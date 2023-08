Los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, rumbo a un récord histórico

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se encaminan a registrar un año récord de entradas de dinero, a medida que los inversionistas que buscan algunos de los rendimientos más altos en meses se vuelcan hacia el efectivo y los bonos, según estrategas de Bank of America Corp.

Los fondos en efectivo atrajeron US$20.500 millones y los inversionistas destinaron US$6.900 millones a bonos en la semana hasta el 9 de agosto, escribieron los estrategas liderados por Michael Hartnett en una nota, citando los datos de EPFR Global. Mientras tanto, las acciones estadounidenses tuvieron su primera salida en tres semanas a US$1.600 millones.

Los flujos hacia los bonos del Tesoro alcanzaron los US$127.000 millones este año, rumbo a un récord anualizado de US$206.000 millones, dijo BofA.

La fuerte demanda muestra cuán atractivos siguen siendo los mercados de renta fija incluso cuando el repunte de los bonos y la desaceleración económica que muchos predijeron el año pasado no se han materializado. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se negociaba en torno al 4,09% el viernes, frente a un mínimo de alrededor del 3,25% en abril, y cerca del máximo de 15 años alcanzado el año pasado.

Los inversionistas también acuden en masa a los fondos del mercado monetario para capitalizar las tasas más altas a medida que la Reserva Federal sigue elevando los costos de endeudamiento. El valor total de los fondos del mercado monetario ha subido a un máximo histórico.

La Fed comenzó el año pasado uno de los ciclos de ajuste más agresivos en décadas, lo que golpeó a los tenedores de bonos con una de las mayores pérdidas registradas. Mientras tanto, los mercados de acciones se han mostrado fuertes en medio de ganancias corporativas resistentes, aunque el repunte del S&P 500 se ha estancado en las últimas dos semanas.

Hartnett dijo que el costo del capital, que aumentó este año, no caerá si no hay una fuerte recesión, que a su vez podría afectar a las acciones. El estratega tuvo la razón respecto el mercado bajista del año pasado, pero su perspectiva negativa sobre las acciones en 2023 aún no se ha materializado.