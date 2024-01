Por qué Milei no puede convertirse al judaísmo: el obstáculo del shabat

A pesar de ser católico, Javier Milei tiene una estrecha relación con el judaísmo, que demostró a través de distintas acciones y declaraciones a los medios. El año pasado admitió estar “estudiando” la posibilidad de convertirse, pero reconoció que el shabat, día sagrado de descanso, no sería compatible con su labor como presidente.

En el 2021, Milei había declarado: “Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina”. En abril del 2023 reafirmó que “no lo descartaba”; sin embargo, en julio analizó: “Si soy presidente y cae shabat, ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles. El rabino que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torah desde el punto vista del análisis económico”, afirmó en comunicación con El País.

En una entrevista brindada al diario estadounidense The Wall Street Journal que fue publicada este domingo, Milei retomó esta idea al asegurar que “Israel tiene derecho en términos de legítima defensa” contra Hamas y añadió que “existe la posibilidad de convertirme al judaísmo. No lo podría hacer ahora porque el cumplimiento de los preceptos podría hacer colisión con mi actividad de presidente, como por ejemplo a la hora de respetar el shabat. Es más profundo y más a largo plazo”, reflexionó.

En el cierre de su campaña presidencial en el Estadio Movistar Arena, Milei sonó el Shofar al finalizar su discurso.

Qué es el shabat

El ritual tradicional del shabat es uno de los principales símbolos del judaísmo. Es una forma de reservar un espacio semanal a la reflexión, a la plegaria y, en general, al ámbito religioso, separado de la vida mundana y el trabajo cotidiano. En la práctica, se traduce en un descanso de toda labor productiva para enfocar el shabat en lo espiritual y lo familiar. La lectura, el sexo, el canto, el baile y visitar amigos son algunas de las actividades aceptadas durante el shabat, pero nada que se relacione con el enriquecimiento material. Por lo tanto, el presidente no podría ejercer su labor durante todo un día, todas las semanas.

Sin embargo, esto no impide que su rabino, Shimon Axel Wahnish, a quien designó para ocupar la embajada argentina en Israel, sea definido como su “guía espiritual”. “Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda”, destacó sobre su rabino. Milei también señaló a Moisés como su “máxima referencia” por su “humildad infinita” y reveló que lee la Torá todos los días “estudiando el texto y sus interpretaciones”.

Sumado a esto, en diálogo con La Nación en 2021, el mandatario reconoció: "No soy judío, pero soy un fanático de Israel, tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío". "Soy católico, pero ello no quita que no sea un gran admirador del pueblo judío y sus enseñanzas", remarcó Milei en su cuenta de X, anteriormente Twitter, ese mismo año. En ese sentido, en el cierre de su campaña presidencial en el Estadio Movistar Arena, sonó el Shofar al finalizar su discurso.

El acercamiento de Milei al judaísmo

En su primera visita a Estados Unidos, luego de ser electo, visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “rebe de Lubavitch” y “considerado milagroso”, en la ciudad de Nueva York. En su asunción, hubo una ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y aprovechó para entregarle un candelabro judío a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski. Sin embargo, en septiembre, un conjunto de artistas e intelectuales judíos firmaron una carta abierta en repudio al presidente y al “uso político que realiza del judaísmo, sus textos y sus símbolos".

De todas formas, el presidente participó el mes pasado del encendido de velas de Jánuca, una tradicional ceremonia judía que se celebró en el barrio porteño de Recoleta, donde dio un discurso usando una kipá y prometió una “revolución moral”. El viernes pasado, Milei participó de una ceremonia por el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde destacó la resiliencia de la comunidad judía, se comprometió a “fortalecer nuestro vínculo con el Estado de Israel” y, en referencia al conflicto en Oriente Medio, afirmó que “el Holocausto y los nazis no son algo del pasado”, y dijo que hay un “resurgimiento del antisemitismo” a nivel global.

“El judaísmo que interpela a Milei tiene dos componentes: su carácter fuertemente religioso-ortodoxo y su plena identificación con las políticas que el Estado de Israel viene llevando a cabo, con mayor o menor intensidad, desde hace varios años”, señaló Damián Setton, sociólogo, investigador del Conicet y experto en judaísmo. Ariel Goldstein, doctor en sociología e investigador del Conicet, postuló que Milei “sincretiza elementos del ultracatolicismo, el evangelismo conservador y el judaísmo ortodoxo. En Milei aparecen esos puntos de contacto. Dice que es judío, pero a la vez la figura de Villarruel representa a un catolicismo conservador”.

Cuáles son los pasos para convertirse y cuáles son los desafíos en Argentina

De acuerdo a la web oficial de Israel, el proceso de conversión incluye las siguientes etapas: los estudios de judaísmo, la comparecencia ante un tribunal, la recepción de los preceptos, la circuncisión, el baño de purificación y la recepción del certificado de conversión. El plazo mínimo necesario para convertirse al judaísmo es de alrededor de un año, pero puede llevar más tiempo.

Sin embargo, desde principios del siglo XX están prohibidas las conversiones en Argentina, aunque a menudo se recurre a artilugios como realizar cursos locales y después terminar el proceso en el exterior, especialmente en Estados Unidos. No obstante, no serían válidos para la ley judía. De hecho, Argentina es el único país del mundo en el cual está prohibido realizar conversiones.

Esta prohibición se basa en un edicto del año 1927 emitido por el rabino Shaul Setton, donde prohíbe las conversiones en el país debido, entre otras cosas, a que la comunidad local "estaba poco comprometida" con la religión. A pesar de ello, algunas instituciones argumentan que la restricción "no tiene vigencia", considerando que actualmente la colectividad judía en la Argentina es la más numerosa dentro del mundo de habla hispana, gracias a los 250 mil judíos que viven en el país. "El judaísmo, es decir, todos los diferentes movimientos que lo integran aceptan las conversiones, pero no todos los judíos las aceptan", explicó a la AJN el fallecido rabino Rubén Saferstein, encargado de conversiones.

ML / ED