso está, incluso con la devaluación reciente, muy sustancialmente sobrevaluado, solo mire su nivel frente a Brasil y Turquía”, explicó Brooks, que a través de su cuenta de Twitter.

