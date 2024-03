Pablo Moyano: "Los que no la ven son los del Gobierno"

El referente sindical Pablo Moyano destacó la centralidad que ha tomado la CGT en el peronismo: "En el partido deberían dejarse de joder con las diferencias y unirnos", pidió. Asimismo, enfatizó que la conflictividad social irá en aumento: "Muchos intendentes tienen temor de que la gente salga a reclamar, se va a ir agudizando la intolerancia", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Moyano es secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo y fue vicepresidente del club Independiente. En estos tres meses de gobierno libertario, la CGT volvió a tener el protagonismo que la central obrera supo tener hace varios años y se puso al frente de la resistencia de los trabajadores contra el avance de las políticas económicas de Javier Milei.

¿Podría hacerme un balance de estos primeros 100 días de gobierno de Milei?

Estos primeros tres meses fueron nefastos, sobre todo para los trabajadores, los jubilados, los sectores populares y para las Pymes, que están cerrando o suspendiendo empleados. Se ha provocado casi en la totalidad de los salarios una pérdida importante. Además, se sabe que los números de la inflación no son los que dice el INDEC.

Por todo esto es la reacción de la CGT, para oponernos al DNU donde sólo está suspendida la reforma laboral, pero todos los demás artículos están dañando la economía del país con los despidos de miles de trabajadores y las privatizaciones de las empresas del Estado, entre otras medidas perjudiciales.

Su padre, a comienzos de los 90, llevó adelante la resistencia de una política económica que tenía algún punto de contacto con esta. ¿Coincide en que hay un parecido en ese sentido entre aquellos años y ahora?

Se repite la misma historia, ya que cuando habla de la casta, por ejemplo, la familia Menem está gobernando nuestro país nuevamente. También está Cavallo asesorando económicamente al Gobierno. O sea, son los mismos personajes que destruyeron al país en los 90.

Por ese motivo había nacido la resistencia, que era el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Lo que pasa es que el modelo económico de Menem fue progresivo, mientras que acá a la semana ya se había anunciado un DNU salvaje que permitía que venga un extranjero a comprarte las tierras o la privatización del Banco Nación.

La CGT reaccionó rápido por este motivo, no es casual que todos los días haya un paro en distintos gremios ya que está atacando a todas las actividades del país. A partir de esto va incrementando la conflictividad social.

Usted advirtió que la CGT prepara un nuevo paro general para abril, ¿pero para qué fecha aproximadamente?

Se está discutiendo. Después de varios años, la CGT, las dos CTA y todos los organismos de derechos humanos vamos a participar del repudio multitudinario del golpe militar y de las políticas que está llevando el Gobierno.

¿El Gobierno prepara para el 24 de marzo algún hecho comunicacional significativo como respuesta a la marcha que ustedes están haciendo?

No tengo idea, día a día te sorprenden estos tipos. Esperemos que en un día tan especial no vengan con su provocación habitual.

¿El PJ debería actuar de otra manera o está bien de esta forma?

Soy uno de los más críticos en los últimos tiempos. Es que vemos que el partido hoy no está enfrente del reclamo de lo que está pasando en el país, hoy la centralidad ha tomado la CGT.

Este viernes hay un congreso nacional del peronismo donde vamos a participar cerca de los dos mil congresales: gobernadores, directores generales y de los movimientos sociales, y ahí se va a discutir la plataforma del gobierno, no puede permanecer callado el peronismo en esta situación tan crítica que está viviendo el país.

Primero tenemos que hacer una autocrítica distante a nosotros y definir por qué llegó Milei a ser presidente. Probablemente, por todos los errores y horrores que cometió nuestro gobierno. Más allá de lo que conduzcan, tenemos que darle nuevamente respuestas y una esperanza a los argentinos que están pasando muy mal.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Hay algunos que preanuncian una fractura del PJ, ¿puede suceder?

Seguramente se va a elegir una mesa que representa distintos sectores para después convocar a elecciones y que el afiliado vote a la nueva conducción. El ejemplo que está dando la CGT es dialogar con dirigentes que hemos estado distanciados a partir de la defensa de los trabajadores. El peronismo debería hacer lo mismo, dejarse de joder con las diferencias y unirnos.

AG: ¿Quién puede asomar como cabeza de un peronismo unido?

Esa falta de conducción produjo la derrota. Seguramente algún intendente joven, algún gobernador, tal vez Axel Kicillof o, por qué no, un dirigente del movimiento obrero. Lo primero es sostener la unidad y después se discutirá el candidato.

La actividad económica y la conflictividad social

Claudio Mardones: ¿Cree que la reciente demostración de unidad en la CGT tendrá un impacto significativo en diversos sectores, como el sindicalismo, los movimientos de derechos humanos y el ámbito político? Además, se ha planteado la posibilidad de un segundo paro nacional contra el gobierno de Milei, posiblemente para marzo o abril. ¿Cree que abril sería el momento adecuado para llevar a cabo este paro nacional? ¿Cuáles cree que serían las instancias para catalizar este debate y tomar una decisión al respecto?

En primer lugar, será un día histórico la convocatoria de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Por otro lado, ayer la Federación Nacional de Camioneros declaramos el estado de alerta y de movilización ya que la empresa YPF ha notificado que a partir del 1 de abril cierra 55 pozos de producción en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Chubut, Santa Cruz y parte de Neuquén.

Esta decisión va a implicar que, a partir de esa fecha, 2500 camioneros se van a su casa y le dan licencia de 4 meses con el 80% del sueldo no remunerativo. Se lo han dicho a los petroleros y a los compañeros de la construcción. Nosotros hemos rechazado esta medida, que es una locura.

Hay que decirle a la empresa que el combustible y el petróleo de YPF lo transportan los camioneros que están encuadrados en la Federación Nacional de Camioneros. No sea cosa que quieran tercerizar y te traigan del camionero chileno o de otros lugares para pagarles menos,

Esa conflictividad que se está llevando adelante naturalmente va a terminar, o en un paro nacional en abril, o en una gran marcha federal como están planteando los compañeros.. Pero en abril, seguramente, con este nivel de agresividad de este modelo económico y provocación permanente, alguna medida va a tomar.

Está la TAC, que son los gremios de transporte, que la semana que viene han lanzado un paro de 48 horas, tanto los pilotos de avión como los compañeros de aeronavegantes. Esto va a terminar seguramente en una gran medida de fuerza o movilización de la CGT.

CM: En el sector siderúrgico venimos de una escalada de conflictos y de nuevas medidas de fuerza en lugares donde hacía mucho no se registraba este nivel de conflictividad.

Y vos fijate el Grupo Techint. Paolo Rocca puso al secretario de Trabajo, que es un funcionario de esa empresa y, a su vez, escribió la reforma laboral que salió del DNU. Lo que quieren es romper los convenios colectivos de trabajo y poder llevar adelante la flexibilización laboral, que las paritarias sean por empresas. O sea, imaginate una repartidor de Coca-Cola negociando con esa multinacional, ¿qué puede pedirle?

CM: En un contexto donde la Secretaria de Trabajo tiene un rol como árbitro en los conflictos, se viene un cambio importante allí. Aún no homologan las paritarias, ¿la CGT cómo lo toma este escenario, teniendo en cuenta que el que se va a sentar allí, Julio Cordero, es un ex numerario de Paolo Rocca?

Al respecto de las paritarias de camioneros, firmamos el 25% para marzo y el 20% en abril, y aumentos en alguna rama de la actividad. No lo han homologado, han puesto un piso de 9% a 12%. Así que si el 4 de abril no se cobra ese aumento de marzo, seguramente iremos a un paro general.

Por otro lado, la nominación de este señor es repudiable, ya que, cuando se puso en el Congreso de la Nación el tema de la reforma laboral, Julio Cordero ponía el grito en el cielo siempre a favor de los empresarios. Por supuesto, vemos con preocupación el nombramiento de un empleado o de un funcionario de Paolo Rocca.

Hablamos con varios economistas durante el programa, quienes discutieron sobre qué sería el éxito para Javier Milei. Mientras algunos mencionaban vencer la inflación o liberar el mercado de cambios para evitar devaluaciones, todos coincidían en que el éxito requería una reactivación económica. Se planteaba que incluso si se resolvían los problemas macroeconómicos, sin un aumento en el consumo, el crecimiento económico y los salarios, no habría éxito. También se discutió sobre la durabilidad de las medidas tomadas, considerando el enorme costo social que podrían tener, y se mencionó cómo en el pasado, durante la convertibilidad, algunas medidas beneficiaron a parte de la sociedad. ¿El pueblo argentino podrá resistir un año sin una recuperación en su capacidad de consumo, considerando posibles reacciones frente a la falta de mejoras económicas, tanto a nivel local como global?

El pueblo argentino está más angustiado que enojado, se ve en las calles. Sobre todo por el aumento en las tarifas, en el transporte, y viendo a los funcionarios que parece que se burlan de la gente. Hablando del consumo, nosotros en la actividad de la recolección de residuos, en una economía normal, en Capital se pueden cargar 12 mil kilos de residuos por noche (fundamentalmente restos de alimentos) y ahora sólo se recolectan 5 mil kilos. Mirá si no bajó el consumo. Esto tendría que ver el Gobierno y no todo lo que habla, canchereando todas las mañanas, Manuel Adorni. Los que no la ven son los del Gobierno.

Paolo Rocca, dueño del holding Techint.

Los gráficos con números no reflejan la realidad. La economía está afectada y se ve en la disminución de carga en los camiones de basura o en los negocios vacíos. La situación económica afecta los salarios y repercute en todo.

Otro dato coincidente con eso es la fábrica de papel para cartón, que tiene como fuente el reciclado de los materiales. Es que hoy es la mitad lo que se consigue de cartón, el cual es un termómetro porque todos los productos que van al supermercado van en cajas de cartón. Con todo esto, ¿el cuerpo social va a resistir un año de esta forma?

Es imposible, si un trabajador o trabajadora no tiene que darle de morfar a sus hijos solo le queda salir a reclamar. Por eso, muchas veces, muchos intendentes tienen temor de que la gente salga a reclamar, se va a ir complicando y agudizando la competitividad social.

Ya no se puede comprar ningún otro alimento de primera necesidad. Fíjate en los camiones de la Serenísima y del Sancor, que son choferes nuestros, los camiones van por la mitad a los repartos. ¿Quién va a comprar un yogur, una leche o una manteca en los barrios populares? Ahí está la baja de consumo. Más bronca te da cuando este chanta te sale a decir que “no la ven, no la ven” y son ellos los que no ven la necesidad que está pasando la gente abajo.

