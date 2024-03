Día 103: jamoncitos del medio

Este viernes será muy movido en la escena política: se celebrará el congreso del PJ para definir la reconfiguración del partido. Asimismo, Patricia Bullrich y Luis Petri dieron una conferencia donde brindaron información acerca de si el Ejército va a poder intervenir en cuestiones del Interior y si habrá una ley para que los piqueteros puedan ir presos. Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva forma jubilatoria que saldrá por decreto, informó Alejandro Gomel en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 22 de marzo del 2024.

El congreso del PJ buscando definiciones

En el microestadio de Ferro, desde las 11 de la mañana, los principales referentes del PJ se reunirán para tratar de recomponer el partido que viene de una dura derrota electoral. El presidente del partido, Alberto Fernández, pidió licencia y posiblemente el congreso será presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán.

En este cónclave se convocará a elecciones partidarias para fin de año para que puedan participar todos los sectores. Esto es incluyendo, además de movimientos sociales y organizaciones de trabajadores, dirigentes que hace tiempo no están dentro de la estructura formal del partido. “Es como una amnistía”, explicó el gobernador riojano Ricardo Quientela.

Bárbaro: "El PJ perdió sentido, Alberto Fernández lo dejó fuera de juego"

Desde que el peronismo fue derrotado por Javier Milei vive una profunda crisis. El movimiento político más importante de la Argentina tiene una crisis de identidad, una crisis de proyecto y una crisis de conducción. Es decir, no hay acuerdo en qué tipo de movimiento es, no hay acuerdo en qué medidas hay que tomar para sacar el país adelante y no hay acuerdo de quien debe conducir el movimiento.

Sin embargo, a pesar de esto, el peronismo viene teniendo un rol destacado en la oposición al gobierno de Javier Milei. Tanto en el rechazo de la Ley Ómnibus en el Congreso, como en rechazo del DNU en el Senado, los bloques de Unión Por La Patria se mantuvieron unidos, con alguna mínima excepción. Además, la CGT protagonizó una importante movilización a Tribunales para que la parte laboral del decretazo sea frenada en la justicia y luego llamó a un paro general activo.

Axel Kicillof, y el pedido de varios dirigentes parea que encabece el nuevo mapa del peronismo

En ese sentido, las diferentes sensibilidades que en estos meses se disputarán la identidad y orientación del PJ son: el kirchnerismo, los gobernadores del interior, la CGT, los movimientos sociales como la UTEP y con contacto con estos últimos, para también dejando su propio juego, Juan Grabois.

Además, se estarían reincorporando Miguel Angel Pichetto (posible candidato a las próximas elecciones) y Guillermo Moreno. En otros tiempos, un dirigente como Axel Kicillof, podría ser colocado dentro de la facción kirchnerista, pero en la actualidad, si bien es un dirigente con muchísima cercanía a Cristina, no es exactamente La Cámpora. Es un dirigente con juego propio.

Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham, afirmó que, a partir de Milei presidente, hay una nueva etapa y arremetió contra la Cámpora. “Ellos estarán de un lado y nosotros del otro, que no queremos un Estado monotributista y bobo, sino que esté presente y sea socio del capital nacional”. A su vez, indicó que el peronismo debe aprovechar este momento para construir mayorías y representar a todos en el país.

¿Pichetto presidente?

Por su parte, Tomás Rebord, reconocido streamer, pidió que al peronismo no lo vuelva a conducir el progresismo: “Es difícil, ya se probó y sale mal”, resumió. En esa línea, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y referente peronista, apuntó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires como puntal para la puesta en pie de una alternativa opositora. “Kicillof tiene que construir un espacio político”.

Uno de los titulares de la CGT, Pablo Moyano, describió los caminos que debería tomar el partido, destacando la centralidad de la CGT, y pidiendo unidad. “El peronismo tiene que dejarse de joder y unirse”. Además,, se refirió a la vacante en la conducción: “Seguramente algún intendente joven, algún gobernador, tal vez Axel Kicillof o, por qué no, un dirigente del movimiento obrero”, enumero el dirigente sindical.

Polémicas decisiones contra la inseguridad y el narcotráfico

Como si el clima político no estuviese suficientemente movido, a tan solo dos días del 24 de marzo, Día de La Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el que se espera una marcha de carácter opositor totalmente multitudinaria, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto al ministro de Defensa, Luis Petri, hicieron un anuncio bastante preocupante.

Los ministros, ex compañeros de fórmula, sostuvieron que van a enviar al Congreso la ley anti mafias. “Con esta ley, el hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte de la misma y que son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para los objetivos de esa organización”, explicaron.

El Gobierno envía al Congreso una ley para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones de Seguridad Interior

En otras medidas, Bullrich, detalló que "sumamos la figura de la reiterancia" y explicó que se busca que un delincuente espere el juicio preso. A su vez, Luis Petri contó que están modificando la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Si esta medida se hace efectiva, teniendo en cuenta el accionar restrictivo que la ministra Bullrich tiene sobre la protesta social, es bastante esperable que las organizaciones sociales y opositoras de todo el espectro político están algo preocupadas.

“Pobre jamoncito” y los 5 diferencias entre Villarruel y Milei

La vicepresidenta remarcó 5 diferencias sustanciales y se planteó como una derecha nacionalista frente al liberalismo económico y político del Presidente.

Javier Milei y Victoria Villarruel.

En primer lugar fue rimbombante el hecho de que marcó una diferencia con una de las principales ideas de Javier Milei: la motosierra. “Si le das a la motosierra como Jason pero después te comés un montón de juicios laborales y pagando cientos de indemnizaciones, no sirve”.

Asimismo, se diferenció de la postura del Jefe de Estado y reafirmó que se debería haber convalidado el aumento de la dieta de los legisladores.

Otra idea que manifestó fue que no estaba de acuerdo con lo que sucedió con el tratamiento del DNU.

El tren bala Javier Milei: militares y Corte Suprema

También se diferencia de la propuesta de Petri y Bullrich acerca de la intervención de las FFAA en asuntos de seguridad interior: “La función de las Fuerzas no es combatir a civiles, quedó claro con el tema de los 70”.

A la vez, se diferenció con el diputado José Luis Espert , ahora muy aliado de Milei, respecto del llamado que hizo el diputado a una rebelión fiscal bonaerense, y recogió el guante ante las dudas que sembró acerca de si ella quería desestabilizar al Presidente: “Si no sabés, para qué opinás”, contestó con una sonrisa socarrona.

