Dia 101: Milei y la nueva Inquisición

"El escritor Javier Marías dijo en una entrevista que si Joseph Goebbels, el jefe de propaganda del gobierno nazi, hubiese tenido internet, habría ganado La Segunda Guerra Mundial y hoy el mundo sería nazi. Esta frase nos sirve como disparador para pensar la centralidad que tienen las redes sociales en la actualidad y cómo el gobierno de Javier Milei las utiliza en la construcción de un enemigo y su denostación y ataque permanente", analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 20 de marzo de 2024.

En el primer piso de la Casa Rosada, en el ex Salón de las Mujeres Argentinas, ahora Salón de los Próceres funciona la llamada "madriguera", el troll center desde donde se fabrica lo que algunos periodistas titularon como "el algoritmo de Yrigoyen", es decir, un relato favorable al gobierno de Javier Milei en las redes sociales.

Cuando alguien sube un posteo, sea escrito, en imagen o en video, en el que se critica al Gobierno y tiene un mínimo de impacto, empezará a notar como se llena de comentarios ofensivos contra su persona, denostando y acusándolo de cobrar sobres, de no haber dicho nada durante los 4 años de Alberto Fernández o, incluso, recibirá amenazas.

Esto tiene el objetivo de demostrar que la mayoría de la gente está con el Gobierno e intentar que este usuario crítico a la gestión de Milei tienda a dejar producir y compartir contenido opositor.

Al recorte audiovisual de esta misma apertura que se sube a Instagram y a Tik Tok probablemente le suceda esto, pero no tiene objeto discutir con los trolls. A ellos no les importa que Perfil haya sido crítico del kirchnerismo desde el comienzo, cuando toda la prensa, inclusive Clarín, en ese momento tenía una buena relación con Néstor Kirchner. Simplemente la repetición de un mensaje hasta el cansancio busca que se instale la idea. Volvemos a la famosa idea de Goebbels y el "miente, miente, que algo quedará".

En la última emisión de su programa Odisea Argentina, Carlos Pagni contó que Santiago Caputo, según Milei “el cerebro detrás del triunfo libertario”, manejaba la cuenta de X Enfant Terrible y que desde ese anonimato publicaba mensajes antidemocráticos.

Es interesante que a diferencia del troll center del macrismo, el Gobierno no oculta su accionar. En aquel gobierno no se veía a funcionarios replicando o poniendo "me gusta" a los mensajes que los trolls dejaban en las redes. Actualmente, es el Presidente de la Nación quién se suma a estos mensajes muchas veces desagradables y hasta amenazantes.

La foto de los traidores

Recordemos que cuando el Gobierno retiró la Ley Ómnibus del Congreso porque, según el Presidente, estaban cambiando demasiados artículos, se expusieron a los Diputados que votaron en contra como “quienes votaron en contra del pueblo” y el propio Javier Milei admitió su accionar durante su viaje a Israel: "estamos publicando la foto de estos traidores para que la gente tenga claro quiénes son los que le mienten de modo directo a los argentinos".

Ese mismo día, el presidente compartió el listado de los diputados que votaron en contra de la ley con un violento mensaje en su cuenta de X: "aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca, pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina”

Cuándo fue la discusión entre el Presidente e Ignacio Torres por la coparticipación, un troll compartió una imagen que buscaba compararlo despectivamente con un joven con síndrome de down y el presidente puso "me gusta" a esta publicación: "¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio y el insulto" respondió el mandatario patagónico.

Martín Lousteau también tuvo un cruce fuerte con Javier Milei en redes por su rechazo en el Senado al DNU y recibió críticas y amenazas tras la publicación de su número telefónico: " Me entraron 6 llamadas. En algún momento se va a saber quién paga las hordas de trolls y esbirros que tiene el presidente en la redes".

A pesar de que los trolls se dedican básicamente a denostar rivales, a veces pueden también ser utilizados para levantar a los propios. La cuenta El Trumpista, por ejemplo, aprovechó el 8M para enaltecer a Karina Milei e instalar la idea de que su figura es más importante que la de Eva Perón.

La última figura pública en sufrir el embate de los trolls fue Mirtha Legrand, quien manifestó su preocupación por el asunto: “Te da cierto temor a expresarte" afirmó tras las críticas que recibió por apoyar al cine Gaumont.

El hombre detrás del troll center

Se señala a Fernando Cerimedo como el articulador de todos estos trolls pagos por el Gobierno. Lidera un conglomerado de empresas que incluye medios de comunicación, agencias de publicidad y marketing político, y una academia que ofrece cursos de esta misma temática.

Cerimedo saltó a la fama como experto en comunicación digital política cuando asesoró a Jair Bolsonaro en la campaña que resultó ganador. Actualmente se lo investiga como uno de los organizadores del asalto por parte de los seguidores de Bolsonaro a los edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023 que intentaron negar el triunfo de Lula.

El experto en marketing maneja varios sitios en Internet, entre ellos La Derecha Diario, un portal de noticias que difunde una importante cantidad de fakes news. Cuando fue el atentado a la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner, el portal publicó que el kirchnerismo ya sabía del atentado antes de que sucediera. Se valió de un error en la fecha de un zócalo de C5N para “demostrar” que habían emitido la noticia del atentado previo al hecho. Algo que si bien no tiene sentido alguno, colaboró en seguir llenando de dudas el ambiente ya de por sí enrarecido.

Es interesante señalar que Cerimedo asesoró a la Juventud Peronista de La Matanza por al menos tres años en su comunicación digital. Es decir, no necesariamente solo trabaja con organizaciones de derecha.

Aún no se sabe cuánto dinero del Estado nos cuesta el troll center de Javier Milei. Probablemente, este no sea el mayor costo que tenga para nuestra sociedad. La continua circulación de mensajes de odio y burla, empobrece el debate democrático y promueve fanatismos que poco ayudan a pensar.

No dejemos de publicar contenido crítico porque alguien nos acusa de cualquier barbaridad y sepamos que muchas veces quienes nos están insultando en algún comentario no tienen nada personal contra nosotros, simplemente están cobrando un sueldo.

