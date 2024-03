El dirigente de Argentina Humana y ex precandidato a presidente, Juan Grabois, le respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel en su cuenta de X.

“La señora Villacruel que reivindica los golpistas, admira a Videla y niega el terrorismo de estado habla de "liviandad", mientras liviana de cuerpo critica al que la eligió como vicepresidenta -en publico, en privado, en gobernaciones y embajadas- siendo la siguiente en la línea de sucesión. Raro. Con desvelo o sin desvelo, más golpista no se encuentra. El Club del Helicóptero tiene presidenta... y si, Victoria, te molesta, porque es verdad”, escribió Grabois,

Villarruel se había referido a él en la entrevista anoche con Jonatan Viale: “Cada vez que habla de mí opina con una liviandad que amerita que lo pueda demostrar en algún momento en tribunales”. “Me molesta la liviandad al hablar”, concluyó.

Luis Petri se diferenció de Victoria Villarruel acerca de la dictadura: "Se cometieron delitos de lesa humanidad"

Victoria Villarruel brindó su primera entrevista desde que asumió su cargo de vicepresidenta al periodista Jonatan Viale. Habló de su relación con el presidente, Javier Milei y su hermana Karina Milei, abordando los rumores que afirman que existe tensión entre ellos.

"Hay declaraciones escandalosas en boca de personajes, como la ex presidente. No puede ser que un gobierno que no tiene ni cuatro meses tenga estos rumores destituyentes. No sé quién le preguntó su opinión, ya tuvo muchos años para hablar. Debería llamarse a silencio, sobre todo en cuestiones destituyentes. Lo de Cristina me genera indignación”, sentenció la vicepresidenta.

Victoria Villarruel habló de su relación con Karina Milei: "Es brava, yo también y Javier está en el medio, pobre jamoncito"

Se refirió a Cristina Fernández de Kirchner varias veces. Mencionó su jubilación de privilegio, y el hecho de que, durante el 2023, "sesionó cinco veces solamente con toda la furia".

A su vez, al ser consultada sobre el servicio militar obligatorio, la vicepresidenta dijo que se trata de "un tema morbo", y aclaró, “Creo que tiene que haber un servicio militar. Tiene que ser eficiente, con un presupuesto acorde para lo que estamos defendiendo. Argentina es la octava extensión territorial y tiene uno de los presupuestos más bajos. Les estamos pidiendo que defiendan el país, el espacio aéreo, marítimo. Es muy bajo el presupuesto".

LT

JPO/fl