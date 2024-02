Otro round entre Grabois y Galperín: "Nos costaba más barato cuando plantaba perejiles en campos usurpados"

La pelea entre Juan Grabois y Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, suma más capítulos, que se pueden en redes sociales. Después de varios cruces vía X (ex Twitter), ahora el empresario compartió una noticia respecto de un supuesto gasto millonario en viáticos atribuido al dirigente social y afirmó: "Al final Grabuá nos costaba más barato y hasta parecía más romántico cuando plantaba perejiles en campos usurpados".

"Al final Grabuá nos costaba más barato y hasta parecía más romántico (onda Che Guevara 2.0) cuando plantaba perejiles en campos usurpados. La máxima socialista nunca falla, la generosidad es siempre 'con la tuuuuuya contribuyeeeeente!. #ChauGrabuá'", fue el mensaje completo.

Galperín contra Grabois: “Parece que es cierto cuando dicen que nadie K es gratis”

Ayer, Clarín publicó un artículo en el que sostiene que Grabois manejaba un fondo fiduciario que gastó el año pasado 130 millones de pesos en viáticos y comisiones. También que la Secretaría de Integración Socio Urbana pasó de 60 a más de 600 personas, quienes mayoritariamente respondían al líder social.

Ante eso, el dirigente eligió responderle también vía X. Le escribió de manera directa: "Querido Marcos: repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad".

Motosierra al fondo fiduciario asociado a Grabois: "La 'caja' que me atribuyen es bastante chiquita", respondió

"Ensuciar a los demás no te va a limpiar a vos. Te llevaste miles de millones de dólares de 'la tuya' a Uruguay para no pagarle impuestos al socialismo imaginario, pero aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al Capital tenemos curros... ¿te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato?'', se preguntó.

El intercambio de Grabois y Galperín.

Y añadió: "Si me permitís un consejo: te vas a sentir mucho mejor volviendo al país, pagando los impuestos que corresponden y aceptando que no sos mejor que nadie, solo tenés más plata".

El capítulo anterior de la pelea, hace cuatro días

Hace cuatro días, el dueño de la plataforma de compras y ventas compartió un video que mencionaba que parte del dinero del Fondo para la Integración Sociourbana (FISU) iba para la organización del dirigente social. "Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis", comentó el empresario.

Ante esto una usuaria de la red social le consultó a Galperín si creía todo lo que decía el video de LN+ y él retrucó: “Definitivamente NO; yo lo he escuchado a Grabuá decir muchas mentiras en esa señal”.

Grabois se explayó a través de la misma red social para contestarle. El dirigente señaló que hay mucha gente que piensa distinto y que "hace cosas gratis por los demás". "Que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este".

Marcos Galperín.

"Marcos, todo esto es mentira. No tengo mucho más que decir al respecto. Sobre la gratuidad del pensamiento y las acciones, sí quisiera compartir algo con vos: hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos 'gratis'... que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este", le dijo.

Además, lo calificó como "otro triste idiota egoísta beneficiario de un sistema injusto que juntó un montón de plata y ni siquiera le alcanza".

Galperín tiene un activo perfil en las redes sociales, con comentarios irónicos y altamente políticos. Además del cruce con Grabois, en el último tiempo también se peleó con periodistas y otros dirigentes políticos.