Luis Juez: “ El que crea que el peronismo está muerto se equivoca enormemente”

El senador nacional Luis Juez advirtió que “si (Javier Milei) fracasa, el que vuelve es el kirchnerismo”.

“No está extinguido el kirchnerismo”

“Yo soy un convencido de que si Milei fracasa, el que vuelve es el kirchnerismo, vuelve lo peor del peronismo. No tenemos ninguna chance”, aseguró en declaraciones al programa “Si pasa, pasa” de Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.

“Los argentinos decentes, la gente honorable, los que podemos equivocarnos todos los días pero lo hacemos a partir de la voluntad y la vocación de querer contribuir, estamos convencidos de que si a Milei le va mal, lo que vuelve es lo peor del peronismo, que es el kirchnerismo más radicalizado”, agregó.

Además afirmó que en el caso de que fracase la actual gestión vuelven “los que no tienen límites, esos que se creen dueños de la verdad, esos que han manipulado los últimos 50 años a la opinión pública, lo han hecho de la forma que han querido y han generado la situación en la que estamos”.

“Yo no tengo especulación, por eso no puedo desear de ninguna manera que a este tipo le vaya mal”, enfatizó Juez.

Y luego prosiguió en su argumentación: “No está extinguido el kirchnerismo. Lo digo por conocimiento, por sabiduría. El que crea que el peronismo está muerto se equivoca enormemente, no hay que subestimarlo”.

Críticas

“No he visto en mi vida tanto amateurismo junto, quiero ser cuidadoso, tanta no digo inexperiencia. porque yo construí un partido con gente que no venía de la política, tanta precariedad conceptual, cuestionó Juez.

“Y esto no es una cuestión peyorativa, no quiero ofender a nadie, tanta precariedad para entender cómo funciona, cómo es el tema, cómo se construyen las relaciones, tanta fragilidad comunicativa a la hora de juntar, ver, buscar voluntades”, añadió.

También consideró que “el Presidente está dejando pasar una oportunidad maravillosa porque hay mucha gente que inicialmente no lo iba a acompañar, tenía mil dudas, pero está dispuesta a ayudar”.

“Yo se lo dije los otros días al ministro (Guillermo) Francos. No nos va a encontrar a nosotros militando nunca en el terreno del kirchnerismo pero nos pueden construir un lugar que es el de la apatía en el que muchos no queremos estar”, contó el senador nacional.



“Y eso pasa cuando vos subestimás, maltratás, desoís los reglamentos. Vos al fútbol podés jugar con tipos que saben más o menos, pero tienen que saber las reglas básicas de cómo es el fútbol. No se puede tocar con la mano la pelota, en el área es penal”, ejemplificó.

“Lo digo con todo respeto porque van, vuelven, van, vuelven, conjeturan, profetizan consignas de las que después tienen que volver. Así no funciona la cosa, hay mucha voluntad de acompañar, pero también hay mucha necesidad de que ese acompañamiento sea ordenado, inteligente, permanente”, precisó Juez.

Advertencia

El excandidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio insistió en que “el kirchnerismo está agazapado”, y en que “está esperando el primer traspié”.



“Y eso va a suceder en la medida de que sigamos funcionando como funcionamos. Sin ninguna interlocución, sin una relación seria, sin la consolidación y el respeto de tipos que quieren ayudar y colaborar aún cuando no hayan estado, aún cuando tengan diferencias. Las cosas no son ´si pasan, pasan´, sostuvo Juez.

“Vos ganás con una buena consigan una elección, pero no gobernás con una buena frase. Para gobernar necesitás mucho más”, concluyó Juez.