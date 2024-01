Llaryora imagina un escenario muy complicado y busca armar un esquema de contención social

“Con alivio, con bastante alivio”, respondió el íntimo colaborador de Martín Llaryora, cuando se le preguntó cómo había caído en la administración provincial la decisión de la Casa Rosada de dejar de lado o postergar el tratamiento de la ‘ley ómnibus’ en el recinto de la Cámara de Diputados.

La posición intransigente de los gobernadores, que defendieron a capa y espada su postura para tumbar algunos puntos importante del proyecto de ley, hizo recular al Gobierno nacional que el viernes a la noche anunció su rendición en esta batalla (no la guerra, ni nada que se le parezca), con un mensaje del ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo, hoy persona no grata para muchos mandatarios provinciales.

Aplicar más retenciones a las exportaciones industriales hubiera puesto al país, sobre todo al interior, en gravísimos aprietos, sostienen desde El Panal. Llaryora sabe que no se llegó al final y que la situación económica de la gente se agravó de manera exponencial. “Por eso nos centraremos en la contención social, allí dedicaremos nuestros mayores esfuerzos, especialmente a partir de marzo ya que la inflación seguirá impactando de lleno en las economías familiares”, explican los escuderos del gobernador.

En paralelo, la Provincia seguirá buscando una solución al conflicto sindical que presentan los maestros que resolvieron no aceptar la paritaria que firmaron los empleados públicos. Ese es otro frente que le traerá problemas a Llaryora en el corto plazo, sin dudas y por el momento no está a la vista ninguna solución.

Caputo, el grande. Los gobernadores le ganaron esta pulseada al poder central pero hay que aclarar que nada está dicho aún. El traspié de Caputo con este proyecto ‘refundacional’ tiene su otra cara de la moneda: el ministro fue uno de los que tuvo que ver con la sorpresiva salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. En los pasillos de la Casa Rosada sugieren que se trató de una operación política “escandalosa” y que, el ahora exfuncionario, no tuvo nada que ver con la filtración a la prensa sobre los dichos de Milei en una reunión de gabinete, en la que destrató y amenazó a los jefes ejecutivos provinciales de no mandarles un peso si no aprobaban la ley. Sin embargo, tras la salida de Ferraro, el gobierno tampoco desmintió la frase atribuida al Presidente.

Voceros de La Libertad Avanza reconocieron que el tema levantó una gran polvareda en la interna y que hubo algunos referentes que se disculparon con Ferraro, mientras que otros impulsan que el flamante exfuncionario vuelva a otro cargo gubernamental.

Pero, ¿por qué es importante la salida de Ferraro para Córdoba? Porque hay casi 20 funcionarios de nuestra provincia que se sumaron a la cartera de Infraestructura con la llegada del nuevo gobierno, aunque los más importantes son los que tienen cargo de secretarios: Franco Mogetta en Transporte y Luis Giovine en Obras públicas. De todas maneras, en Córdoba afirman que todas las decisiones las toman Milei o Caputo, por lo que Ferraro y los funcionarios de su cartera tenían escaso margen de maniobra.

Horas antes de los anuncios sobre la ley ómnibus, el Gobierno comunicó que el Ministerio de Infraestructura quedaría bajo la órbita del titular del Palacio de Hacienda, con lo cual ensancha su poder. Se verá cómo sigue y el perfil que le da a su gestión en esta área que, obviamente, no supone que deja Economía. “Decidieron poner las cosas blanco sobre negro y transparentaron el poder que tiene Caputo en Infraestructura”, rematan funcionarios provinciales.

Fuentes de la Casa Rosada consideraron que el motivo del cruce entre Caputo y Ferraro –hombre de dilatada trayectoria en la política– tiene que ver con las privatizaciones de empresas públicas.

Caputo habría manifestado su interés para que estén determinados especialistas de su entorno o allegados a él que Ferraro rechazó. Y por ese motivo, entre otros desacuerdos, el encargado de la obra pública dejó su función, según las fuentes.

Varias personas con muy buenos vínculos con la cartera de Economía definen a Caputo como un hombre de buenos modales pero que no deja de actuar como una topadora y que es absolutamente intransigente, como otros de confianza de Milei.

Un vocero del gabinete sugirió seguir de cerca al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, cuya relación con el ministro de Economía ha tenido y tiene momentos tensos. Para Caputo, el Anses no deja de ser una caja apetecible para las arcas nacionales en estos momentos de vacas flacas, mientras que el exministro de Finanzas de Córdoba tiene absolutamente otra mirada.

También está en la mira el ministro del Interior, Guillermo Francos, otro hombre de gran experiencia política y de gestión.

“El Gringo” nunca se fue. Otro de los motivos por los cuales Llaryora está tranquilo es porque luego de su excursión nacional, quedó bien posicionado y hoy es un referente dentro del equipo de gobernadores, que no está alineado con los peronistas pero que mantiene buen diálogo. Esta suerte de liga multipartidaria de mandatarios provinciales debutó con una victoria pero “no hay que dormirse en los laureles porque estos tipos nos duermen a la primera de cambio”, razonó con gracia un experimentado dirigente del PJ cordobés.

Llaryora ya está en la ruta, pero no es el único cordobés en carrera. Sin decir para qué ni dar demasiados detalles, está confirmado que el exgobernador Juan Schiaretti prepara el lanzamiento de una fundación en la que trabajará para armar un proyecto de gobierno. Hombres del peronismo schiarettista aseguraron que ya alquilaron oficinas en el edificio Capitalinas. Por el momento, el exmandatario provincial se mantiene en silencio y no opinó, al menos en público, sobre los primeros pasos de la administración de Milei.

El lanzamiento de esta fundación indica que no está dispuesto a abandonar su participación en la política. Más bien todo lo contrario, porque uno de los primeros mojones en el camino que comienza será ser candidato a diputado nacional en 2025. Año intenso para la política.