En Diputados todos hacen cuentas, y Unión por la Patria presiona para llegar al número

Luego del rechazo parcial al megadecreto 70/2023 en el Senado, la pelota ya pasó del lado de Diputados y allí todos especulan acerca de qué podría suceder al momento de tratar el texto en el recinto.

Tal como sucedió en la Cámara alta, como los plazos de tratamiento se encuentran vencidos, no es necesario que haya dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la oposición, si tiene asegurados los números, podría repetir la estrategia de pedir una sesión especial al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para forzar su tratamiento en el recinto.

Para esto aún falta, porque Unión por la Patria, principal espacio de la oposición, debe garantizarse reunir los 129 legisladores en condiciones de rechazar la iniciativa, aunque no quiere perder tiempo. En tal sentido, el jefe del bloque de Diputados, Germán Martínez, convocó a una reunión de bloque con los 99 integrantes de la principal bancada de la Cámara baja para definir los pasos a seguir. El rosarino declaró a medios locales: “Queremos que se generen las condiciones de rechazo lo más rápido posible”, pero para eso el kirchnerismo debe tejer una estructura sólida para voltear el DNU. Más allá de las conjeturas, anticipan que al menos por las próximas dos semanas se dedicarán a ese “lobby”, que se dará en simultáneo al inicio de la discusión en comisiones de la ley de Bases, en su nueva versión reducida.

En ese poroteo, los cinco diputados de la izquierda están entre los convencidos del rechazo al DNU que apuntó a la desregulación de la economía y que se encuentra frenado por la Justicia en muchos aspectos, entre ellos el laboral. En ese grupo también se encuentran los seis legisladores de la Coalición Cívica, que a su vez forman parte del bloque de Hacemos Coalición Federal, uno de los que tienen poder de fuego para torcer una votación hacia uno u otro sentido. Allí se encuentran los dos diputados del socialismo, quienes también podría anotarse en el rechazo. A partir de allí las especulaciones y las certezas comienzan a hacerse más borrosas, porque el criterio de voto por espacio y por provincia en el Senado no necesariamente se puede trasladar de manera lineal a la Cámara baja. Si no, cómo podría explicarse que dos de los senadores cercanos al gobernador Ignacio “Nacho” Torres de Chubut votaron de manera diferente, Andrea María Cristina lo hizo por la positiva, mientras que Edith Terenzi optó por el rechazo. Cómo se comportarán entonces los dos diputados de esa provincia, Jorge Ávila y Ana Clara Romero, todavía es materia de negociación. En ese escenario resulta fundamental la posición que tomará la UCR, que en las últimas horas manifestó al Ejecutivo el pedido de no tener que votar el DNU “a todo nada” y volver con la propuesta de varias “leyes espejo”, curiosamente la propuesta que realizó en un comienzo el jefe partidario Martín Lousteau, quien el jueves votó casi en soledad en contra del DNU. Por el momento, serían los cinco legisladores cercanos a Facundo Manes los que se podrían sumar al pelotón de la negativa que encabeza UxP. Resultaron llamativas el jueves las dos abstenciones de los senadores de Misiones, con lo que las miradas ahora se posan sobre los diputados Fernández y Alberto Arrúa.utados.