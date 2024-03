La pelea entre el empresario Marcos Galperín y el referente social Juan Grabois por el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) sumó un nuevo capítulo este lunes. En ese sentido, el fundador y CEO de Mercado Libre habló sobre lo "caro que salió" el dirigente del Frente Patria Grande, quien quedó en la mira del Ejecutivo tras un informe de la Sigen.

"#ChauGrabuá. ¡Qué caro nos saliste!", escribió Galperín en su cuenta de X (antes Twitter). La publicación estuvo acompañada por un informe de LN+, donde se mostraban presuntas obras fantasmas en el partido bonaerense de Luján. Dichas construcciones fueron gastos del fondo fiduciario que fue desfinanciado por el Gobierno de Javier Milei a través de la reducción del aporte que recibía del impuesto PAIS al 1%.

Galperín contra Grabois: “Parece que es cierto cuando dicen que nadie K es gratis”

No se trata del primer cruce entre ambos personajes a través de redes sociales. En ese sentido, días atrás el empresario tildó al referente social de "Che Guevara 2.0", a la par que compartió un artículo que aseguraba que el fideicomiso vinculado a Grabois gastó $130 millones en viáticos y comisiones el año pasado.

Por su parte, el dirigente social le respondió que “repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad”, además de acusarlo de mentir y de llevarse “miles de millones de dólares” a Uruguay “para no pagarle impuestos al socialismo imaginario”. “Aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al Capital tenemos curros... ¿te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato?”, añadió.

Después de que el gobierno de Milei anunciara la eliminación de fondos fiduciarios por US$2000 millones por falta de transparencia y por ser “cajas de la política”, Galperin acusó al titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de “manejar” este fondo y el dinero que tenía destinado. “Mirá vos a Grabuá... Se podrá confesar fácilmente un pedadillo (sic) de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis”, lanzó.

"Marcos, todo esto es mentira. (…) Hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos 'gratis'... que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este", planteó Grabois en respuesta a las acusaciones iniciales.

En la misma línea, destacó: “Entiendo que te moleste y quieras desmentir lo que te pone a vos en el lugar que efectivamente ocupás en este mundo: otro triste idiota egoísta beneficiario de un sistema injusto que juntó un montón de plata y ni siquiera le alcanza". Además, indicó que entiende que al fundador de Mercado Libre le "aburra" su "miseria espiritual y discapacidad emocional tanto que necesites atribuirle a los demás tus propias y bajas motivaciones, que necesites exteriorizarlas, que necesites validación, porque ni toda la plata del mundo puede llenar tu vacío existencial”.

Motosierra al fondo fiduciario asociado a Grabois: "La 'caja' que me atribuyen es bastante chiquita", respondió

Asimismo, Grabois acusó al fundador de Mercado Pago de consumir fakenews “para reforzar lo que ya habías juzgado y sentenciado” y engañarse a si mismo. “A mi no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo, igual que a miles y miles y miles de personas en este mundo. Nos alcanza con poco, no necesitamos millones, no los queremos, no nos motivan, nos aburren, nos parecen poca cosa frente a la inmensa tarea que tenemos por delante y que no tengo duda que vamos a realizar... y vos vas a seguir viviendo en tu mansión buscando de qué reír”, añadió

"Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso. Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco. Que la brisa marina te alivie. No te puedo explicar, porque no vas a entender, que nuestra obra colectiva trasciende la forma de ver el mundo como un fajo de gruesos billetes”, concluyó Grabois.

