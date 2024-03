La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a marcar distancias con Victoria Villarruel, esta vez cuando la consultaron sobre la palabra "jamoncito", que la vicepresidenta usó para referirse a Javier Milei.

"No es que no me gustó, pero al presidente hay que tratarlo con la investidura que tiene", le reclamó en declaraciones a Radio Mitre.

La vicepresidenta había usado ese término para describir el lugar que ocupa el presidente estaba entre ella y Karina, la hermana del mandatario.

Día 103: Jamoncitos del medio

"Javier está en el medio, pobre jamoncito", dijo, textual, la titular del Senado, en una entrevista con TN.

"Yo no me quiero meter en las palabras que dice la vicepresidenta, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice. Ella tiene personalidad, presencia, e ideas claras. No es mi objetivo ningún tipo de discusión con la vicepresidenta respecto de estos temas. Sí aquellos que hacen hacia donde va la seguridad y las amenazas que tiene la Argentina con el terrorismo", sostuvo la ministra.

El Gobierno envía al Congreso una ley para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones de Seguridad Interior

En las últimas horas Bullrich tuvo contrapuntos con Villarruel sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Durante la entrevista vista, el periodista Marcelo Bonelli le ofreció armar un debate entre ambas sobre el las Fuerzas Armadas, tanto por su accionar en la última dictadura o por la posibilidad de que intervengan en la actualidad contra e narcotráfico.

La ministra esquivó el tema. "Lo tiene que hacer el ministro de Defensa (Luis Petri), no yo. Pero no es debatir públicamente, debatiremos en el Congreso", respondió Bullrich.

LT

En desarrollo

LT